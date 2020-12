– Når likestillingsdebatten går over i å handle om «gratis» menstruasjonsprodukter, tar vi fokuset bort fra de virkelige utfordringene, skriver Elisabeth Tangen (17), i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Staten skal ikke «sponse» at du har mensen

Å kaste penger på menstruasjonsprodukter kommer verken til å gjøre mensen mindre tabu eller løse likestillingsproblemet.

ELISABETH TANGEN (17), leder av Aker Unge Høyre

Skottland har nylig vedtatt at menstruasjonsprodukter skal bli «gratis». Som første land i verden, skal Skottland nemlig «sponse» innbyggerne sine med bind og tamponger. Hvilket likestillingsproblem prøver de å løse?

Monica Lennon, fra partiet Labour, sa i januar at dette ville være en «milepæl for normaliseringen av menstruasjon», og at det ville gi «et signal om at parlamentet tar likestilling på alvor».

I Norge vil også partier som Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom gjøre bind og tamponger gratis.

Som ei jente som selv har «mensen», må jeg si at dette er feil løsning på feil problem.

Det at noe er «gratis», er bare en hyggelig måte å si at noe er skattefinansiert på.

Heldigvis har Norge mye av disse skattepengene. Nok til en god utdanning og hjelp når vi trenger det. Vi har likevel ikke uendelig med skattepenger, og vi må derfor prioritere det som er viktigst å bruke penger på.

Å kaste penger på menstruasjonsprodukter kommer verken til å gjøre mensen mindre tabu eller løse likestillingsproblemet.

Vi får nemlig ikke likestilling av «gratis» tamponger.

GRATIS: Skottland lovfestet i forrige uke fri tilgang på menstruasjonsprodukter som bind og tamponger. Innleggsforfatteren mener Norge ikke bør følge etter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Først og fremst fordi likestilling handler om mer enn at jenter har mensen. Likestilling handler om at jeg skal ha de samme mulighetene som gutta i klassen min.

Likestilling handler om at kvinner skal stille like sterkt som menn med samme utdanning. Likestilling handler om at vi skal bli behandlet likt, samme hvem man er.

Når likestillingsdebatten går over i å handle om «gratis» menstruasjonsprodukter, tar vi fokuset bort fra de virkelige utfordringene.

Det finnes faktisk større likestillingsproblemer enn at jeg må betale for hygieneprodukter, som de uten mensen slipper.

Jeg tror heller ikke at gratis tamponger vil normalisere mensen, på samme måte som at gratis skolemat ikke løser fattigdom. Vi bør heller bruke skattepengene på bedre seksualundervisning og kvalifiserte lærere, som ikke sender gutta på gangen når vi skal snakke om mensen.

Det er en måte å normalisere menstruasjon. Fasiten på likestilling er ikke en gratis tampong, det er en holdningsendring.

En holdningsendring får vi gjennom fornuftig prioritering av skattepengene, ikke på symbolpolitikk. For staten skal ikke være alt for alle, men den skal være nok for de som trenger det mest.

Da må vi prioritere virkelige problemer.

Publisert: 04.12.20 kl. 11:00

