ENKELTPERSONFORETAK: – Vi tar med glede del i dugnaden, men nå trenger også alle med ENK en hjelpende hånd. Foto: andrejerman.no

Debatt

Ikke krenk ENK!

Skal virkelig min inntekt som frilanser i humorbransjen, omtrent null i 2020, legges til grunn for kompensasjon i 2021?

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDRÉ JERMAN, standupkomiker

For tredje gang i år er alle mine oppdrag avlyst. Den siste i rekken kom for en halvtime siden. I likhet med ca 150.000 personer i Norge, er jeg selvstendig næringsdrivende med hovedinntekt fra ENK – enkeltpersonforetak.

Flere produsenter innen underholdning har søkt om og mottar kompensasjon, og det er dem vel unt. For oss som driver næringsvirksomhet på egen hånd er det mye vanskeligere. I år er hele innsatsen vi nedla i 2019 – ikke bare i tekstarbeid, men med bookinger og møter, nettverksbygging og testing av materiale – gått med i dragsuget.

Dette gjelder mange bransjer, ikke bare min. Vi tar med glede del i dugnaden, men nå trenger også alle med ENK en hjelpende hånd.

les også Nå har dere langt på vei slått kulturlivet konkurs

Problemet fremover er hvordan regjeringen beregner kompensasjonen for inntektstap. ENK får 80 prosent av inntekten, basert bare på tall for foregående år. Altså ikke for de tre siste årene, som for alle i fast stilling. Hvis regjeringen i starten hadde bestemt at vi med ENK skulle få et gjennomsnitt av de tre siste årene – slik stort sett alle med fast lønn får – da ville det gått rundt.

Men siden 2019 for meg personlig var et mer kreativt, men mindre lønnsomt år, og 2020 en katastrofe, er jeg allerede godt på minussiden. Skal den manglende inntekten legges til grunn for kompensasjonsutbetaling i 2021?

les også Kjære Raymond!

Frilansere vet aldri på forhånd hva de tjener. Ett år kan være veldig godt, med mange løpende prosjekter. Eller dårlig fordi pengene fra et prosjekt man har vært med på, ikke har oppstart før neste år. Det er ikke sikkert vi har en juleturné i lokaler med fastmonterte stoler, eller et soloshow hvor man kan vise til forventet billettsalg, og dermed kan søke insentivordningen.

Selvstendig næringsdrivende skal også bo og spise under en pandemi, men er som skattebetalere tydeligvis mindre viktige.

Vi må nok regne med en smitterunde til etter julefeiringen, og flere avlysninger for min del. En vaksine er ikke nødvendigvis klar i begynnelsen av året, og min yrkesgruppe står neppe først i vaksinekøen.

I humorbransjen snakkes det mye om krenk. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak (ENK) er det nå grunn til å føle seg krenket.

Publisert: 28.11.20 kl. 14:43

Les også

Mer om Coronaviruset Frilans Humor Brønnøysundregistrene Lønn