Kommentar

Siv Jensens brutale julevask

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Berit Roald

Frp-lederen bruker slegge og sterk lut mot bråkmakerne i partiet. Spørsmålet er om Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde går med i dragsuget.

Enten så er du med meg eller så er du mot med meg. Det var ikke riktig de ordene Frp-leder Siv Jensen brukte da hun møtte pressen tirsdag kveld, men det var det hun mente.

«Nå er det nok. Det går en grense». Det er nesten så man hørte suset fra Dolkesjø da Siv Jensen og Sylvi Listhaug gjorde kort prosess med bråkmakerne i Oslo Frp. Fylkeslederen ekskluderes, og lokallaget legges ned på ubestemt tid. Den eneste forskjellen fra gamle dager er at nå er det Carl I. Hagen og hans støttespillere som må kjempe for sitt politiske liv.

For nøyaktig ett år siden ble Bergen Frp lagt ned. Nå har turen kommet til hovedstaden. Oslo Frp har lenge stått på en slags svarteliste på partikontoret. De har gjort det dårlig i valg, og slitt med å dyrke frem sterke profiler. Isteden har det grodd frem et såkalt nasjonalkonservativt miljø anført av det trehodede trollet Geir Ugland Jacobsen, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen.

De moderate Frp-erne i hovedstaden har skydd sitt eget fylkeslag som pesten. Bråkmakerne har i realiteten hatt hjemme alene-fest mens Siv Jensen og co. har sittet i regjering. Mange har ristet på hodet over det som har grodd frem, men lite er blitt gjort. Inntrykket er at det var først da Ugland Jacobsen utfordret Siv Jensen om førsteplassen i Oslo at det ble tatt grep.

Nå går de altså til det drastiske skrittet å ekskludere fylkeslederen og sette hele lokallaget under administrasjon. Fortellingen i partiet er at dette er helt nødvendig for å ta ugresset ved roten. De mener Ugland Jacobsen tar partiet i en retning partiet ikke skal, og at han er en illojal oppvigler. Nå er han anklaget for å ha svekket partiets omdømme.

En litt mer lavmælt fortalt del av historien er at dette er nødvendig for å gjenopprette Siv Jensens autoritet i partiet. Hun kan ikke lenger se på at krefter i partiet hennes utfordrer henne uten å slå tilbake. At det er udemokratisk og uttrykk for en usunn partikultur å ekskludere en lovlig valgt fylkesleder, plager ikke de tillitsvalgte i Frp i nevneverdig grad. Ut med ham, har vært tilbakemeldingene fra lokallag rundt i landet. På den liberale fløyen er de tilbøyelig til å sprette champagnen. I smug.

Siv Jensen har også gjort mye riktig. Det var en genistrek å la nestleder Sylvi Listhaug lede pressekonferansen. Påskuddet er et Siv Jensen er inhabil i behandlingen av Ugland Jacobsen, men det er ingen som tror at ikke hun har mer enn én finger med i spillet. Listhaug har en høy stjerne på høyrefløyen i partiet og kan stagge kritikerne. Samtidig binder hun på den måten Listhaug til masten.

Det er også verdt å merke seg at tromsværingen Per-Willy Amundsen har fått plass i det nye interimsstyret i Oslo Frp. Det er egnet til å berolige alle om at de fortsatt tar streng innvandringspolitikk på det største alvor.

Samtidig var det en pressekonferanse som utløste flere spørsmål enn den ga svar. Partiledelsen var svært lite konkret på hvordan Ugland Jacobsen har skadet partiets omdømme. De sier at det går en grense, men hvor går den grensen? Ved å kalle seg nasjonalkonservativ? Ved å støtte Donald Trumps påstander om valgfusk? Eller ved å utfordre partilederen?

De svarer heller ikke godt på om de som deler Ugland Jacobsens syn må følge ham ut av partiet. Krefter i flere fylkeslag har støttet tanken om å være nasjonalkonservative og patriotiske fyrtårn. De mest markante stemmene er likevel Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde. Spekulasjonene er allerede i gang om hva som skjer med nominasjonen i Oslo Frp. Mange mener Jensen må bruke anledningen til å vingeklippe Tybring-Gjedde når hun først bruker storslegga. Det har også vært snakket om Oslo som en nødhavn for den vrakede stortingsrepresentanten Jon Engen-Helgheim.

Frp-lederen ga Hagen og Tybring-Gjedde tilsynelatende en livbøye. Enten må de konvertere vekk fra nasjonalkonservatismen og innrette seg partiprogrammet, eller de må finne seg noe annet å ta seg til. Det er kanskje ikke så fristende det heller?

Men for sin egen del bør partiledelsen gi et langt bedre svar på hva som skal til enn å «svekke partiets omdømme». Hvis det er kriteriet for å bli ekskludert fra Frp, kan lista lett bli lang.