Maradona lærte oss å gjøre motstand

Idet jeg mottar nyheten om Diego Armando Maradonas død, er det som om en viktig epoke i det som har formet meg, også dør.

MUSTAFA CAN, svensk-kurdisk forfatter

Etter noen år utover på 1980-tallet begynte kjærligheten til mitt nye hjemland å kjølne. Til tross for at familien hadde reist fra politisk undertrykkelse og fattigdom til et komfortabelt liv – skole, jobb, faglige rettigheter, rennende vann, vaskekjeller og sosialt sikkerhetsnett – ble drabantbyens funksjonelle omgivelser kvelende.

Ikke noe stakk seg ut. Denne arkitektoniske stordriften som ikke gir rom for personlige avvikelser – og der kvantitet gikk foran kvalitet og renslighetsmani foran sanselighet, framsto etter hvert som et oppbevaringssted for mennesker.

Det eneste som sprengte syttitallsbrutalismens snevre grenser, var biblioteket, med bøker som ga oss flyktning- og arbeiderklasseunger gratis tilgang til alternative verdener. Og fotballen – som bare krevde en ball og en åpen plass for å kunne spilles.

I et miljø av alkoholikere, kroppsarbeidere, enslige mødre og flyktningfamilier – ja, akkurat i denne verdenen av brustne illusjoner og beskjedne drømmer, i hjem uten aviser og bøker, uten teater- og kinobesøk – fikk Maradona, brasilianerne Zico og Pelé og mange andre latinamerikanske fotballspillere oss til å drømme de samme drømmene som de selv en gang hadde drømt, drømmer om å erobre verden med pågangsmot, teknisk briljans og revansjelyst.

Fotball var kunst. Men også politikk. En motstandshandling. Mange av verdens beste spillere gjennom tidene kom fra slummen i diktaturer eller land med skjøre demokratier, og derfor identifiserte vi barn av flyktninger og arbeidsinnvandrere oss med dem.

Maradona, født i en barnerik familie og oppvokst i et av Buenos Aires’ og Argentinas fattigste og mest voldsherjede slumområder, spilte ikke bare for seg selv. Hver dribling, hvert mål, hver overnaturlige ferdighet var en solidaritetshandling rettet mot oss. En oppreisning. Vil jeg gjerne tro den dag i dag.

Vi ville ikke stivne i et innskrenket liv. Som Maradona ville også vi løfte slekten og bydelen ut av fattigdommen. Han forespeilet ikke bare sine egne landsmenn, men også fattige over hele verden, en utvei fra den kollektive frustrasjonen.

Som innvandrere som strevde med å forene våre kulturelle identiteter med vårt nye land, omfavnet vi derfor en fotballspiller med en kummerlig bakgrunn.

Det var som om vi alle tenkte det samme: «Forbanna jævler, vi er så mye mer enn flyktninger, mer enn lojal arbeidskraft med de skitneste og tyngste arbeidsoppgavene, mer enn miljø, klasse og etnisitet.»

Jeg kan ikke huske at en eneste av våre svenske klasse- eller lagkamerater identifiserte seg med Maradona. Når vi til langt utpå kveldene spilte på fotballbanene som lå mellom folkhemmets trekkfulle leiegårder og middelklassens prydelige rekkehus og eneboliger, valgte «de» navn som Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Kevin Keegan, Paolo Rossi eller Torbjörn Nilsson.

Mens vi het Pelé, Zico, Rivelino, Ardiles og Maradona.

Den erklærte sosialisten Maradona var et barn av sin tid og bevisst de store nyliberale reformene i Latin-Amerika på 1970- og 80-tallet. Og hvordan det gjennomkoloniserte kontinentet i mange år var en brikke i voldsomme verdenspolitiske maktspill. Selv om det var en ubalanse mellom Maradonas politiske holdninger og sportslige bravader – forbildene Fidel Castro og Che Guevara som han fikk tatovert på kroppen, var ikke akkurat demokrater – var hans engasjement for lavtlønte, hjemløse, fattige og stemmeløse genuin. Han glemte aldri hvor han kom fra.

Maradonas liv er også fortellingen om risikoen når en hel verden setter et enkelt menneske på en overjordisk pidestall. Vi tilintetgjør de menneskene vi elsker.

Den samme mannen som nær sagt vant VM for Argentina alene i 1986, som flere ganger seiret i den italienske ligaen og cupen med Napoli, og som skåret uforglemmelige og til og med utilgivelige mål, menget seg med også med mafiaen, kjøpte prostituerte, festet flere dager i strekk foran kamper, misbrukte kokain og alkohol og skjøt med luftgevær på journalister.

Kanskje var det bare på fotballbanen at Maradona var lykkelig og følte seg fri. Kanskje var det nettopp skandalene, karakterbristene og trassen som bidro til populariteten. I motsetning til Pelé legemliggjorde Maradona den menneskelige evne til paradokser.

Den uruguayanske forfatteren Eduardo Galeano skrev dette om Maradona: «Han var en skitten gud. En synder. Den mest menneskelige av gudene. Alle kunne se en vandrende syntese av menneskelige svakheter i ham.»

Likevel var det kanskje Maradonas landsmann, serietegneren og forfatteren Roberto Alfredo Fontanarrosa som mest skarpsynt sammenfattet fotballgudens liv: «Jeg bryr meg ikke om hva Diego gjorde med livet sitt, det jeg bryr meg om, er det han gjorde med livet mitt.»

