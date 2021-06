Leder

Hackere truer høstens valg

PST frykter at utenlandske hackergrupper vil forsøke å påvirke det norske valget til høsten, slik de etter alt å dømme lyktes i USA i 2016.

I et forsøk på å komme destabiliserende krefter i forkjøpet, gjør Regjeringen to ting:

En ny lov skal gjøre det straffbart å samarbeide med utenlandsk etterretning for å påvirke valg og samfunnsdebatt. Våre naboland har lovhjemler som gjør at politiet kan ettergå dette. I Norge har vi ikke hatt det. Følgelig har det også vært vanskelig å forebygge og etterforske slik aktivitet.

I tillegg har myndighetene laget en tiltaksplan for å hindre negativ påvirkning av stortings- og sametingsvalget.

Et av tiltakene er å bevisstgjøre og lære særlig eldre mennesker å identifisere falske nyheter og desinformasjon i forbindelse med den kommende valgkampen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal dessuten styrkes for bedre å kunne avsløre ulike nettverksoperatører som via sosiale medier, eller på andre måter, forsøker å forstyrre valgprosessen og valggjennomføringen.

Dessverre er dette helt nødvendig. I fjor høst og i vår ble Stortinget utsatt for datainnbrudd. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har slått fast at russiske hackere sto bak det ene angrepet. Kina antas å ha stått bak det andre.

Sikkerhetsmyndighetene avviser at dette er noe amatører kan ha fått til fra et gutterom. Hackingen er så avansert at det må stå statlige aktører bak. I det ene tilfellet har PST identifisert en gruppe som kaller seg Fancy Bear. Den er et underbruk av den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Helt konkret frykter både politiske miljøer og PST at datainnbruddene har vært målrettet for å hente ut privat informasjon. Opplysninger som kan brukes til å diskreditere enkeltrepresentanter eller partier ved at de dukker opp i mediene rett før valget.

Til avisen Vårt Land sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved stabsutdanningen på Forsvarets høgskole, at han nærmest tar det for gitt at hackerne fikk tak i noe «juicy».

Spørsmålet er om de som nå sitter på sensitiv informasjon har gode nok kunnskaper om politiske forhold i Norge til at de forstår hvordan den kan forvolde skade.

Det er blant annet her at «nyttige idioter» kan komme til å hjelpe fremmede makthavere med ukritisk å spre falske nyheter og propaganda fra såkalte troll-fabrikker, og bidra til å skape konflikter som i utgangspunktet ikke finnes.

Før valget i 2017 ble Venstre rammet av dette. En Facebook-gruppe og en nettavis spredte usanne historier om partiets politikk og bedrev grov hets av partileder Trine Skei Grande. Opphavet til de fabrikkerte løgn-historiene ble sporet til Baltikum. Året før ble Aps stortingsgruppe utsatt for russiske hackere.

NATOs analysesenter Stratcom har i to rapporter påvist sammenhengen mellom russisk aktivitet og hvordan både tradisjonelle og sosiale medier i Norden utsettes for planting av falsk informasjon, mens andre nyheter hvitvaskes, vris og tilpasses et russisk narrativ.

Vi har vært altfor blåøyde, altfor passive, altfor lenge. Regjeringens initiativ er betimelig.