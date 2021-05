Kommentar

OL-utøvere bør IKKE flyttes frem

Av Leif Welhaven

I Tokyo er det avholdt flere demonstasjoner mot sommerens leker. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA

Er landets friskeste og sterkeste idrettsutøvere viktigere enn lærere, barnehageansatte og folk som hver dag sørger for at vi kan handle matvarer i butikken?

Temaet har skvulpet i vannskorpen en stund, men nå har Norges idrettsforbund bedt myndighetene om å prioritere utøvere som skal reise til Tokyo i vaksinekøen.

Inntrykket er at organisasjonen nølte lenge av frykt for hvordan noe slikt ville oppfattes, men nå forsøker NIF seg.

Den problemstillingen kan angripes fra en pragmatisk eller en prinsipiell innfallsvinkel.

Idrettspresident Berit Kjøll ber Erna Solbergs regjering om hjelp til å prioritere OL-utøvere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Førstnevnte går ut på at det jo er en relativt liten gruppe mennesker, og at vi ikke snakker om store konsekvenser for vaksineprogrammet dersom idrettsutøvere får forrang. Dessuten kan det anføres at covid-smitte kan få langtidskonsekvenser for en som lever av å prestere fysisk.

Dersom OL-utøvere virkelig skal få prioritet, begynner tiden å renne ut for at det skal ha skikkelig effekt. Vaksiner bør i tilfelle gis med avstand til lekene, med tanke på mulige bivirkninger og for å rekke at to doser skal få blir satt.

Er det da bare å kjøre på?

Nei.

Denne saken er ikke så enkel som de ivrigste OL-entusiastene forsøker å fremstille den som. Det søkes å danne et inntrykk av at utøverne ikke skal snike i noen kø, men samtidig ber de jo om å komme før andre som også ønsker vaksine.

Det tankegodset er det ikke helt enkelt å henge med på, hverken med norske eller internasjonale briller.

I forrige uke kom nyheten om at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har inngått en deal om å tilby vaksiner til alle OL-utøvere. Da dette ble annonsert presiserte IOC at vaksinene ikke skulle tas fra eksisterende programmer, men «komme i tillegg til eksisterende kvoter og planlagt levering over hele verden».

Men hva i all verden betyr det? Bare i utøvere er det rundt 11.000 personer i OL. I tillegg kommer støttepersonell.

I svært hardt rammede land er behovet for vaksiner prekært, som for eksempel i India. Vaksiner som blir produsert eller allerede er det, kunne selvsagt blitt brukt til andre formål enn å prioritere topptrente utøvere, dersom det var ønsket.

Enhver vaksine som brukes ett sted, kunne vært satt i en annen overarm. I et vertsland der vaksineringen har kommet kort, ser vi nå jevnlige protester mot OL.

Her hjemme er det åpenbare svakheter i NIFs argumentasjon for å prioritere sine. Dersom vi ser på den gjeldende vaksinasjonskalenderen, er Norge i juni fortsatt ikke ferdige med å vaksinere alle med underliggende sykdommer. Og det er slett ikke bare utøvere som kan få langtidseffekter av smitte.

Dersom temaet vurderes prinsipielt, hvordan kan toppidrettsutøvere som høyst frivillig reiser til Tokyo i en pandemi vurderes som viktigere enn mer trengende?

Det er også mange andre grupper som det er mulig å argumentere for at er vel så samfunnsmessig viktige enn dem som skal krysse verden på medaljejakt.

Nå sitter det lærere, barnehagearbeidere og butikkansatte og lengter etter beskyttelse, fra jobber som gjør at de er i tett kontakt med mennesker hver eneste dag. Hvorfor skal ikke de få «dose-prio», mens vi sier ja til en topptrent 25-åring som velger å dra til Tokyo?

Et annet argument som trekkes frem, er hvor mye glede toppidrettsutøverne skal skape i en tung tid. Det synspunktet er ikke uten vekt, men samtidig er det mange som ikke bryr seg overhodet om De olympiske leker. Hvorfor skal disse godta at en OL-billett skal medføre en vaksineprioritet?

Så langt er tonen fra NIF at de prøver å få ja fra norske myndigheter først, men idrettspresidenten uttalte at de selvsagt vil si ja til IOC-doser om dette skulle mislykkes. I Sverige ble tilbudet fra ringenes herrer møtt med større grad av forbehold.

I det store bildet er det diskutabelt om OL i det hele tatt burde vært arrangert under rådende omstendigheter, men så mye penger er på spill at det kommer til å skje uansett.

Det er da til en viss grad forståelig at Norges idrettsforbund, med den rollen organisasjonen har, tar et initiativ for å sikre sine best mulig. Til tross for at smittevernopplegget i Tokyo ser helt ekstremt ut.

Men norske myndigheter bør tenke seg om både én, to og tre ganger. Selv om det er lett å tenke pragmatikk, er det er mange som kan argumentere med at akkurat de bør gå først

Derfor er rettferdighet og vaksiner et spørsmål der prinsipell tankegang bør settes først.

Og da kan ikke OL-utøverne få det slik NIF ber om.