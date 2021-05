SVARAR SANNA: – Ja, Noreg er heilt spesielt når det gjeld dialektmangfald, men dialektene er ikkje det som er normativt rett, skriv Karoline Riise Kristiansen. Foto: NTB Scanpix/Line Møller, VG

Dialektdebatten: − For programleiarar i NRK er bokmål og nynorsk standard

I NRK Nyheiter skal vi kunne bruke dialekt, men det betyr sjølvsagt ikkje at det er fritt fram.

KAROLINE RIISE KRISTIANSEN, språksjef NRK

Den siste tida har språket i NRK fått mykje merksemd, noko vi i NRK er glade for. Diskusjonar om norsk språk generelt og, for oss, NRK-språket spesielt, er viktig for å styrkje og utvikle norsk språk i notid og for framtida. Men i den debatten er det viktig å få fram at sjølv om NRK skal spegle dialektmangfaldet, er det aller viktigaste for oss publikumsforståinga, og det gjeld for både dialektbrukarar og dei som brukar offisielt norsk eller samisk i si formidling av nyheitene.

I NRK-plakaten kjem det klart fram at vi skal styrkje dei norske og samiske språka, at vi skal spegle heile landet og ikkje minst at vi skal reflektere det geografiske mangfaldet i Noreg. Her i landet har vi ikkje berre fleire offisielle språk, vi er også eit dialektrikt land, nettopp grunna geografien vår. NRK skal vere til for nasjonale og språklege minoritetar, ja, for alle i Noreg.

Og kven er desse «alle»? Over ein million av oss har nedsett høyrsel, og for dei av oss som har andre kognitive utfordringar, skal NRK gjere seg forstått. For dei som har norsk som andre-, tredje- eller fjerdespråk er det også at viktig at NRK brukar eit forståeleg språk.

Sanna Sarromaa skriv i sin kronikk «Dialekter er djevelens verk» i VG 6. mai at «denne dialektdyrkelsen er et særnorskt fenomen», før ho samanliknar oss med andre land og deretter landar på at det neppe er noko anna land der ulike variantar av det same språket er «forhøyet til det normativt riktige». Sarromaa har rett i det første, men det siste poenget treng ei presisering: Ja, Noreg er heilt spesielt når det gjeld dialektmangfald, men dialektene er ikkje det som er normativt rett.

For å halde språkoppdraget i NRK i hevd har vi i NRK eit felles sett overordna språkreglar å styre etter. Vi har alltid hatt reglar for språket i NRK, og i dei oppdaterte språkreglane som kom i 2007, kjem det klart fram at offisielt bokmål og nynorsk er standarden for programleiarar og annonsørar i nyheitssendingar og programinformasjon, sjølv om redaktørane kan gjere unntak. Det er også difor det berre er gjort eitt unntak frå å bruke normert språk som talespråk i Dagsrevyen, så langt tilbake som i 2009. I 2020 vart det gjort eit liknande unntak for ein av våre medarbeidarar i direktelinja, der dei i all hovudsak jobbar utan manus.

Vi har eit eige ansvar for å bruke og synleggjere normert bokmål og nynorsk, slik at alle skal ha det same utgangspunktet til å forstå oss. Ei slik synleggjering av språket er viktig nettopp for å styrkje det. Spesielt nynorsk er lite eksponert i det offentlege rommet, og sidan NRK har eit særskilt ansvar nettopp for nynorsken, er det viktig at korrekt nynorsk blir brukt hos oss.

I reportasjar, kommentarar og intervju, derimot, kan det brukast dialekt også i riksdekkjande sendingar, og i distriktssendingane skal dialektene sjølvsagt «få godt rom». Slik har det altså vore sidan 2007. NRK er frå heile landet, av heile landet og til heile landet, og for å kunne vere det må også dialektene vere med, meiner vi. Men publikumsforståinga trumfar sjølvsagt alt, og dialektbrukarane hos oss arbeider kontinuerleg med språket sitt for at alle skal forstå.

I dette arbeidet tar dei utgangspunkt i NRKs retningslinjer for dialektbruk, som gir detaljerte, gode råd både når det gjeld lokale dialektord og -uttale og korleis ein som dialektbrukar skal jobbe aktivt med språket. Å forstå kvarandre er grunnleggjande i all kommunikasjon; vi må uttrykkje oss enkelt og klart.

For NRK er mottakaren det viktigaste, ikkje avsendaren. NRK skal vere for alle.