DÅRLIG:– Selv om Pornhub har et dårlig verdigrunnlag, betyr det ikke at vi som forbrukere skal ha det, skriver Sofie Joan Blackman, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Kjære pornotitter, ikke støtt Pornhub!

Vær så snill, ikke søk etter og klikk deg inn på pornovideoer på en nettside som profitterer på overgrep og menneskehandel. Det er viktig at vi som forbrukere tar avstand fra uetisk porno.

SOFIE JOAN BLACKMAN (22), student

Visste du at det i 2019 ble lastet opp 6.83 millioner videoer på Pornhub? Klikk, last opp og publiser: Gårsdagens morsomheter kan på et blunk gjøres tilgjengelig for alle. Men det som for noen er en uskyldig lek, kan bli et mareritt for andre.

Pornhub har nemlig blitt en grobunn for menneskehandel og overgrep.

Til tross for dette, nekter selskapet å stå til ansvar. Nylig ble det også kjent at Mastercard gransker Pornhub etter overgrepsanklage og at pornonettsiden endrer sine retningslinjer. Jeg stiller meg likevel kritisk til dette, da nettsiden har en historie med å bryte sine egne retningslinjer.

Det er viktig at vi som forbrukere tar grep, og velger å ta avstand fra uetisk porno.

«Teen getting destroyed» ble en av overskriftene på voldtekstvideoen til 14 år gamle Rose. I et intervju med BBC kommer det frem at Rose ble tvunget inn i en bil av en ukjent mann. I en periode på 12 timer ble hun voldtatt av flere personer.

Noen måneder senere ble overgrepsvideoer av Rose lagt ut på Pornhub.

I Pornhubs tidligere retningslinjer beskriver de deres forpliktelser til å beskytte brukernes sikkerhet og integritet. Likevel tok det flere måneder for Rose å få videoen slettet. Hun ble heller ikke tatt seriøst før hun utga seg for å være en advokat og truet med søksmål.

FINNES ANDRE ALTERNATIVER:– Ikke støtt en nettside hvor mennesker betaler en høy pris, skriver kronikkforfatteren. Foto: JACK TAYLOR / AFP

Det kom ingen unnskyldning da Pornhub skulle forsvare påstandene i saken. Selskapet har tidligere hevdet at de jobber med å bekjempe uautorisert materiale og ulovlig innhold.

Likevel har flere overgrepsvideoer blitt offentliggjort i nyere tid, og pornonettsiden svikter med å opprettholde sine egne retningslinjer.

I 2019 ble det også funnet dusinvis av ulovlig materiale. Dette inkluderte pornografiske bilder av små barn helt ned i 3-årsalderen.

Det er vanskelig å ta et selskap som lar overgrepsvideoer av mindreårige bli delt seriøst. Ved å ikke ta situasjonen på alvor ignorerer Pornhub det faktum at traumatiske opplevelser blir brukt som underholdning, og finnes lett tilgjengelig.

Men selv om Pornhub har et dårlig verdigrunnlag, betyr det ikke at vi som forbrukere skal ha det.

Som en ledende aktør i pornobransjen, må Pornhub sette standarden for etisk porno. Drastiske endringer må skje. Å være en medvirker til overgrepsmateriale og menneskehandel uten at det får konsekvenser, burde ikke være et tema.

At Pornhub stadig vokser som selskap, slik vi også har sett har vært tilfellet under coronapandemien, er også ekstremt provoserende.

Pornhub bør ikke få økonomisk gevinst av manglende samtykke. Det er heller ikke riktig at menneskehandel og overgrep mot mindreårige er et enkelt tastetrykk unna.

Jeg ber derfor deg som pornotitter, på vegne av Pornhubs mange ofre, om å ikke gi drivkraft til selskapets maskineri. Vær så snill, ikke søk etter og klikk deg inn på pornovideoer på en nettside som profitterer på overgrep og menneskehandel.

Vi har en etisk og moralsk plikt til å velge alternativer hvor mennesker ikke blir utnyttet og misbrukt. Velg en pornoside med bedre verdier og strengere retningslinjer.

Ikke støtt en nettside hvor mennesker betaler en høy pris. Skriv under på underskriftskampanjen «Traffickinghub».

Som forbrukere har vi stor makt. La oss bruke den til å gjøre noe godt.

Publisert: 10.12.20 kl. 10:44

