JØDENE FÅR SKYLDEN: – Vaksinemotstand som fabler om mikrochips er en konspiratorisk forestilling. Og i konspirasjonsteorienes lange historie er det jødene som stort sett har fått skurkerollen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Morten Mørland

Debatt

Norsk Rikskonspirasjon?

Hvorfor slipper konspirasjonsteoretikere til i NRKs studioer? Er det et arbeidsuhell som skjer gang på gang? Eller er det noe ved kulturen i NRK?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DIDRIK SØDERLIND, rådgiver, Human-Etisk Forbund

Foto: Arnfinn Pettersen

I desember 2014 sendte NRKs radioprogram «Her og nå» en debatt om vaksiner. Den ene parten i debatten var overlege og kreftforsker Sveinung Sørbye, den andre var Hans Gaarder, av NRK presentert som «uavhengig forsker?»

Forskertittelen er ubeskyttet i Norge, men begrepet «forsker» må strekkes til bristepunktet for å kunne romme Gaarder. Den typen forskning han driver med kan nemlig ses i fri dressur på nettstedet han er redaktør for, nemlig Nyhetsspeilet.

Blant «åndsvitenskapelige» spekulasjoner og UFO-stoff preges Nyhetsspeilet av kvakksalveri og konspirasjonsteorier. Ekstra gufne er artikler som «Er Stoltenberg jøde?» og «Noen spørsmål om holocaust». Du vinner ingen premier for å gjette hva tendensen i de sakene er.

Debatten gikk ikke upåaktet hen. Gaarder er beryktet, og 600 klagebrev samt en påpakning fra Kringkastingsrådet ble resultatet.

Så hva har NRK lært av dette? Tilsynelatende ingenting.

les også Frelseren som feilet

For 20. januar i år bragte NRKs nettsider et intervju med en sykepleier som sier hun ikke vil ta coronavaksinen, fordi den hjalp «veldig lite».

Hvordan hadde sykepleieren kommet til denne konklusjonen? En pekepinn fant folk på hennes Facebook-side, der hun delte en sak fra nettavisen «Nya Dagbladet» med overskriften «Officiellt: Mikrochipp kan bli komponent i coronavaccination». Budskapet var at de kommende vaksinene kunne inneholde finurlige mekanismer for å spore og overvåke dem som får dem.

Nya Dagbladet fremstår som en svensk variant av Nyhetsspeilet. For eksempel heter en av bidragsyterne Lars Adelskogh, en kjent svensk esoteriker som også tilhenger av å drikke sin egen urin. Men det er ikke det han skriver om for Nya Dagbladet. Adelskogh er nemlig også holocaustbenekter, og i bredt anlagte artikler får han dele sin frustrasjon over jødene.

Man kan himle med øynene over at en sykepleier – som bokstavelig talt jobber med liv og død – ikke har bedre kildekritikk. Men ansvaret ligger på NRK, som gir henne en offentlig stemme.

les også De sykelige konspirasjonsteoriene

Så hva har vaksinemotstand med jøder å gjøre, spør du deg kanskje. Svaret er dessverre skremmende enkelt.

Vaksinemotstand som fabler om mikrochips er en konspiratorisk forestilling. Og i konspirasjonsteorienes lange historie er det jødene som stort sett har fått skurkerollen. Slik er det også i den moderne konspirasjonskulturen. Folk som begynner å tenke konspiratorisk vil før eller senere (og gjerne før) komme på «jødesporet».

Man kan begynne med noe relativt tilforlatelig, som en følelse av at det er noe muffens med vaksiner. Men når man begynner å nøste opp tråder på Internett ender opp med spekulasjoner om at jødene styrer legemiddelindustrien og bruker vaksiner til å forgifte eller kontrollere oss.

Den såkalte «Vaksineaksjonen» som i 2009 rykket inn annonser for å advare mot svineinfluensavaksinen. En av talspersonene hadde forresten gjort seg bemerket med et leserbrev til lokalavisen om mikrochips i vaksiner. De fikk mye omtale i mediene, og endte opp i NRK-studio med Bent Høie og lederen for Folkehelsesinstituttet.

Så forsvant de for det meste fra mediene. Men vi som fulgte med dem i ettertid, kunne se hvordan to av tre talspersoner for aksjonen senere sto frem med hyllester til holocaustbenektelse og andre drøye uttalelser om jøder.

les også Hvorfor biter ikke fakta på konspirasjonsteorier?

Balanse er et viktig journalistisk prinsipp. Saker må belyses fra flere sider slik at gode argumenter kan bryne seg mot hverandre og offentligheten bli klokere. Men balanse kan også bli falsk.

Det er ikke slik at dersom man har astrofysiker i studio for å snakke om utforskning av verdensrommet, må man også ha en som mener at jorden er flat og at filmen fra månelandingen egentlig er spilt inn i ørkenen i Nevada.

Det er bred faglig enighet om at vaksiner har vært et massivt fremskritt for folkehelsen, men det finnes reelle uenigheter om sider ved vaksinering. Å hente inn en «vaksinekritiker» som sprer påstander om mikrochips i vaksinene, er en bjørnetjeneste mot de som har betenkeligheter om en bestem vaksine eller vaksineprogrammet som ikke har forlatt virkeligheten fullstendig.

les også Året da konspirasjonsteorier ble mainstream

En statskanal var en god idé da den ble opprettet. Den er en enda bedre idé i dag, hvor stadig flere medier lever i en klikkåte-tåke, mens sosiale medier har desinformasjon i fri flyt.

I en slik situasjon trenger vi en fellesskapsfinansiert folkeopplyser mer enn noensinne, og NRK gjør ofte den jobben.

Men når det kommer til ting som konpirasjonsteorier, skjer det gang på gang at de går helt i ball. Hva forklarer for eksempel at Johan Galtung, som stadig kommer med bisarre og konspiratoriske uttalelser om jøder, får slippe til i beste sendetid? Er det et arbeidsuhell som skjer gang på gang?

Eller er det noe ved kulturen i NRK?

Et av NRKs virkelige lavmål var da de 9. september 2011 – altså nesten tiårsdagen for terrorangrepet mot World Trade Center – sendte dokumentarfilmen «Loose Change». Filmen spekulerer i at terrorangrepet var et såkalt «falsk flagg»-angrep, og at den amerikanske regjeringen selv sto bak mordet på nesten 3000 av sine egne innbyggere.

Den kommende sommeren er det ti år siden terrorangrepet på Utøya. Det er noen av oss som nærer en viss uro over hva man kan finne på rundt den datoen.