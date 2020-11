Kommentar

Når plagsomme lillebror er like stor

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Tre fattige prosentpoeng skiller de tre største partiene Ap, Høyre og Sp på Respons Analyses siste måling for VG. Kun ett av dem har grunn til å juble. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv i et politisk landskap hvor Høyre og Ap burde ha alt å tjene, er det Senterpartiet som vinner. Det er ikke lenger litt rart å stemme på partiet.

Med 22 prosent er Ap størst, men det er til gjengjeld en mager trøst. De må flere år tilbake for å finne en like svak måling. Høyre går på en skikkelig stjernesmell og er nede på 21,6. Senterpartiet er derimot målt historisk høyt med 18,9 prosent. Med det i bakhodet at Respons sjelden har de kraftigste utslagene, er dette oppsiktsvekkende.

Likevel er dette nesten identiske tall med det som var landssnittet på alle de nasjonale meningsmålingene hos pollofpolls for nøyaktig ett år siden. Betyr det at politikken er normalisert?

For det er ingen ytre omstendigheter som forklarer Sps fremgang nå. Både landet og den politiske debatten er fortsatt dominert av covid-19, en sak Sp har svært få aksjer i. Både bekymring for helse, arbeidsledighet og økonomi burde være vinnersaker for Ap og Høyre.

Målingen tyder på at Høyres sterke posisjon er i forvitring. Høyre lekker til nesten alle partier, og særlig til Sp.

Selv om folk tilsynelatende er lojale til myndighetene og hopper når Erna Solberg og Bent Høie sier hopp, har de ikke lenger den samme autoriteten. Det er også et annet klima for å kritisere regjeringen. Man får ikke nødvendigvis hodet kappet av om man stiller spørsmål ved strategien eller smittevernrådene. Ikke har de like godt grep om kommunikasjonen heller.

Helseministeren beskyldte NRKs programleder Fredrik Solvang for å skape forvirring, men burde heller gå i seg selv. Det er ikke slik at jo flere pressekonferanser og intrikate regnestykker over nærkontakter, jo bedre. Det enkle er ofte det beste.

At det er Senterpartiet som vinner, er likevel det store mysteriet. Det er ingen distriktspolitiske konfliktsaker eller reformer som dominerer nyhetsbildet nå. Ingen kan heller si at de to ikke fullt så store partiene ikke har tatt Sps fremgang på alvor.

Arbeiderpartiet har knapt gjort annet enn å presentere ny distriktspolitikk de siste ukene. Høyre har tonet kraftig ned sin iver etter å «sentralisere alt de ser», som Trygve Slagsvold Vedum kunne sagt, og bevæpnet seg med egen distriktsminister. Men så langt forgjeves – å konkurrere på den banehalvdelen er det nok bare Senterpartiet som tjener på. Det betyr selvsagt ikke at det av andre grunner kan være riktig å gjøre.

Frp kan imidlertid notere seg en fin fremgang, og lekker ikke lenger til Sp. De har fokusert på saker der Sp kan beskyldes for å ha stjålet Frps klær, for eksempel diesel og klimaavgifter. Kanskje var det ikke så dumt av Siv Jensen likevel å ta et småpinlig oppgjør med «Ulve-Audun» og «Bompenge-Lan» på landsmøtet.

Det overordnede bildet er likevel at Sp har lyktes med å ta partiet fra å være et særinteresseparti til å bli et slags folkeparti. Det hjelper lite for partiet å få 100 prosent oppslutning i Høylandet og Holtålen. Det monner ikke stort å bare gjøre det sterkt i grisgrendte strøk. Det mest bemerkelsesverdige sist valg var hvordan partiet styrket seg i de mellomstore byene. Nå tar de store jafs i storbyene, og kan til og med få stortingsrepresentant fra Oslo. Det betyr enormt mye for den samlede oppslutningen.

Før fikk du rare blikk og spørsmål om du var fra gård dersom du stemte Senterpartiet i hovedstaden. Man måtte liksom ha en grunn til å stemme på dem. Nå ligner det stadig mer på et parti for folk flest – uansett om du bor i Gudbrandsdalen eller Groruddalen.

Publisert: 02.11.20 kl. 17:39

