Kommentar

Dette er helsvart

Av Astrid Meland

Publisert: For mindre enn 1 time siden

NRK Sporten fremstår som et skrekkabinett med gråtende, sykmeldte medarbeidere. Og i sentrum står Line Andersen.

For en påkjenning det må være for alle involverte, dette søksmålet. For her er det mer oppvask enn etter en russefest. I 2019.