Overfladisk fra Kjøs-utvalget

Peder Kjøs hevder at studenter ikke har symptomer, men «de har bare en kjedelig hverdag». Å definere studenters problemer som kjedsomhet kan oppfattes bagatelliserende, men også nedsettende og moraliserende.

SVERRE URNES JOHNSEN, førsteamanuensis og psykologspesialist Psykologisk institutt UiO og seniorforsker Modum Bad

ASLE HOFFART, professor og psykologspesialist, UiO og Seniorforsker Modum Bad

OMID V. EBRAHIMI, psykolog og stipendiat ved psykologisk institutt UiO og Modum Bad

NORA SKJERDINGSTAD, student, UiO

MIRIAM SINKERUD JOHNSON, førsteamanuensis i psykologi, OsloMet

TORE BONSAKSEN, professor Høgskolen i Innlandet

I den nylige publiserte rapporten om psykisk helse under COVID-19 pandemien i Norge tegnes et bilde av at «alt tyder på at de aller fleste har klart seg fint under pandemien» og at «befolkningen har vist seg å ha en bemerkelsesverdig psykisk motstandskraft».

Dette har direkte konsekvenser for regjeringens oppfølging av psykisk helse i befolkningen under og etter pandemien.

Da er det uheldig at rapporten gir et unyansert og overfladisk bilde av problemområdet og ikke samsvarer med funnene i flere publiserte studier på feltet.

Rapporten er basert på et selektivt utvalg av studier som omhandler psykisk helse i ulike grupper av befolkningen. Rapportens konklusjoner og grunnlaget for de foreslåtte tiltakene bærer sterkt preg av dette. Kriterier for hva slags studier som er inkludert i kunnskapsoppsummeringen omtales ikke. Fundamentet for rapporten blir derfor vanskelig å ettergå. Publiserte og fagfellevurderte studier, deriblant systematiske studier om psykisk helse som omfatter millioner av deltakere fra flere titalls land over hele verden og som står i kontrast til rapportens konklusjonen, er ikke gjengitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Det mest problematiske med rapportens konklusjon er det etterlatte inntrykket om at de fleste har klart seg fint. Med dette blir manges opplevelse av reelle psykiske helseproblemer bagatellisert. Hvordan oppleves det for alle de som strever og har strevd? Budskapet at bare de mest sårbare strever minner ubehagelig om statsministerens bemerkning at «de med dårlig råd hadde det vel før pandemien også». På sviktende grunnlag blir de plagede gjort til avvikere uten motstandsdyktighet. Det er en hårfin balansegang mellom å ha fokus på håp og motstandskraft og bagatellisere hvordan mange i befolkningen i Norge opplever å ha hatt det og har det under pandemien.

Leder av ekspertutvalget, Peder Kjøs, hevder at studenter ikke har symptomer, «de har bare en kjedelig hverdag». Å definere studenters problemer som kjedsomhet kan oppfattes bagatelliserende, men også nedsettende og moraliserende. Den norske SHoT-undersøkelsen, en av verdens største studier på studenters psykiske helse med over 60 000 deltagere, viser en økning av alvorlige psykiske plager hos studenter på hele 17 prosent under pandemien i 2021 sammenlignet med i 2018.

En økning på 17 prosent tilsvarer en økning på over det dobbelte av psykiske plager enn det som er den vanlige trenden av økninger hos studenter de foregående årene. Halvparten av studentene rapporterer psykiske helseplager. Det er på ingen måte tall som kan bortforklares med en «jevn økning av psykiske plager de siste årene».

Det finnes flere langtidsstudier fra den nåværende (1, 2, 3, 4, 5) og tidligere pandemier (1, 2 ,3) som både har pekt på sterke forverringer i den generelle befolkningens mentale helse samt advart om langtidskonsekvenser som følge av pandemien. Internasjonale pandemiforskere ved blant annet Harvard University har også pekt at vi er i en «parallell pandemi av psykisk uhelse med angst og depresjon i spissen».

Uviljen mot å ta innover seg de psykiske belastningene som pandemien har medført for mange, synliggjøres i tiltakene som foreslås. Tiltakene som nevnes er allerede fremmet og foreslått i mange ulike sammenhenger og det foreslås ikke noen nye tiltak rettet mot de spesifikke psykiske utfordringene pandemien og smitteverntiltakene har ført med seg.

Vi er imidlertid enig i følgende utsagn i rapporten: «Gode analyser, fagfellevurderinger og publiseringer tar tid» og at vi vet lite om langtidskonsekvensene av pandemien på psykisk helse. Psykisk helse er imidlertid et for viktig tema til og behandles overfladisk av et regjeringsoppnevnt utvalg som må arbeide på rekordtid. Hvis regjeringen ønsker et godt fundament for sine beslutninger rundt psykisk helse, som gir et mer samlet bilde av eksisterende kunnskap, så må de gi andre forutsetninger for utvalgets arbeid.

Dersom regjeringen ønsker å gjøre seg klokere og satse mer på langtidsstudier for å bedre forstå pandemiens og tiltakenes påvirkning på psykisk helse, er ikke tiden for dette april 2021, men mer sannsynlig først i 2022 der nasjonale og internasjonale langtidsstudier fra pandemiens andre og tredjebølge har rukket å bli publisert. Potensielle langtidsfølger av pandemien må tas på alvor og vi må ikke som ved pandemiens start miste muligheten til å være bedre forberedt.

Myndighetene bør sørge for at psykisk helsevern er tilstrekkelig dimensjonert for alle muligheter.