Leder

Stanken av brexit

BREXITKAOS: Lange køer på grunn av tollinspeksjoner og nytt byråkrati gjør at fersk fisk råtner under transport. Foto: GarethFuller / PA Wire

Det er en ærlig sak å mene at EØS-avtalen ikke tjener norske interesser og at europeisk samarbeid er en styggedom. Men å bruke brexit som et eksempel til etterfølgelse, slik Senterpartiet nå gjør, vitner om usedvanlig sterk faktaresistens.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

At Sp, Nei til EU og EØS-kritikerne på ytre høyre og venstre fløy umulig kunne ha rukket å lese brexitavtalens 1200 sider før de omfavnet den umiddelbart etter inngåelsen julaften, er så sin sak. La oss i godviljens navn tilskrive det en slags hybris over at det lot seg gjøre å lande en gjensidig overenskomst i ellevte time. Det er i så fall en lettelse vi langt på vei deler.

Men nå som brexit-tilhengerne og EØS-motstanderne her hjemme har hatt tid til å sette seg inn i avtaleteksten og, ikke minst, fått med seg hva selv EU-kritiske britiske medier melder om de umiddelbare konsekvenser av bruddet med Europaunionen, burde man kanskje innta en mer realistisk posisjon.

Opphopningen av skotske trailere med stinkende råtnende fisk på grenseovergangene, et esende kontrollbyråkrati, forstoppelse i vareleveransene og primærnæringer på konkursens rand, er det vi nå ser. Vi tror EØS-motstanderne skal være litt forsiktige med hva de ønsker seg. Med et Sp på firsprang oppover på meningsmålingene kan de plutselig få ønskene oppfylt.

les også Venstresidens feilslåtte brexit-hyllest

Før folkeavstemningen i 2016 var britiske fiskere blant Boris Johnsons sterkeste støttespillere. I motsetning til britiske bønder, som fryktet at livet uten EUs landbruksstøtte og tilgang til det indre marked ville rasere næringen, trodde fiskerne på Johnsons forsikringer om at alt ville bli bedre når Storbritannia fikk tilbake kontrollen og selvråderetten. Virkeligheten er en annen.

Som britiske fiskere nå vet, er det ikke slik moderne handel fungerer. Man kan forhandle vekk toll og bli enige om kvoter, noe Storbritannia og EU omsider fikk på plass. Men når man ikke vil være med i unionen av nasjoner som lager de overordnede spillereglene, må man forholde seg til deres omforente krav om inspeksjon, tolldokumenter, sertifikater og standarder.

les også Eriksen Søreide om brexit-avtalen: Kan ikke erstatte EØS

Uten den gjensidige tilliten som sømløs flyt av varer og tjenester mellom likeverdige markedspartnere bygger på, vil eksterne aktører nødvendigvis bli kontrollert strengere. Det handler om ivaretakelse av de interesser som medlemmene har lagt i potten for å styrke verdien av samarbeidet. Kall det gjerne medlemsfordeler. Den som ikke betaler kontingent eller ikke ønsker å være medlem, kan heller ikke gjøre krav på disse fordelene.

Med brexit har Storbritannia stilt seg utenfor det europeiske samarbeidet, det som Norge indirekte trekker veksler på gjennom EØS-avtalen. Den som har fulgt litt med i nyhetsdekningen de siste fem årene, vil ha fått med seg at det ikke har vært noe hold i forsikringene fra den britiske anti-EU-bevegelsen om hvor lett det skulle bli å få på plass nye avtaler med EU og hvor fordelaktig det ville bli å stå for seg selv utenfor.

Som internasjonalisten Henrik Ibsen i sin tid forsøkte å innprente forstokkede nordmenn, er det en ikke ubetydelig forskjell mellom å være seg selv – og være seg selv nok.