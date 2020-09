UNDER 25: – Selv om jeg mener alle mennesker er like mye verdt, at SIAN er forkastelig og jeg vil hjelpe mennesker på flukt, er jeg fortsatt redd for å havne på feil side av debatten fordi vi ikke tillater at den er nyansert, skriver Fredrik Halsen, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: privat

«25 under 25»: Jeg er uenig, betyr det at jeg er et dårlig menneske?

Vi må ikke la norsk politikk bli en labyrint, hvor man må navigere seg gjennom saker det kan være feil å mene noe om.

FREDRIK HALSEN (22), Leder av Vestfold og Telemark Unge Høyre

Det siste året har vi hatt flere saker som den politiske venstresiden har prøvd å etablere som svart-hvit. Hvor du må være enig i det som er «moralsk riktig», uten at det går an å ha en nyansert debatt. Norsk politikk består ikke av ondt mot godt, men folk som vil gjøre verden til et bedre sted og har forskjellige løsninger for å nå det målet.

I juni ble Instagram-feeden min fylt med helt sorte bilder, for å vise støtte til black lives mattes (BLM) -bevegelsen. Jeg visste godt hva budskapet var, jeg visste godt at de fleste vennene mine allerede hadde publisert, men jeg var allikevel en av de som lot være.

I august tok folk til gatene for å demonstrere mot SIAN. Politiet reagerte med tåregass når demonstrantene ble voldelig. Mange mente SIAN burde blitt nektet å gjennomføre markeringen sin. Jeg visste godt hva budskapet til demonstrantene var, jeg visste godt at mange mente politiet ikke burde forsvart SIAN, men jeg lot allikevel være å mene noe om det.

Nå flommer det over av Facebook-venner som legger ramme på profilbilde, hvor det står «#50ERIKKENOK». Denne gangen er det for å vise at man vil ta i mot flere flyktninger fra Moria-leiren. Igjen vet jeg godt hva budskapet er, jeg vet godt at mange mener femti personer er for lite, men igjen kommer jeg til å la være. Betyr det at jeg er et dårlig menneske?

Grunnen til at jeg ikke mente noe offentlig om disse sakene er ikke fordi jeg er likegyldig, men fordi jeg til en vis grad er uenig og er redd for å bli stemplet som noe jeg ikke er. Jeg er redd for å havne på den svarte siden av venstresiden sin svart-hvit stempling av den politiske debatten.

Jeg ønsket ikke å publisere et sort bilde på Instagram, fordi jeg mener at BLM-bevegelsen har noen tvilsomme meninger jeg ikke kan stille meg bak og tror ikke situasjonen blir bedre av et bilde, men jeg mener allikevel at alle mennesker er like mye verdt.

Jeg støttet ikke de som demonstrerte mot SIAN, fordi jeg mener at man ikke burde gi SIAN oppmerksomhet og at politet gjorde rett valg i å bruke tåregass mot voldelig demonstranter. Ytringsfrihet har tross alt ingenting å si om vi bare tolerer meninger vi liker. Alle skal kunne si sin mening, men jeg mener fortsatt at SIAN er forkastelig.

Og jeg støtter ikke de som vil hente flyktninger fra Moria-leiren, fordi det er mange andre som sitter i flyktningeleirer rundt om i verden som også trenger hjelp. Da mener jeg det er feil å favorisere mennesker kun fordi den spesifikke leiren er i Europa, og har fått media og venstresiden sin oppmerksomhet, men det betyr ikke at jeg vil la være å ta i mot flyktninger av den grunn, eller at jeg ikke vil hjelpe mennesker på flukt.

Men selv om jeg mener alle mennesker er like mye verdt, at SIAN er forkastelig og jeg vil hjelpe mennesker på flukt, er jeg fortsatt redd for å havne på feil side av debatten fordi vi ikke tillater at den er nyansert.

Den sikreste måten å få flere folk som føler seg tilsidesatt i samfunnet, og som bruker fritiden sin på mørke forumer på Internett, er når de ikke kjenner seg igjen hos meningsbærerne i samfunnsdebatten. Når det ikke er noen som tar et oppgjør med holdningene fordi man bare skal snakke om dem og ikke debattere mot dem.

Det er lett å se for seg «Christian», som har bilen sin som profilbilde og har gått på livets harde skole. Han er er på grensen til rasist og kommer ikke til stemme ved valget. Christian og jeg har langt i fra samme kategori og står ikke for det samme.

Allikevel så har ingen av oss delt et sort bilde på Instagram, demonstrert mot SIAN eller rammet inn profilbilde til støtte for Moria-leiren. Jeg er livredd for å bli plassert i samme kategori som Christian, men det er fortsatt ikke det farligste ved en unyansert debatt.

Det farligste er at man ikke får tatt et oppgjør med holdningene hans, fordi man er for opptatt med å moralisere meg. For å sitere en klok mann: «Bare en Sith handler i absolutter».

Publisert: 21.09.20 kl. 15:24

