«Send in the clowns»

Kulturministeren dytter kunstkisten inn i kremeringsovnen mens han synger og danser.

JOHAN OSULDSEN, regissør og koreograf

Jeg har vært på «West Side Story»-premiere på Chateau Neuf, og der var også kulturminister Abid Raja. Den første store premieren et privatteater har produsert under pandemi, restriksjoner og smittevern. Alle teatre, konsertarrangører, kunstnere og produsenter tar enorme sjanser når de produserer store forestillinger, og enda større sjanser nå. For ordens skyld: Chateau Neuf brukte min oversettelse, som jeg lagde til Kildens produksjon i 2012.

Men altså: munnbind, nyspritede hender, 200 publikummere i en sal som vanligvis tar 1000. Det står et mikrofonstativ foran sceneteppet. Abid Raja gjør entre fra setet sitt i salen og går fram til mikrofonen.

Han hyller produsentene og ensemblet som våger å produsere en stor musikal i denne utfordrende tiden. Og han sier også at han håper at de søker om støtte. Det fins mange støtteordninger nå, selv om han vet at privatteaterprodusentene ikke har fått noe enda. Han bedyrer samtidig at han ikke kan klandres hvis «West Side Story» ikke får støtte, siden han ikke sitter i komiteen som bevilger støtte. Omkvedet er: «Søk, men ikke skyld på meg.»

Det han heller skulle sagt var at han kommer til å garantere at produksjonen får støtte, som en oppmuntring til privatteatre som holder hjulene i gang. Å holde hjulene i gang, det liker Raja. Det liker Venstre, partiet for små og mellomstore bedrifter. Og det liker en regjering som heier på privat næringsliv.

Men han kommer ikke med en slik gave. Han vender, som han ofte gjør, fokuset mot seg selv, og forteller om da han som student, stod på scenen på Chateau Neuf i et Bollywood-nummer. Og ikke nok med det: Han synger for oss, fra dette nummeret. Det er ganske pinlig.

Mens han hyller en produsent og en gjeng som våger å satse, fordi de har så stor kjærlighet til kunsten, vender Raja oppmerksomheten mot seg selv – to dager før Oslo stenger teatrene. Raja kan selvsagt si at han ikke visse at Raymond Johansen skulle stenge teatrene, men med stigende smittetall vet han at dette er en mulighet. Rolleforståelsen er med andre ord lik null. Jeg forventer at Guri Melby og Erna Solberg gir ham en lekse på bakrommet.

Når et sirkusnummer går galt, sender man inn klovnene for å redde forestillingen. Når teatret går som dårligst, sender kulturministeren seg selv, som klovn. En klovn som ikke vet når klovner skal le eller gråte. Raja gråt da han ble minister, og ja, det var virkelig rørende sett i lys av hans oppvekst. Men det ser ikke ut som om han har evnen til å gråte på kjempende kunstneres vegne.

Privatteatrene og private produsenter står på kanten av graven. Det er mulig Raja syns det er OK å opptre med gamle revynumre i sine nærmestes begravelser, men når han står i rampelyset spiller det tydeligvis ingen rolle om han skal begrave teatrene eller støtte dem; da skal det være gøy.

Raja dytter kunstkisten inn i kremeringsovnen mens han synger og danser. Men han er veldig sjarmerende når han gjør det.

Publisert: 11.11.20 kl. 11:26