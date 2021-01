Kommentar

Uten anger

Av Per Olav Ødegård

ADVARER BIDEN: Ved grensemuren mot Mexico sa Donald Trump at han ønsket fred og forsoning, men han kom samtidig med tydelige advarsler til Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Da han fikk muligheten tok ikke president Donald Trump det minste ansvar for angrepet på Kongressen for seks dager siden.

Trump var tilsynelatende upåvirket av hendelsene som har rystet USA og verden. Men noe bemerkelsesverdig har likevel skjedd med ham de siste seks døgn.

Ikke en eneste gang i talen ved grensemuren mot Mexico sa Trump at presidentvalget var stjålet. Siden valget har han nesten ikke snakket om annet. Men han sa heller ikke at han anerkjente valget, eller at Joe Biden er den rettmessige vinner.

Det er høyst uvanlig å høre Trump snakke om fred og forsoning. Det gjorde han tirsdag. Han leste fra en tekst. Vi tror på rettsstaten, sa Trump, ikke på vold og opptøyer.

Han burde sagt det for seks dager siden. Da fyrte han opp sine tilhengere med uforsonlige retorikk. Om å kjempe hardere og aldri gi opp. Han står ved innholdet i talen og sier det var helt passende. Og før avreise til Texas tirsdag sa han riksrett mot ham er «latterlig» og at den forårsaker «enormt sinne».

Dette er ikke ord som er forsonende eller beroligende i en ekstremt spent situasjon. Og han kom samtidig med en dårlig skjult trussel mot Biden. Trump sa at det 25. grunnlovstillegg ikke utgjør noen risiko for ham, men at det kan komme til å hjemsøke Joe Biden og hans administrasjon: – Vær forsiktig med hva du ønsker deg.

Det 25. grunnlovstillegg gjør det mulig for visepresident og regjering å frata en president makten hvis vedkommende ikke er i stand til å utføre sitt embete.

Trump sa ingen ting om sitt eget ansvar. Hverken for det som skjedde for seks dager eller for den ytterst alvorlige trusselbilde FBI sier USA nå står overfor.

Den avtroppende president kan ikke vike unna det store ansvar han har for å sikre en fredelig overføring av makt etter et valg. Trump har gjort det motsatte. Han har nektet å erkjenne nederlaget. Han har manet til kamp mot et resultatet i et demokratisk valg.

Men nå har virkeligheten sunket inn. Trump snakker om den neste administrasjonen som skal ta over. Han vet at han har tapt, men han sier det ikke.

For første gang siden den famøse talen til tilhengerne utenfor Det hvite hus før stormingen av Capitol Hill sto presidenten igjen på en talerstol. Denne gang i det sørlige Texas, ved grensemuren mot Mexico. Han hadde forlatt hovedstaden der det bygges andre barrierer mot de trusler demokratiet står overfor i Trumps siste dager som president. Bak høye gjerder forbereder folkevalgte i Kongressen riksrettssak mot Trump. Hvis ikke visepresident Mike Pence tar i bruk det 25 grunnlovstillegg.

Trump brukte anledningen i Texas til å fremheve byggingen av en ny mur på deler av mot Mexico. På slutten av sin presidenttid vender han tilbake til det som har kjennetegnet de siste fire årene: Grenseløs ros av egen innsats samtidig som han er personlig forurettet. Han hevder å være offer for den verste heksejakt i politisk historie.