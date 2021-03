SLÅR TILBAKE: – Når VG-Meland skal forklare hvorfor og hvordan det kunne gått bedre i Oslo under pandemien, blir det bare surr, skriver Raymond Johansen. Foto: Terje Bringedal

Bare surr om Oslos coronahåndtering

Når man leser Astrid Melands fremstilling kan man få inntrykk at det eneste Oslo kommune gjør for å stoppe smitten er å innføre ulike smitteverntiltak. Det er langt fra sannheten.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

Det kunne gått bedre, Oslo, slår kommentator Astrid Meland fast. Vi har levd med en pandemi i et år, byen har vært stengt ned i fire måneder og smittetallene er på sitt høyeste nivå noensinne. At det kunne gått bedre, er vel ingen oslofolk uenig i. At det kunne gått veldig mye verre, er det heller ingen som helst tvil om. Men når Meland skal forklare hvorfor og hvordan det kunne gått bedre, blir det bare surr.

At jeg skulle «leke helseminister» i hovedstaden, for eksempel. Hvor skal man begynne? Smittevernloven gir altså kommunene ansvar for å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer. Staten bidrar med faglig ekspertise, og med nødvendig nasjonal koordinering. Kommunene håndterer testing, smittesporing og bestemmer smitteverntiltakene i sin kommune. I Oslo har vi hatt, og tatt, dette ansvaret siden pandemien kom til landet for ett år siden.

Så har det blitt forsøkt mange ganger, men med veldig mange av de samme argumentene, å skape et bilde av at Oslo på et eller annet vis har mislyktes i vår håndtering av pandemien. Det stemmer rett og slett ikke. De mytene og halvsannhetene som blant annet har kommet fra mange Høyre-topper har jeg grundig tilbakevist i VG.

Oslo har klart å slå ned smitten igjen og igjen. Men dessverre har det blitt importert ny smitte, og muterte varianter av viruset, på nytt og på nytt. Helt siden starten av pandemien har jeg tatt til orde for langt strengere kontroll med grensene, og langt tøffere tiltak mot importsmitte. Regjeringen har prioritert interessene til store aktører i næringslivet, med stort behov for importert arbeidskraft, framfor folk og næringsliv i Oslo. Hvis Meland virkelig mener at det er byrådet i Oslo som er ansvarlig for den storstilte importen av muterte varianter av viruset, forstår jeg ingenting.

Når jeg argumenterte for langt strengere regler på grensene gjennom høsten, ble det avvist av regjeringen. Vi vet nå at de muterte og langt mer smittsomme variantene av viruset var i Norge tidlig i desember. Rett over nyttår, på Solbergs vakt som Meland skriver, kom det titusenvis av arbeidsinnvandrere tilbake fra juleferie. Til slutt stengte regjeringen grensene. Da hadde allerede de muterte variantene av viruset fått spre seg i det norske samfunnet.

Meland fritar tydeligvis regjeringen nå for alt ansvar for situasjonen, og mener at jeg «fortsetter å skylde på importsmitte også nå som langt færre kommer til Norge». Ja, det er åpenbart at det er importerte varianter av viruset som er skyld i situasjonen vi nå står. Så er det, igjen, opp til Oslo å håndtere situasjonen.

Meland mener tydeligvis at det avsluttede ringsystemet på Østlandet var en stor suksess, og det at Oslo gikk ut av det, i tråd med både Oslos og regjeringens ønsker, er en av grunnene til at det ikke går bedre. Det er en pussig analyse.

For det første: Mange av statens tiltak var mer eller mindre kopiert fra vår forskrift. De spesielt interesserte kan jo sammenligne Oslos koronaforskrift med de regionale tiltakene staten innførte 3. januar. Det var riktig og naturlig. Våre tiltak har hele veien vært basert på nær dialog med FHI og Helsedirektoratet. De er grundig vurdert og utformet i tett samarbeid mellom våre egne juridiske og medisinske fagmiljøer. Men de samme tiltakene blir vel ikke bedre av at det er statsministeren som bestemmer dem, Meland?

For det andre: Oslo støttet innføringen av et ringsystem for å håndtere utbruddet av mutert virus i Nordre Follo. Det var behov for raske tiltak og regional koordinering. Når behovet for regional koordinering falt bort, og Oslo var plassert i ring med Halden og Sarpsborg – over en times kjøring unna – var det ikke lenger noen grunn til at regjeringen skulle bestemme hvilke tiltak som gjelder i Oslo. Da var det naturlig at vi gikk tilbake til lokalt bestemte tiltak, slik vi har hatt gjennom hele pandemien.

For det tredje: når Oslo gikk ut av ringsystemet videreførte vi stort sett akkurat de samme tiltakene. Så tiltakene som Meland støttet på Solbergs vakt kan vel ikke plutselig bli feil når det er Oslo som bestemmer dem?

Oslo klarte igjen å presse smitten ned etter nyttår. Smittevernloven krever at tiltakene vi iverksetter skal være forholdsmessige. Når smitten går ned fra 1113 smittede i uke 1 til 410 smittede i uke 5 ville det for meg vært utenkelig å ikke vurdere hvilke tiltak vi kunne lette på. Kontrollert og forsiktig er mantraet når vi letter på tiltak i Oslo, så vi lettet på noen svært få områder. Blant annet fikk barn og unge i en kort periode mulighet til en mer normal skolehverdag og kunne drive med idrett. I flere nabokommuner til Oslo åpnet man for treningssenter og skjenking, mens vi, selv med det laveste smittenivået siden oktober, fortsatte å holde det aller meste stengt.

Begrunnelsen for det var helt klar: de muterte variantene av viruset er langt mer smittsomme, og vi var forberedt på at smitten raskt kunne stige igjen. Så lenge smitten lå på et lavt nivå, var det riktig med noen veldig forsiktige lettelser. Når den igjen steg til et høyt nivå, var det forholdsmessig og riktig og igjen stenge de få tingene som vi åpnet. Men i Melands dom over Oslo håndtering blir dette til at «Johansen skulle åpne opp resten av byen selv». God dag mann økseskaft.

Når man leser Melands fremstilling kan man kanskje få inntrykk at det eneste Oslo kommune gjør for å stoppe smitten er å innføre ulike smitteverntiltak. Det er langt fra sannheten. Det viktigste vi gjør som kommune er arbeidet med testing, smittesporing, isolering og karantene. Her gjøres det et enormt arbeid i Oslo. Bare de siste tre dagene har Oslo kommune testet 23 641 personer. I går startet vi med massetesting på Stover videregående skole. Vi avdekker mer av smitten enn noensinne, og det svære apparatet som Oslo kommune har bygget opp håndterer en krevende situasjon svært bra. Å snakke om at det er Raymond eller Erna som håndterer pandemien blir bare dumt.

Når pandemien nå har vart i over et år, må vi ikke bare hanskes med en helsekrise på grunn av covid-19. Vi må også håndtere en økonomisk krise, med over 37 000 arbeidsledige i Oslo, og en mental krise, der folk i alle aldre sliter med å takle denne situasjonen. Som byrådsleder i Oslo er det mitt viktigste ansvar å hele tiden balansere tiltakene i byen, ved å stenge ned når situasjonen krever det og åpne opp når det er mulig.