KRITISKE TIL KJØPEFESTEN: — Hver og en av oss kaster i snitt 23 kg klær og 28,6 kg elektronikk hvert år. Trenger vi da en egen dag dedikert til overforbruk? spør Isabelle Auby (25) og Simone Synnøve Stendal (22). Foto: Privat

«25 under 25»: Boikott Black Friday!

Trenger vi virkelig en «helligdag» dedikert til overforbruk?

ISABELLE AUBY (25) styremedlem i Framtiden i Våre Hender Oslo Studentlag

SIMONE SYNNØVE STENDAL (22) styremedlem i Framtiden i Våre Hender Oslo Studentlag

Black Friday har blitt hele verdens “helligdag” for forbruk. Visste du at nordmenn under Black Friday i 2019 brukte så mye som 3,8 milliarder kroner på en dag? Hvor mye av det som ble kjøpt var noe vi faktisk trengte?

Svaret er vanskelig å vite, men en pekepinn kan være at hver og en av oss i snitt kaster hele 23 kg klær hver per år! Det er vanskelig å tro at alle de 9,3 millioner gangene vi trakk kortet på Black Friday i Norge i fjor var fordi vi absolutt trengte disse tingene.

Dette storforbruket har alvorlige konsekvenser. Produksjon av klær og teknologi krever utrolig store mengder ressurser.

Den jeansen du kjøpte på Black Friday i fjor fordi den var på 70%, krevde i snitt 9500 liter vann. Laptopen på 50% krevde hele 295 kg CO25. De 3 t-skjortene du kjøpte for prisen av 2 krevde 13 kg CO2. Dette tilsvarer å kjøre 52 km med fossilbil!

Det er kanskje billig for forbrukeren - men veldig dyrt for kloden. I tillegg kommer de menneskelige kostnadene ved overforbruket, der arbeidere jobber lange dager under elendige forhold for å gi oss billigst mulig varer. Å forbruke på den måten er verken solidarisk eller bærekraftig.

Men er det egentlig billig? I snitt bruker nordmenn sjeldent eller aldri hvert femte klesplagg i klesskapet sitt. Trenger man da å bruke penger på enda mer klær som gjemmes bort fordi det er et “kupp”?

Ikke nok med det, men nordmenn kaster faktisk mer elektronikk enn noe annet land i verden! Vi har begge ofte selv falt i fellen om at vi tror vi sparer penger når vi kjøper noe på halv pris.

Men det billigste ville vært å ikke handlet unødvendig i utgangspunktet. Spesielt når vi allerede har klesskapet og hjemmet fullt av ting vi ikke bruker.

Salg frister oss til å kaste bort penger på ting vi ikke trenger, og mest sannsynlig ikke kommer til å bruke. Samtidig gir vi penger til bedrifter vi kanskje egentlig ikke vil støtte uansett.

De store bedriftene har råd til å gjennomføre megasalg. Dette fører til at småbedrifter tvinges til å delta, ofte med lite gevinst. I disse dager foregår det en kampanje om å verne rundt småbedriftene for å unngå at de store kjedene tar over. Black Friday hjelper ikke på dette problemet.

Selvfølgelig er det noen som kjøper ting de virkelig trenger til en billig penge på Black Friday. Problemet oppstår når vi har skapt en egen helligdag dedikert til å handle enda mer klær, elektronikk og andre forbruksvarer vi ikke trenger.

Hver nordmann kaster som sagt i snitt 23 kg klær og 28,6 kg elektronikk hvert år. Trenger vi da en egen dag dedikert til overforbruk?

Selv om disse tonnene med avfall forsvinner fra våre hjem forsvinner de ikke fra jorda. I 2016 hadde vi hele 44,7 millioner tonn el-avfall, hvor kun 20 prosent av dette ble resirkulert.

Vi trenger å produsere og konsumere produkter som varer lenger og som det er mulig å få inn i et sirkulært system. Bedriftene og produsentene må stilles til ansvar. Dette er ikke en kritikk til oss vanlige folk, men heller en kritikk av systemet som gjør dette mulig. Ved å ikke delta bruker vi vår makt som forbrukere til å vise at vi ønsker endring.

Vi foreslår å kjøpe det du virkelig trenger, eller heller handle hos en liten lokal bedrift du vil skal overleve. Kanskje enda bedre, ta med deg en venn på en kaffe eller ut i skogen, og rett og slett boikott Black Friday! Det har i alle fall vi tenkt å gjøre.

Publisert: 27.11.20 kl. 08:50