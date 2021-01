VERDENSNYHET: Kampen mellom private sparere og hedgefond om GameStop-aksjen har ført til overskrifter verden over. Her fra en GameStop-butikk på Manhattan i New York i november. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

GameStop-saken: David mot Goliat på Wall Street

GameStop-saken tydeliggjør favoriseringen av de rike i amerikansk kapitalisme. For hvor er rettferdigheten når vanlige folk og hobby-investorer ikke får delta på samme grunnlag som de store investorfondene?

ANDREAS BJØRNBEKK, medlem i Generasjon Y i Oslo Ap og journalist i Gamer.no

Fortellingen har spredd seg verden over. Etter at et massivt investeringsfond forsøkte å tjene store penger ved å «shorte» aksjebeholdningen i den lidende spillbutikkjeden GameStop, kom Reddit-brukere på en idé: ved å samle seg kunne de stanse rike Wall Street-aksjonærer fra å gjøre seg enda rikere på andres bekostning.

Fenomenet har imidlertid tydeliggjort to aspekter ved den amerikanske kapitalismen: vanlige folk får ikke lov til å spille mot huset og vinne, og reformer vurderes ikke før rike folks penger er truet.

– Det er både morsomt og trist at det er tap av penger for investeringsfond som virkelig skremmer markedene, skriver Andreas Bjørnbekk i dag. Foto: Privat

Historien begynner som følger. Investorene bak hedgefondet Melvin Capital hadde bundet seg til å kjøpe flere aksjer fra GameStop enn selskapet hadde å by på, og hadde som intensjon å tjene enkle penger på den ekstremt lave og synkende aksjeprisen.

Denne beslutningen ble tatt fordi Melvin Capital var skråsikre på at aksjeprisen kom til å synke videre. Men Reddit var ikke fornøyd med investorfondets utnyttelse av GameStops situasjon. En hærskare samlet seg for å kjøpe aksjer i GameStop, og på mirakuløst vis klarte de å øke prisen per aksje på over 1000% på en uke, noe som truet Melvin Capital med konkurs fordi de nå hadde bundet seg til en så mye dyrere aksjepris enn det de hadde satset på.

Etter at aksjemarkedene stengte onsdag 27. januar, satt GameStops aksjepris på svimlende 468 amerikanske dollar per aksje. En lignende utvikling fant sted hos andre aksjeselskaper hvor investeringsfond satset på en lavere pris, som AMC, BlackBerry og Nokia.

Historiene har fått kokt seg gode og saftige på Twitter og andre sosiale medier, hvor «hypen» for å kjøpe og holde – slik at fondene ikke får lov til å stikke av med milliarder av dollar – er stor. Det er i grunn en David-mot-Goliat-fortelling vi har å gjøre med, en fortelling fra virkeligheten hvor mannen og kvinnen i gata kom sammen for å for én gangs skyld gi en svær langfinger til de feite kattene på Wall Street som tilsynelatende får gjøre hva de vil for å fortsette å tjene så mange penger som mulig.

Situasjonen endret seg drastisk morgenen torsdag 28. januar. Reddit-forumene, hvor folk hadde samlet seg for å diskutere aksjeprisene, ble stengt eller hemmet kraftig av moderatorer. Folk så ut til å se tegn til at hedgefond-investorer handlet og ordnet med aksjesituasjonen selv etter stengetid, når vanlige folk ikke har mulighet til å verken kjøpe eller selge.

Aller verst ble situasjonen kort tid etterpå, når tjenestene og nettstedene brukerne hadde benyttet til å kjøpe disse aksjene ikke lenger tillot det. Den populære aksje-appen Robinhood, hvor brukere kan kjøpe del-aksjer istedenfor å måtte punge ut for hele aksjer, stengte fullstendig for investeringer i samtlige påvirkede aksjeselskaper, men tillot samtidig muligheten til å selge.

Det er mye som tyder på at dette er en åpenbar manipulasjon av aksjemarkedet i et forsøk på å verne om de superrikes investeringer.

Det er et stygt overgep mot vanlige folk som på fullstendig legitimt vis kom sammen for å kjøpe aksjer og redde selskapene de var glade i – og kanskje tjene noen penger i samme slengen.

For meg høres det ut som et betydelig mer nobelt mål enn ordinær spekulasjon for profittens skyld som foregår hver eneste dag; lekingen med penger som kunne blitt brukt til å bygge land fremfor lommebøker, reise felles velstand fremfor individuelle formuer, fenomen som var forløperen til disse hendelsene.

Heldigvis er situasjonen blitt kjent for folk som ønsker å gjøre noe med situasjonen. Den demokratiske representanten Alexandria Ocasio-Cortez har gjort sin stemme kjent på Twitter ved å mane til etterforskning av plattformene som frøs vanlige folks mulighet til å kjøpe de nevnte aksjene, mens investeringsfondene fikk fortsette å gjøre som de ville.

Samtidig viser situasjonen at de rike må påføres betydelig økonomisk risiko før man vurderer systemreform. Det hvite hus har meddelt at både det og det amerikanske finansdepartementet følger med på situasjonen, og CNN spekulerte i om hendelsen kunne føre til finansreformer.

Det er både morsomt og trist at det er tap av penger for investeringsfond som virkelig skremmer markedene. Occupy Wall Street-bevegelsen fra 2011 lagde mye bråk, men førte til få strukturelle reformer.

Hvis det nå skjer viktige og nødvendige reguleringer av hvordan aksjemarkedet funker, vil det være flott – men det vil kun ha skjedd fordi vanlige folk maktet å utnytte et ødelagt og dekadent system som til syvende og sist favoriserer og tolerer at kun de rikeste er med på leken.