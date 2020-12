Kommentar

Mot i brystet, woke i pannen

Av Hans Petter Sjøli

Kan 2021 bli året der vi ikke tar alt i verste mening?

Da det ble kjent at TV Norge/Discovery hadde bestemt seg for å avpublisere humorjulekalenderen «Nissene over skog og land», skrev jeg på Facebook: «Nå blir det liv, rai rai.»

Vel vitende om at nok et slag i kulturkrigen var i emning.

Malen for den slags stridigheter er som følger: Noen representanter for minoritetene (eventuelt selvoppnevnte sådanne fra majoritetsbefolkningen) får gjennomslag for noe som intuitivt føles strengt (som at TV Norge fjernet «Nissene» fra strømmetjenesten Dplay på grunn av såkalt «blackface», noe som senere ble omgjort).

Sosiale medier koker så over av eksalterte debattanter som raser mot politisk korrekthet, «woke» (årets kulturkrigerske moteord) og det de mener er generell hysteri i samfunnet – som får strenge svar fra et relativt samkjørt sjikt av aktivister som vil avdekke absolutt alle spor av rasisme og undertrykkende strukturer i storsamfunnet.

Denne feiden går friskt over landet – godt hjulpet (må jeg innrømme) av slike som undertegnede som lett motvillig aksepterer at dette er relativt lettfordøyelig og lettomsettelig diskusjonsmat – i et par uker, før andaktsfulle spaltister som Aftenpostens Anki Gerhardsen kommer på banen, stadig mer bekymret for «ytringsrommet».

Det er som et ritual. Og ikke sjelden rulles det ut rett før jul. For i den store kulturkrigen – som har sitt utspring i USA, selvsagt – er «krigen mot julen» en helt sentral komponent. Det påstås nemlig at innvandringen og den påfølgende flerkulturen har som mål å få tatt kål på jula først som sist, siden den er kristen og «hvit» og representerer evige verdier og barnlig nostalgi. På ytterste høyre, der aktivitetsnivået er like frenetisk som Trumps stutte fingre over Twitter-tastaturet, rases det mot islams skumle hensikter i alt fra pepperkakebyen i Bergen og kokkeprogrammer på TV, til svenskenes preferanser i frekke filmer. For noen har en plan, tydeligvis, om å omkalfatre samfunnet og frarøve oss det vi holder aller mest kjært. Og da gjelder det å være vigilant – å holde seg våken og passe på.

På motsatt fløy holder de seg også våkne. Som det kraftfullt lød fra Black Lives Matter-bevegelsen under de voldsomme opptøyene etter det stygge politidrapet på George Floyd: «Stay Woke!» Både ordet og budskapet ble nokså sømløst importert til lille Norge, for også her skal den strukturelle rasismen avsløres, og alle store og små drypp av den slags må slås hardt ned på. For noen har en plan, tydeligvis, om å bevare og beholde samfunnet slik det alltid har vært, og å sikre eldre, hvite menns dominans over folk og samfunn.

For de aller fleste her til lands, som surrer med sitt og forsøker etter beste evne å få dagene til å gå opp, fortoner nok denne kulturkrigen seg nok som en nokså bisarr batalje. Akademiske stridigheter, enten det handler om pensumlisten på Kunsthøyskolen, «kritiske hvithetsstudier» eller påstått scenenekt for avvikende meningsbærere, er like relevante for vanlige folks vanlige liv som den brennhete debatten om hvorvidt Sigrid Undset kjente på en dragning mot kvinner eller ikke.

Men for dem som fra hver sin kant går inn i kulturkrigen med hud og hår er dette den altoverskyggende kampen i dagens samfunn, mer enn bekjempelsen av covid-19 og klimakrisen. Og de hviler aldri.

Som Alan Rusbridger, tidligere sjefredaktør i den britiske avisen The Guardian, sukket på Twitter her om dagen: «Det dummeste ordet i 2020 er ’woke’.»

Jeg vil anta at han mente det som en kritikk av begge sider i kulturkrigen, og mest av disse som bruker det som et skjellsord mot en samtid de ikke lenger helt forstår. For alle tenkende mennesker vet at tidsånden er foranderlig og at det som er selvsagt i én epoke er tabu i den neste. Slik bukter historien seg både frem- og bakover, men mest frem forhåpentligvis. Det er ikke lenger akseptert å si eller skrive «neger», og «blackface» er en guffen tradisjon som bør plasseres på historiens søppeldynge, og ikke få nytt liv i det som i dag kalles «gjenvinningsstasjoner», skjønt: Alt, også tabuer, står for fall i nye tider. Til og med tidligere tiders heslige hårslager hockeysveisen er på moten igjen.

Men i den kulturkonservative høyresidens ekkokamre jamres det over alt om «woke», og i dens kulturaviser skrives det side opp og side ned om faren fra hysteriske venstreaktivister som visstnok er en fundamental trussel mot ytringsfriheten, demokratiet og livet som vi kjenner det. Samtidig reiser flere av retningens mest iherdige representanter – som høyresidens popguruer Jordan Peterson og Douglas Murray – til et land som Ungarn og roser den stadig mer autoritære Viktor Orbán for hans kamp mot islam, jødiske filantroper, FNs bærekraftsmål, liberale medier og LHBTIQ+-aktivister (et broket fiendebilde, kan man si). Jommen sa vi kamp for ytringsfriheten.

Særlig mer sympatisk er det knapt i den identitetspolitiske venstresidens ekkokamre, der det manes til kamp mot tidligere tiders autoriteter og monumenter over disse, både statuer, byster og benker (!), og nåde dem som påpeker at kritikken til tider er både overspent og en smule ahistorisk.

Kulturkrigen er en evighetsmaskin, en perpetuum mobile, en Focaults pendel. Det er en kamp mellom verdensanskuelser, mellom det moderne og det reaksjonære (hvem som er hva endres, alt etter som). Og av og til, heldigvis, tar den siviliserte former. Som i år – som om viruset for en stakket stund manet til ro og fornuft – da reklamestorkjeft Hans Geelmuyden la seg flat som julekveita da han fikk kritikk for breial gammelmannsrasisme, og tok lærdom etter en etter forholdene nokså konstruktiv debatt. For her er vi ved kjernen: For hva burde alt dette egentlig handle om? Jo, om å høre etter.

Hør etter, lytt, forsøk etter beste evne å forstå hva motparten faktisk mener. Banalt og snusfornuftig? Ja, kanskje det. Men hva er vel debatt om det ikke kan føre til at man faktisk endrer mening, iallfall litt? Og dette gjelder ikke bare den ene veien. De årvåkne rasisme-jegerne kan ha noe vettugt for seg, like mye som de grinete gamlekara kan ha et poeng eller to – for ikke å snakke om antirasistene som i Nissene-debatten skar gjennom og mante til ro, for alt er nemlig ikke rasisme, like lite som ingenting er det.

Som min venn, den lune norsk-marokkanske komikeren Yousef Hadaoui skriver i boken «Pappa elsker Fleksnes»: «Vi må ikke ta alt i verste mening».

La Yousefs oppfordring gjalle i 2021. Og ta coronavaksinen.