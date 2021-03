Kommentar

Ernas motbakke

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den siste motbakken kan bli tøff for Høyre også. Har Erna Solberg mistet grepet om sitt sterkeste kort?

Statsministerens lenge bebudede redegjørelse for Stortinget var både uventet og forvirrende. I mange dager har regjeringen forberedt oss på innstramninger i coronatiltakene. Dette er ikke tiden for å vente og se, sa helseminister Bent Høie for få dager siden. Nå er det nettopp «vente og se» som er Solbergs budskap. Og at vi må stole på kommunene.

Hun lanserte derimot en smørbrødliste av tiltak som kan bli innført dersom smitten ikke går ned. Det meste var gamle kjenninger av det norske folk.

En suksessfaktor har vært tydelige råd som gjør at folk vet hva som gjelder. Nå skal man ha tunga rett i munnen for å henge med. NRK meldte like godt at det innføres skjenkestopp i hele landet, men måtte raskt korrigere til at det kan bli skjenkestopp. Kanskje er det både klokt og riktig å avvente nye tiltak nå, men spesielt tydelig kommunikasjon er det ikke.

Så har det heller ikke vært Erna Solbergs beste uker. I alle fall ikke kommunikasjonsfaglig. Uansett om man mener Molde-saken var en fillesak eller en alvorlig hendelse, kulminerte det med noe vi sjelden ser: En tydelig preget og irritert statsminister som hasteinnkalte til pressekonferanse uten å ha en nyhet. Solbergs styrke har alltid vært stoisk ro, selv når det blåser nordavind fra alle kanter.

Foto: Roar Hagen

Kanskje var tanken at hun skulle reise landsmoder-kjerringa da hun varslet en tale til nasjonen søndag kveld. Få hadde nok ventet seg ord som meislet seg inn i historiebøkene, men heller ikke en tale fullstendig blottet for både nyheter og retorisk kraft. En skulle nesten tro alle kommunikasjonsrådgiverne hadde abdisert. Det eneste forsonende var at hun ikke falt for fristelsen til å lese et dikt.

Nå er det ikke som folketaler Erna Solberg har bygd seg opp, og neppe heller vil bli husket. Tvert imot er hun en politiker som mange mener får tingene gjort. Men det henger nå engang sammen. Jobben må gjøres, men den er ikke gjort før den også er kommunisert. Ikke minst har vi sett hvor viktig treffsikker kommunikasjon er i håndteringen av en pandemi.

Den gjengse oppfatningen er at statsministeren og hennes partifeller har håndtert pandemien svært godt. Dødstallene er lave og helsevesenet har vært langt unna kollaps. Selv om vi både har demografien og oljefondet i ryggen, ser det ut som vi kommer ut av den økonomiske krisen uten altfor store varige mén. Kritikken fra opposisjonen har stort sett prellet av.

Det betyr ikke at alt har gått bra. Nå kommer historiene om folk som har tapt livsverket sitt. Særlig i uteliv- og reiselivsbransjen er dugnadsånd erstattet med oppgitthet og aggresjon, med god grunn. Det nærmer seg også et bristepunkt for hva mange orker og tåler psykisk.

Mange er nok lettet over at det ikke kommer strengere tiltak. I deler av landet har man advart mot nasjonale tiltak der det ikke er smitte. Trondheims mektige Ap-ordfører Rita Ottervik varslet at hun kanskje ikke ville følge tiltakene. Mange kommuner har vist at de effektivt klarer å slå ned utbrudd lokalt.

Det skal heller ikke være slik at tiltakene skal være strengest mulig for å være på den sikre siden. I den første fasen fikk regjeringen mye gratis fordi usikkerheten var stor og mange var redde. Vi i pressen har nok også vært flinkere til å utfordre på at de gjør for lite enn for mye. Fremover må de i mye større grad begrunne tiltakene. Selv om tiltak forhindrer smitte, kan det ha andre store negative konsekvenser for folks liv og helse. Strengere tiltak enn nødvendig kan også svekke motivasjonen.

Det er imidlertid en utbredt misforståelse at store deler av landet har levd uten tiltak. Selv i regioner uten en eneste positiv coronatest har mange levd isolert og unngått kontakt, selv med sin nærmeste familie. Særlig gjelder det mange eldre. Selv om sannsynligheten for å bli smittet er mindre, er man ikke nødvendigvis mindre redd på Stord som på Stovner.

Men selv om folk tilsynelatende er lei av restriksjoner, har politikerne så langt fått betalt når de viser lederskap i form av strenge tiltak.

En annen utfordring for regjeringen er de forjettede vaksinene. Selv om tempoet ikke er så snegleaktig som man kan få inntrykk av målt mot sammenlignbare land, ble det skapt helt andre forventninger da det i julen ble rullet ut direktesendt vaksinering med pressen og halve øvrigheten på slep.

Om dette er en motbakke for politikerne også, venter oppløpssiden frem til høstens valg. Selv om Solberg har vært suveren, er det rødgrønne laget samlet sett sterkere. De borgerliges håp om valgseier har ligget i at regjeringen har håndtert krisen godt, og vil belønnes for det. Krumtappen er den høye tilliten til Erna Solberg. I januar målte VGs statsministermåling tidenes høyeste oppslutning om Solberg.

De tåler ikke å miste grepet om sitt sterkeste kort.