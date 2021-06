Kommentar

Posisjonen er perfekt

Av Leif Welhaven

Casper Ruud spiller tredje runde i French Open fredag. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Casper Ruud har mange tøffe hindere å passere i Paris. Men rammene kunne ikke vært stort bedre for 22-åringen akkurat nå.

Nivået er skyhøyt i internasjonal tennis. Når det drar seg til i en Grand Slam er det ingen garantert lette kamper i vente, og marginer kan veldig fort blir avgjørende for hvor langt årets gruseventyr varer.

Fredag formiddag er Casper Ruud klar favoritt mot 21 år gamle Ajejandro Davidovich Fokina, som er ranket som nummer 46 i verden. Men noen walkover er det ikke i tredjerundekampen.

Akkurat nå må det uansett være lov til å være tilfreds med hvordan brikkene er lagt for Ruud i French Open. I alle fall om vi forholder oss til det etablerte maktforholdet på det aller øverste nivået.

Rafael Nadal er både nordmannens store idol og kongen av grustennis. Nå er han favoritt til å ta French Open-triumf nummer 14 (!). Heldigvis er han på motsatt halvdel av tablået fra Ruud, slik at de ikke kan møtes før i en eventuell finale. Det samme gjelder begge de to andre tenniskongene, Novak Djokovic og Roger Federer. Riktignok er en kamprusten og aldrende Federer ikke å regne blant de største favorittene på underlaget, men likevel er det greit å slippe trioen.

Enda bedre blir det av at Dominic Thiem sensasjonelt ble slått ut umiddelbart. I fjorårets turnering var det som kjent østerrikeren som slo ut Ruud – i strake sett. Det er ikke akkurat negativt for nordmannens sjanser at han er ute av soga.

Like fullt er det mye sterkt i vente også på Ruuds halvdel, ikke minst blant den unge generasjonen av tennisstjerner.

Stefanos Tsistipas er garantert revansjesugen etter tapet mot Ruud i Madrid. Øverst seedet på nedre del er russiske Daniil Medvedved. Han har ingen god historikk på den franske grusen, men har et toppnivå det lukter svidd av.

Men den første virkelige kanonen Casper Ruud kan møte om han gjør jobben fremover, er Alexander Zverev. Den 198 centimeter høye og hardtservende tyskeren vant nylig storturneringen i Madrid, og han slo Rafael Nadal i Roma.

I et eventuelt møte med Ruud vil Zverev være klar favoritt, men tyskeren er ujevn både i spill og psyke.

Men nå dreier det seg altså først om en ung spanjol for Casper Ruud. Vinner han den er det enten italienske Fognini eller argentinske Delbonis i runden deretter. Fabio Fognini er kanskje tennisens mest uforutsigbare spiller, med et spenn i prestasjonene av en annen verden. Så langt har Ruud hatt god kontroll i møtene i de tre møtene mellom dem, men på en toppdag kan Fognini slå hvem som helst.

Det er ingen tvil om at Casper Ruud har tatt store steg, og han er nå blant et knippe spillere som ingen vil ta lett på med grus under tennisskoene.

Og om det ikke skulle gå veien de neste dagene, er det i alle fall ingen ytre faktorer å skylde på.