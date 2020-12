Leder

Tiltakene våre får ned smitten

TESTSTASJON PÅ FESTPLASSEN: Bergen har fått ned smitten med strenge, lokale tiltak. Innbyggerne får nå lov til å gå på to litt større juleselskap. Foto: Hallgeir Vågenes

Bergen letter opp, mens Lillehammer og Trondheim strammer til. Det trengs, selv om ikke alle tiltak virker like smarte.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mange europeiske land skulle nok gjerne byttet med Norge. Trenden i smitte nasjonalt er fortsatt flat. Nivåene er lave. Men likevel må vi passe på.

For nå kommer de store utfartsdagene. Vi risikerer at smittetallene begynner å stige om vi ser dager med like høy smitte som vi har sett i det siste. Spesielt skummelt er det med alle julebesøkene som kan spre viruset til områder som tidligere ikke har vært rammet.

Det er særlig i tre regioner vi ser smitten øke mye nå, og det er i Innlandet, Vestfold og Telemark og Trøndelag. I tillegg ligger nivået høyt i Oslo og Viken.

les også Bergen opphever lokale corona-tiltak

Oslo har hatt de strengeste tiltakene i landet lenge. Her så vi en fin nedgang tidligere i desember.

I Bergen har det gått enda bedre. Der har de nå så lite smitte at de fjerner de lokale restriksjonene og går over til kun nasjonale. Mens regionen i november lå skyhøyt på smittestatistikken, er utviklingen snudd.

Det er bra og viser at de strenge tiltakene har virket, til tross for at smittevernmiljøet i Bergen har vært preget av uro.

I Trondheim er beskjeden omvendt. Trøndelag var nylig den eneste grønne regionen i landet, med svært lave smittetall. Fremdeles har trønderne lite smitte i forhold til andre, men den raske økningen den siste tiden skremmer – og det med god grunn.

Det samme gjelder Lillehammer, som har over 130 registrerte tilfeller siden 9. desember.

les også Kommuner stengte alle skoler: Slik forsvarer de beslutningen

I året som har gått har det vært mange diskusjoner om hvorvidt tiltak i det hele tatt virker. Fra Sverige får vi stadig høre argumenter som at land med lock down har hatt like mye smitte som Sverige.

Men lock down virker utvilsomt. Det er timingen som er avgjørende. I tillegg er man selvsagt avhengig av at folk er lydhøre.

Så er det helt riktig at vi ikke vet på langt nær nok om hvor viktig hvert tiltak er. Vi vet også at mange andre faktorer betyr mye for hvor raskt viruset spres, som temperatur, tettboddhet og befolkning.

Men det kan ikke være noen tvil nå om at våre tiltak virker. Nedgangen i smitte vi har sett nå i høst, har kommet etter innstramminger.

Samtidig er det viktig å evaluere tiltakene. Ikke alle virker å være like gjennomtenkt. Som i Trondheim nå hvor man påbyr munnbind utendørs og på treningssenter. Vi stiller oss også skeptisk til å lukke ned skolene, som på Lillehammer.

Vi skulle altså gjerne visst mer om hva som virker slik at det var mulig å lette opp der det var mulig. Men harde grep trengs utvilsomt nå.

En pandemi i fritt spill vil være enda mer skadelig for økonomien enn strenge tiltak mot viruset. Vi alle, inkludert næringslivet, har den største interesse av at vi unngår en tredje bølge etter jul.