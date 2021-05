UT MOT VG-KOMMENTATOR: – Er det nettrollene der ute VGs Leif Welhaven lar seg inspirere av, spør fotballtoppene Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt i dette innlegget. Foto: Terje Pedersen

Debatt

Det holder nå, Welhaven

Vi forstår hva VGs sportskommentator mener om oss nå, «ledelsen» i fotballforbundet. Vi har forstått at du mener vi er løgnaktige, uredelige, driver med kuppforsøk, har skjulte motiver, angriper medlemsdemokratiet, turer frem og trikser. Intet mindre.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

PÅL BJERKETVEDT, generalsekretær NFF

TERJE SVENDSEN, president NFF

Vi kunne hentet fram enda flere karakteristikker og fordømmelser bare fra de to siste kommentarene om fotballforbundets håndtering av Qatarsaken, publisert med få dagers mellomrom. Hadde vi inkludert en lang rekke kommentarer med samme retorikk og ordvalg de siste årene kunne vi fylt en hel kommentar selv med bare ukvemsord, påstander, karakteristikker og hypoteser.

Tror Welhaven på det selv? Eller passer det best sånn i hans høyst særegne metode i kommentarjournalistikken? Der enhver idrettsleder idioterklæres, mistenkeliggjøres og fordømmes, spesielt i den største idretten.

Med konspirasjonen som ledetråd, fritt for fakta og nyanser. I så voldsomme ordelag og et så heseblesende volum i antall ytringer at vi faktisk er i ferd med å bevege oss fra irritasjon og frustrasjon til skuldertrekkende likegyldighet. Er det nettrollene der ute Welhaven lar seg inspirere av?

Nå mener Welhaven at fotballens ledere utfordrer demokratiet ved å innkalle til et ekstraordinært ting i juni med fysisk oppmøte. «Forbundet ønsker å kreve fysisk oppmøte for alle», skriver han, som selve kjernen i sin som vanlig aggressive, nær angripende, kommentar. Faktum er at det er feil.

NFF har uttalt at et fysisk ting er ett av formatene som nå vurderes. Undertegnede uttalte dette til media tidligere denne uken. «Ingenting er avgjort i dette spørsmålet. Fysisk ting er blant alternativene som er under vurdering, fordi det er den normale måten å arrangere ting på. Men uten en forsvarlig smittesituasjon, vil ikke det være aktuelt. Per i dag er det usikkert. Beslutning tas i løpet av 1-2 uker.»

Det er for øvrig en merkelig logisk brist i Welhavens analyse: Han påstår at et fysisk ting vil være til ulempe for boikott-tilhengerne, blant annet på grunn av reiseproblematikk, mens et digitalt ting vil gi helt andre muligheter for deltakelse. Men det gjelder da også motstanderne av boikott, som vil være i akkurat samme situasjon.

Altså fins det ikke noe taktisk eller politisk argument for vurdering av format. Kun smittevernhensyn.

Vi tåler og hilser velkommen debatt og kritiske øyne på det vi gjør i fotballen og idretten. Det er også legitimt å være for boikott og kjempe for sitt syn. Men må debatten, saksbehandlingen og initiativ fordummes og forsures som i Welhavens form og alltid henges på håpløse konspirasjoner og konstruerte konflikter? I et format helt uten mulighet til forsvar og samtidig imøtegåelse som i journalistikken for øvrig.

Det er underlig at mediene og presseorganisasjonene ikke har viet denne problemstillingen større plass. Det kan nok skyldes at Welhavens stil er ulik så å si alle andre kommentatorer, som bygger sine budskap på selve saken, analysen, drøftelsen og konklusjonen. Opplysende, inspirerende og noen ganger irriterende. Men alltid saklig.

Denne gang er det altså kuppforsøk vi bedriver. For noen dager siden var håpløse hersketeknikker temaet.

Hvem er det egentlig som oser av hersketeknikker.