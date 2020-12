Kommentar

Ti år med arabisk vinter

Av Per Olav Ødegård

TOPPMØTE: I mai 2017 møtte president Donald Trump Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Saudi-Arabias kong Salman bin Abdulaziz al-Saud i Riyadh. De åpnet et senter for bekjempelse av ekstremisme. Foto: AFP Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

Massehenrettelser, fengsler som fylles av politiske fanger og forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere. Dette er Egypt, nøyaktig ti år etter den tapte arabiske våren.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Abdel Fattah al-Sisi leder et regime som på det groveste bryter menneskerettighetene. Men han mottar like fullt over ti milliarder kroner i årlig støtte fra USA, som i hovedsak bruker pengene til å kjøpe amerikanske våpen.

President Donald Trump kalte i fjor Sisi for «min favorittdiktator». I disse dager er Sisi på statsbesøk i Frankrike, som også selger avanserte våpensystemer til Egypt.

USA anser Egypt som en alliert i den arabiske verden. Det samme gjør Frankrike. Amerikanske presidenter har i flere tiår samarbeidet med autoritære egyptiske ledere uten større problemer. Det finnes unntak. President Barack Obama frøs pengestøtten i en periode etter Sisis blodige kupp for syv år siden.

les også Dette blir USAs utfordringer i Midtøsten

Og nå sier påtroppende presidenten Joe Biden at det vil bli slutt på å sende en åpen sjekk til «favorittdiktatorer». Han lover å gjenopprette et moralsk lederskap i utenrikspolitikken, med vekt på demokrati og menneskerettigheter. Han får snart anledning til å vise hva det betyr i praksis. Han kan starte med USAs forhold til autoritære arabiske allierte, som Egypt og Saudi-Arabia hvor utviklingen går i feil retning.

I Frankrike blir president Emmanuel Macron kritisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner for å se gjennom fingrene på det som utspiller seg i Egypt. Macron lover å ta opp menneskerettigheter, slik han gjorde under et besøk i Kairo i 2018. Samtidig ser Macron på Egypt som en viktig strategisk partner i Midtøsten.

les også Møtte norsk diplomat – ble arrestert i Egypt

17. desember er det ti år siden den 26 år gamle tunisiske gateselgeren Mohamed Bouazizi satt fyr på seg selv. Han var fortvilet over at han ikke klarte å brødfø familien og opprørt over å ha blitt trakassert av myndighetene. Lite ante den fattige unge mannen at ilden han tente skulle spre seg i hjemlandet og over store deler av den arabiske verden.

I Tunisia kaller de det som fulgte Jasmin-revolusjonen. Etter 28 dager sivil motstand, i form av massedemonstrasjoner og streiker, flyktet landets diktator Zine al-Abidine Ben Ali til Saudi-Arabia.

Tunisia sliter fortsatt med store utfordringer, men er likevel det eneste vellykkede eksempel i den arabiske våren. I 2015 mottok den tunisiske dialogkvartetten Nobels fredspris. De forsøkte å bygge demokrati og toleranse i et samfunn som hadde vært totalitært og undertrykkende.

les også Libya fylles opp av leiesoldater: Slik deltar Russland, Tyrkia og Egypt i den eskalerende krigen

I Egypt førte den arabiske våren til regimeskifte og valg. Islamisten Mohammed Morsi vant valget i 2012, men etter et kaotisk år og store demonstrasjoner sommeren 2013 grep Sisi og de andre generalene makten i et kupp. Sisi ble valgt til president i 2014 og gjenvalgt i 2018, uten reell konkurranse.

I den arabiske våren ble Syria åsted for borgerkrig og humanitær katastrofe. I Libya ble Muammar al-Gaddafi senere styrtet. Det oppsto et blodig kaos i Libya og kampene mellom ulike militser pågår fortsatt. I andre arabiske land klarte autoritære regimer å beholde makten ved å slå hardt ned på alle former for protest. Våren ble etterfulgt av en mørk arabisk vinter som ennå ikke er over.

NÆR KONTAKT: Presidentene Emmanuel Macron og Abdel Fattah al-Sisi møttes i Biarritz sommeren 2019. Foto: POOL New / REUTERS

les også Libyas pressede opprørsgeneral vil ha våpenhvile

Det anslås at Egypt har 60 000 politiske fanger. Regimet fengsler politiske aktivister, uavhengige journalister og akademikere. Både sekulære kritikere og tilhengere av politisk islam bures inne. Bare i løpet av de siste månedene har det vært over 900 arrestasjoner. I oktober og november ble 57 mennesker henrettet.

Tre ledere for en av de få gjenværende menneskerettighetsorganisasjonene, det internasjonalt anerkjente egyptiske initiativ for personlige rettigheter (EIPR), ble nylig arrestert etter å ha møtt diplomater i Kairo. De ble anklaget for å støtte terrorisme og spre falske nyheter. Det virkelig falske i denne saken var den oppdiktede anklagen. Saken vakte sterke internasjonale reaksjoner, og etter noen dager ble de tre løslatt. Det viser at det nytter å protestere.

les også Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død

I den første fase av revolusjonen i Egypt sto unge kristne, muslimer og sekulære sammen i fredelige demonstrasjonene mot regimet. De krevde brød og frihet. Kjedereaksjonen etter en grønnsakhandlers død ble en av de mest skjellsettende hendelser det siste tiåret.

Autoritære makthavere i regionen har hele tiden hevdet fremstilt oppstanden som et vestlig-inspirert komplott mot den arabiske verden. Andre har tatt opp tråden og lansert fortellinger om hvordan vestlige land forsøkte å ødelegge velfungerende arabiske nasjoner. Argumentet bygger særlig på de vestlige lands militære intervensjon i Libya, som sterkt bidro til Gaddafis fall.

les også Ny arabisk oppstand

De arabiske regimene var tilsynelatende stabile, men bare fordi de bygget på overvåkning, undertrykkelse og diktatur. Det så ut som om makthaverne hadde full kontroll. Ingen så den arabiske våren komme. Som så mange store vendepunkt i historien var det ikke varslet.

Jeg var i Egypt under den arabiske våren. De som demonstrerte mot Hosni Mubaraks regime var motivert av hovedsakelig to årsaker. En grunn var høy arbeidsledighet og utbredt korrupsjon. De unge så ingen økonomisk fremtid. Det andre var fraværet av demokrati og personlige rettigheter. Unge og liberale krefter var nok inspirert av frihet og demokrati i vestlige land. Men dette var deres egen kamp, for en bedre fremtid.

Deres håp ble knust, enda en gang. Men siste kapittel i historien om den arabiske vår og vinter er ikke skrevet. Problemene som utløste den arabiske våpen er fortsatt uløst. De har vokst i omfang i land der de gamle regimer klorer seg til makten.

Publisert: 07.12.20 kl. 16:54

Mer om Egypt