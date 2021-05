Kommentar

Menn som leser kvinner

Av Hans Petter Sjøli

Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Tre ting har gjort nedstengningen sånn noenlunde levelig: Familie, fotball og feministisk litteratur.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg – og flere herrer med meg – trodde nok det var en spøk da en lærervenn på nyåret inviterte oss til å bli med i en lesesirkel. Eller, vi var i det minste litt usikre. Ikke fordi en lesesirkel er en så veldig underlig greie i og for seg, men fordi konseptet virket nokså strengt: Kun kvinnelige forfattere, kun skjønnlitteratur, nye bøker, og helst (vi krangler fortsatt om hvor rigid dette vilkåret er): Kun 150 sider.

Men allerede noen få minutter inn i første digitale møte, med læreren som myndig og smått pedantisk «kaptein lesesirkel», og etter det vanlige plunderet med kameraet opp ned og hvor-er-mute-knappen, gikk det opp for en samlet forsamling på (da) ti herrer, at dette var akkurat det vi trengte midt i den traurige og sosiale isolerte pandemitiden.

Lesesirkelen ble et opplivende innslag i en lavenergisk tid. For ikke bare begynte jeg (vi) å lese romaner igjen; vi fant et humoristisk, småironisk, men også pasjonert fellesskap omkring disse bøkene – og alt som oppstår av refleksjoner og diskusjoner, ros og slakt, i kjølvannet av dem.

les også Savn, sex og selvforakt. Bokanmeldelse: Wencke Mühleisen: «Redd deg selv, lille hjerte»

La meg være ærlig fordomsfull: Det hviler noe litt, unnskyld uttrykket, «kulturkjerring»-aktig over konseptet lesesirkel. Å møtes for å diskutere en bok, lissom. Det oser ikke (ebbende) mandighet, akkurat. Heller en blass fert av pen og pyntelig SV-middelklasse, der referansene til franske filosofer sitter løsere enn underlivsvitsene. En friskfyr meldte med tung, karslig ironi da jeg la ut en lett musserende status på Facebook etter nok et oppløftende møte i sirkelen: «Jeg har tenkt å begynne å skrive brev, og lage en brevsirkel. Hva tror du om det?»

Alle som har sett «Seinfeld» husker episoden der George Costanza blir med i en lesesirkel for å imponere en dame. Boken – «Breakfast at Tiffany’s» – orker han selvsagt ikke å lese, men nøyer seg med å se filmen (hvilket i Georges tilfelle krever sin mann). Det går ikke en gang sånn passe bra.

Nei, er du med i en lesesirkel, så kreves skikkelig og systematisk innsats, ikke (mannlig) ta det på hælen-innstilling.

For jo, lesesirkelen er et konsept drevet frem av kvinner, og som domineres av kvinner. Ifølge en undersøkelse gjort av den amerikanske litteratursiden Book Browse i 2018, er ni av ti lesesirkler i privat regi rene kvinnegrupper. Et kjapt søk blant mine venner i sosiale medier viser samme trend i Norge. Damene dominerer nær sagt totalt.

Dette er historisk betinget.

For lesesirkelen, som senere ble til den mer formaliserte bokklubben, oppsto først i religiøse sammenhenger, og blant kvinner, allerede på 1600-tallet. Hundre år senere, sent på 1700-tallet, begynte lesehungrige kvinner å møtes på steder som tomme klasserom, i bokhandlernes bakrom, ja, «even while working in mills». Midt på 1800-tallet fantes det kvinnelige lesesirkler i så å si alle byer og bygder i USA, ifølge litteraturprofessor Mary Kelley ved University of Michigan.

les også Helt unik. Bokanmeldelse: Maria Kjos Fonn: «Heroin Chic»

Disse lesesirklene var en måte for kvinner å møtes på og føre intellektuelle samtaler om litteratur, men også om politikk og samfunnsspørsmål – som et motstykke til herrenes diverse «selskaber», som på denne tiden var forbeholdt dem selv (noen av dem er det visst fortsatt).

Ikke vet jeg om hvor mye romanlesning som foregikk i herrenes klubber og foreninger, men man mistenker jo at det der gikk i sigarrøking, vektlegging av egne små og mellomstore prestasjoner og okkende baksnakking av forholdene der hjemme, fremfor lesning av klassikerne med påfølgende rundebordsdrøftelser.

Iallfall er det et utvetydig faktum at kvinner dominerer lesningen av skjønnlitteratur, også i våre dager. I USA står kvinner står for 80 prosent av kjøpene av skjønnlitterære bøker. Også her hjemme er kvinnene langt ivrigere romanlesere enn oss menn.

Det er noe kvinnene bør være stolte av, og vi menn gremmes av. Det er dessuten en kjent fenomen at de få mennene som faktisk leser skjønnlitteratur ikke leser bøker skrevet av kvinnelige forfattere. Det er dumt av dem/oss. Jeg skal ikke skryte på meg å ha lest så veldig mange kvinnelige forfattere selv, men jeg har ikke bevisst styrt unna på grunn av forfatterens kjønn. En av mine absolutte favorittromaner er Iris Murdochs «Sandslottet», så kom ikke her.

Men det geniale med vår lesesirkel er vår venn lærerens urokkelig «woke» krav om at bøkene vi leser skal være skrevet av kvinnelige forfattere. Dermed tvinges vi til å gyve løs på bøker som de fleste av oss ubevisst ville ha styrt unna. I vedtektene heter det dessuten at vi ikke skal vise til mannlige forfatteres verker når vi peker på svakheter i bøkene vi leser. Litt komisk, kanskje, men det tvinger oss til å tenke i andre baner enn de vi vanligvis tråkker rundt på.

«Lesesirkler er som flyktige kunstverk laget av deltagerne selv. Gjennom å samtale og å lytte utvides forståelsen av boken, av egne og andres opplevelser og av verden rundt», skriver sosialantropologen Cicilie Fagerlid. Det er ikke dårlig formulert.

For selv om samtalene i vår sirkel følger en ganske stram regi, flyter de ut mot slutten av møtet, når boken mer blir som et slags bakteppe enn selve fokalpunktet. Det er der magien (for å dra på litt) oppstår, og nye innsikter siver inn hos noen hver. Som Fagerlid konkluderer: «Det kan skje mye med mennesker og mellom mennesker i løpet av en time med bokprat.»

Det er faen meg sant, for å si det med språket vi tillater i vår lesesirkel. Og nettopp derfor faller det meg så lett å oppfordre alle som leser dette om å prøve det samme. Dann sirkler. Les sammen. Diskuter bøkene. Gjerne også krangle, men aldri for å forsvare forutinntatte posisjoner. En lesesirkel er det motsatte av en Facebook-brytekamp; det er et reelt ordskifte, der det å justere eller endog å endre mening gjennom diskusjonen nærmest er målet med seansen.

En slags demokratisk prosess, med andre ord, ja, det er lov å bruke slike staselige formuleringer om det å delta i en lesesirkel. Så givende og lærerikt er det faktisk. Og når ølglassene er tømt, diskusjonene er over, terningkastene justert, og en ny fungerende kaptein lesesirkel er utpekt, er det bare å slå på TV-en for å se på fotball.

Eventuelt gyve løs på neste bok. Vi er nå i gang med Wencke Mühleisens siste roman. Den hadde jeg nok aldri lest om det ikke var for vår venn lærerens geniale initiativ midt i den gørre pandemitiden. Og regelen om maks 150 sider er enda mer genial.

Det skrives altfor mange altfor lange bøker.