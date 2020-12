UTFORDRER ERNA: – Jeg er møkk lei av påstanden fra partiet ditt om at vi som vil evakuere barna kun bryr oss om Moria fordi det er der TV-kameraene er. Evakuer barna fra Moria, nå, krever MDG-leder Une Bastholm. Foto: Harald Henden

Debatt

Nå blir det personlig, Erna!

Det er på tide å ta skikkelig innover seg Norges arroganse til vår tids største humanitære krise i Europa. Det er på tide å ta evakueringen av barna fra Moria personlig.

UNE BASTHOLM, partileder MDG

I går ble en tre år gammel jente funnet bevisstløs liggende i gjørma i nye Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Saken etterforskes som mulig voldtekt. Jeg har tenkt så mange ganger fram og tilbake i dag: Er dette noe en kan spre videre? Er det for heftig, for kvalmt, for umenneskelig til å prakke på folk i førjulsstresset? Men hvis vi ikke tåler det, bør vi ikke gjøre noe med det? Vi skylder jenta og hennes familie å dele. Jeg skylder henne det, som norsk politiker som sitter tett på makta.

Jeg har selv en datter som blir tre år om noen dager. Jeg vet du kan forstå dette du også, Erna, at du har en datter selv. Da blir slike ting personlig. Og det er på tide. Det er på tide å ta skikkelig innover seg Norges arroganse til vår tids største humanitære krise i Europa. Det er på tide å ta evakueringen av barna fra Moria personlig.

For dette handler ikke om flaks og uflaks. Det er folkevalgte i Europa som svikter og skader de over 2800 barna i Moria som nå sitter med traumatiserte voksne på alle kanter i en forblåst teltleir som stadig oversvømmes av hyppige regnskyll. Vinteren er på vei. Det er der gjørma kommer fra forresten, gjørma som jenta ble funnet i. Alt er vått: tepper, klær, maten.. Det kan høres gråt fra alle teltene. Og det er ingen steder å tørke alt det våte. Ingen dusjer heller. Mange kvinner har ikke vasket seg på månedsvis. Dette er livsfarlige forhold for barn å vokse opp i. Selvmordstanker er vanlig langt ned i førskolealder.

Jeg vet dette fordi jeg har valgt å vite. Jeg har valgt å ha daglig kontakt med helsepersonell som er nede i nye Moria og jobber på frivillige, folkefinansierte midler. Men jeg følger også med på andre flyktningkriser i verden, Erna. Jeg får det i fanget hver dag, fordi jeg nekter å lukke øynene. Og jeg er møkk lei av påstanden fra partiet ditt om at vi som vil evakuere barna kun bryr oss om Moria fordi det er der TV-kameraene er.

For det første: TV-kameraene er ikke i Moria nå. Myndighetene har streng kontroll med hvem som slipper innenfor piggtrådgjerdene. Er du for kritisk, slipper du ikke inn.

Piggtrådgjerdene er forresten finansiert av europeiske bidrag til Hellas. Angivelig også norske penger. Du vet, bidragene dere trekker fram som mer effektiv måte å hjelpe på enn å evakuere barna.

For det andre, så er ikke Moria en vanlig flyktningleir som Europa kan velge om vi vil ta ansvar for eller ikke. Det er på vår jord, og det er vår skyld at den finnes. Den tre år gamle jenta er blant mange asylsøkere som ville ha reist nordover og søkt asyl i andre europeiske land, som Norge, om de ikke ble stanset i Hellas av en umenneskelig europeisk asylpolitikk. Nye avtaler som er inngått har gjort at mennesker er blitt stoppet i Tyrkia og Hellas, og hindret fra å reise videre og bruke retten alle og enhver har til å søke asyl.

Derfor kommer den knapt asylsøkere til Norge nå. Asylretten er en menneskerettighet, Erna, og en av de viktigste lærdommene fra 2. verdenskrig: Hvis alle skal være like mye verdt, da må også alle ha samme retten til å be om trygghet. Når vi svikter grunnleggende menneskerettigheter, da svikter vi også oss selv.

På Lesvos holder samfunnet på å rakne. Hat og utrygghet gror, også i lokalbefolkningen, fordi Moria er en byll og en trykkoker som gjør folk sinte i et land med skyhøy gjeld og arbeidsledighet. Vold, også fra politiet, mot frivillige og mot flyktninger er ikke uvanlig. Folk er sinna og frustrerte.

Det er ikke uflaks når en tre år gammel jente voldtas i en provisorisk flyktningleir i Europa, Erna. Norge svikter, du svikter, når vi kun tar imot 50 mennesker etter masse nøling, selv om kapasiteten i kommunene skulle tilsi mange tusen. Og når de voksne svikter barn, da ødelegger vi dem. Lytt til norske kommuner. Bruk kompetansen og plassen vi har i Norge til å gi disse barna en trygghet de har rett på.

«Felleseuropeiske, langsiktige løsninger på migrasjonen», sier du. Ja, det høres fint ut. Men vi aksepterer ikke at du bruker det som sovepute for å ikke evakuere barna som trenger hjelp i dag. Det som gjelder nå, er at dem som kan stille opp, gjør det.

Evakuer barna fra Moria, nå!