Israel foran et tidsskille

Av Per Olav Ødegård

HISTORISK: Lederen for Den forente arabiske listen Mansour Abbas (t.h.) undertegner koalisjonsavtalen med ytre høyre leder Naftali Bennett og sentrumsleder Yair Lapid (t.v.) på onsdag. Foto: United Arab List Raam

En epoke er slutt i Israel. Det som nå skjer er større enn at regjeringsmakten skifter hender etter et valg.

Den nye regjeringskoalisjonen er først på plass når den blir godkjent av et flertall i nasjonalforsamlingen, Knesset. Det er ventet å skje om få dager. Hvis en ny regjering skal få et tillitsvotum må alle representantene fra åtte partier støtte den.

Det er ikke sikkert at det skjer. Men hvis alt går etter planen vil dette bli et historisk regjeringsskifte, av minst tre grunner:

1. Benjamin Netanyahu må gå av. Han har vært Israels statsminister i tolv sammenhengende år, i tillegg til at han ledet landet fra 1996 til 1999. Etter fullstendig å ha dominert israelsk politikk i en årrekke risikerer han å bli dømt til fengsel hvis han blir funnet skyldig i en korrupsjonssak. Det er et oppsiktsvekkende fall for mannen som har sitter lengre som statsminister enn noen av forgjengerne. Netanyahu dannet en sterk allianse med USAs president Donald Trump. Nå er de begge stemt ut, i hvert fall for en stund.

2. For første gang har et arabisk parti, den forente arabiske listen, formelt gitt sin tilslutning til opprettelsen av en israelsk regjering. Mindre enn to uker etter at det ble inngått våpenhvile mellom Israel og Hamas inngår et islamistisk parti i en israelsk regjeringskoalisjon, dog uten statsråder. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at den siste krigen førte til voldsomme sammenstøt mellom jøder og arabere i israelske byer. Nå velger det arabiske partiet å bli “en innflytelsesrik og legitim aktør på den politiske arena”, som det heter i en uttalelse fra partiet. Det utgjør et potensielt politisk gjennombrudd for palestinere i Israel, som utgjør 20 prosent av befolkningen.

3. De ultraortodokse partiene mister regjeringsmakt. De har alliert seg med Netanyahu og nå må de for første gang på lenge innstille seg på en tilværelse i opposisjon. Som støttepartier for Netanyahu har de ultraortodokse religiøse gruppene sikret seg offentlig støtte og privilegier. En av de viktige konfliktlinjene i israelsk politikk går mellom sekulære og ultraortodokse. Yair Lapid, sjefsarkitekten for den nye israelske samlingsregjeringen, leder et sekulært parti som er sterkt i opposisjon til de ultraortodokse.

NESTE STATSMINISTER: Hvis den nye regjeringen får flertall i en avstemning i Knesset vil Naftali Bennett overta som Israels statsminister etter Benjamin Netanyahu. Foto: Yonatan Sindel / Pool Flash 90

Det er svært enkelt å peke på alle problemene som vil møte en ny regjering. Den har minst mulig flertall i Knesset. Hvis det finnes avhoppere i bare ett av partiene vil det ikke være flertall for en ny regjering. Da blir det i så fall nyvalg, det femte på vel to år.

Det eneste som forener de åtte partiene som vil danne regjering er at de er imot at Netanyahu fortsatt skal være statsminister. Derfor kalles de forandringskoalisjonen. De vil ha forandring, nær sagt for enhver pris. Partiene representerer hele den politiske fargeskala, fra partier på ytre høyre via sentrum til ytre venstre.

Planen er at Naftali Bennett skal være statsminister i to år, før han blir etterfulgt av Lapid. Lapid valgte i første omgang å tre til side for å sikre et regjeringsskifte.

Bennett er til høyre for Netanyahu politisk. Han er religiøs og en sterk tilhenger av å utvide israelske bosetninger. Bennet har argumentert for å annektere store deler av Vestbredden. Lapid er sekulær og tilhører det politiske sentrum med ankerfeste i det liberale Tel Aviv.

Fordi de ideologiske forskjellene er så store vil en ny regjering fokusere på økonomiske og sosiale forhold i Israel. Det er svært vanskelig å se hvordan en slik regjeringen kan bli enige om nye initiativ for å løse den israelsk-palestinske konflikten. De vil forsøke å feie kontroversielle tema under teppet.

Det åpenbare spørsmålet er hvor lenge dette kan vare, forutsatt at en ny regjering får det nødvendige tillitsvotum i Knesset. Det kan når som helst oppstå en situasjon som gjør at noen bryter ut av regjeringen. Det har skjedd flere ganger de siste årene med langt mer samstemte regjeringer enn denne.

Men i mellomtiden kan noe vesentlig ha skjedd. Netanyahu og hans ultraortodokse forbundsfeller er på vei ut. Nye israelske ledere og et arabisk parti er på vei inn. Det kan være en begynnelse på varige endringer.

ARKITEKTEN: Den tidligere TV-stjernen Yair Lapid har vært brobygger mellom de ulike opposisjonspartiene som nå går inn for et regjeringsskifte i Israel. Foto: Oded Balilty / AP

Ingen bør riktignok avskrive Netanyahu for tidlig. Han har tidligere vist seg som en glimrende valgstrateg med en unik evne til overleve politisk. Han appellerer til representanter på høyresiden å stemme mot den nye regjeringen. Men på sikt må Likud se seg om etter en ny leder.

I valget tidligere i år fikk Likud klart flest stemmer med over 24 prosent og 30 av de 120 plassene i Knesset. Yair Lapids parti, Yesh Atid, ble nest størst med 14 prosent og 17 plasser. Det er et paradoks at Israels klart største parti ikke er en del av en ny regjering. Med en ny ledelse kan Likud reparere forholdet til politikere som har forlatt partiet i protest mot Netanyahu.

Netanyahu klarte ikke å danne en flertallsregjering denne gang. Lapid klarte å bygge en bred anti-Netanyahu allianse. Det er uansett en overgangsløsning. For å kunne danne handlekraftige og stabile regjeringer trenger Israel klare regjeringsalternativer fra høyre og sentrum-venstre siden.