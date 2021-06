TALE TIL ELEVENE: –Hver gang vi lærer noe nytt, blir vi en enda bedre utgave av oss selv. Målet må alltid være å bli den beste utgaven av seg selv, som man kan bli, skriver lærer Tonje Bjørnsson. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Kjære ungdomsskoleelever!

Året vi nå kan legge bak oss har vært bratt. Det kan det ikke være noen tvil om. Jeg er dypt imponert over at dere orket å stå løpet helt ut. Dere kom i mål. Og det med glans!

TONJE MERETHE BJØRNSON, adjunkt

Nå har dere mottatt vitnemålene deres fra ungdomsskolen. Om dem har jeg noen ting jeg vil si.

Aldri før har jeg hatt en klasse med høyere motivasjon for å oppnå gode resultater, enn årets kull. Det er på godt og vondt. Det gode med det er at da er elevene motiverte for undervisning og arbeidsoppgaver, og de påvirker hverandre til å gi skolen høyeste prioritet. Det gjør det selvfølgelig til en takknemlig oppgave å være lærer, og det øker sannsynligvis læringstrykket i klasserommet. En del av elevene har forholdt seg til tiendeklasse, omtrent som om de var i innspurten på en doktorgrad.

Men dette har også en annen side. Fokuset på karakterer blir høyt. Etter min mening for høyt. En del elever legger så høyt press på seg selv at de blir stressa, og noen ganger ute av stand til å se at de har gjort en utrolig god jobb med et arbeid og at de har lært masse underveis, bare fordi arbeidet ikke ble belønnet med det tallet de hadde som mål. Dessverre er nok ikke dette noe som bare gjelder vår klasse. Det er en tendens i landet for at fokuset på karakterer er høyt, allerede på ungdomsskolen.

La meg derfor komme med en avsløring.

Jeg synes karakterer er ganske meningsløse. De kan være direkte skadelige, og de kan faktisk også være misvisende. Hadde det vært opp til meg hadde inntak til videregående blitt avgjort på helt andre grunnlag.

Ta norsk, for eksempel. Noen av de beste tekstene som skrives på ungdomsskolen får karakteren 3 eller 4. De er skrevet av elever som faktisk har noe de vil si, ofte med høy grad av formidlingsevne. Slike tekster kan være personlige, engasjerte, reflekterte, fantasifulle og brilliant tenkt ut. For eksempel var den, etter min mening, beste teksten av de 100- og noen terminprøvene jeg har vurdert nå i vår, en firer. Slike tekster kan være hysterisk morsomme eller så triste at tårene triller mens du leser. Det er slike tekster som gjør jobben som norsklærer på ungdomstrinnet til verdens beste jobb. Det er de folka som bør bli framtidens journalister, forfattere og poeter og andre tekstkomponister.

Så hvorfor gir jeg ikke slike tekster det høyeste tallet? Hadde jeg enda hatt mulighet til å gjøre som i kroppsøvingsfaget, der også innsats skal vurderes… Da hadde det blitt enda flere toppkarakterer dette året, for jeg var særdelesfornøyd med innsatsen deres.

Men, den sørgelige sannheten er at det har jeg dessverre ikke lov til. På skolen skal du lære å beherske den «skolske» skrivemåtens kriterier, og dem er det utdanningsmyndighetene som fastsetter, ikke jeg. I de kriteriene ligger det blant annet at man må kunne alle skrive- og tegnsettingsreglene for at jeg skal kunne å forsvare å gi de høyeste tallene. Ikke alle har kommet så langt. Ennå.

Jeg kan bare håpe på at elevene faktisk hører på meg, og at de leser tilbakemeldingene sine, der det står hva jeg egentlig synes om tekstene deres. At de ikke bare ser seg blinde på det fordømte tallet.

En av de mest utfordrende oppgavene jeg har som lærer. Er å forhindre at elever forlater klasserommet mitt i troen på at et tall sier noe som helst om deres talenter og evner til å lære.

Det trodde nemlig jeg, da jeg gikk på ungdomsskolen. Den gang fikk vi bokstaver. Og jeg måtte bli 38 år, før jeg forstod at bokstaven jeg hadde blitt tildelt ikke betydde at jeg var ute av stand til å lære i matte. Jeg trodde at jeg var skikkelig dårlig. Jeg følte meg dum.

Men så var jeg så heldig å få en ny sjanse, fordi jeg ble omskolert som voksen. Da viste det seg at jeg faktisk er skikkelig god til å lære matte. Så god at nå har jeg 30 studiepoeng I matte på høyskolenivå.

Elever, dere må love meg at dere ikke skal gjøre samme feilen som meg. La ALDRI noe tall få dere til å tro at dere ikke kan lære. Dere har bare ikke lært alt. Ennå. Og det kan det være alle mulige grunner til. Du kan være i puberteten og full av løpske hormoner, noe alle vet at er akkurat det samme som å ha en midlertidig hjerneskade som blant annet kan gjøre deg unormalt, trøtt, umotivert og ufokusert.

Men det kan også være andre grunner. Du fikk kanskje stadig nye lærere, og så fort du hadde vendt deg til den enes måte å undervise på, så fikk du jaggu en ny som gjorde ting på en helt annen måte. Eller, kanskje du faktisk hadde det ganske dritt store deler av det året, lite morsomt skjedde og på toppen av det hele kom en føkkings pandemi.

Hold ut!

Det kommer nye muligheter til å lære. Kanskje er du klar allerede til neste år.

La meg samtidig avsløre at noen av seksertekstene som skrives på ungdomsskolen kan være dørgende kjedelige. Dørgende kjedelige. De er ofte skrevet av plikt, uten noen synlig glede fra den som skriver. Kun som svar på et krav fra oss lærere. Når elever, som muligens ikke helt vet sitt eget beste, kaller dokumentet til norskteksten sin noe sånt som «her er den banneord banneord banneord norskinnleveringa mi», så må jeg nesten anta at oppgaven er skrevet med noe fravær av indre motivasjon.

Tro meg, elever, å vurdere sånne tekster er like lite gøy for meg, som det var for dere å skrive dem.

«Skolske tekster» oppfyller alle myndighetenes kriterier. De er skrevet av elever som blant annet kan alle skrivereglene. Allerede. Disse har allerede knekt koden for hvordan man skriver på den akademiske måten. Og heller ikke disse elevene trenger tro at tallet de får nødvendigvis sier noe som helst om deres talent for å bli framtidens journalister, forfattere og poeter og andre tekstkomponister.

Mitt budskap til hver og en av dere, når dere nå skal opp på et høyere skolenivå, er at dere ikke forteller andre elever hvilket tall dere fikk. Og at dere heller ikke spør om hvilket tall de fikk. Svaret er nemlig meningsløst. Du kan ikke bruke det til noen ting!

Spør heller folk du synes er flinke om de kan lese teksten din og gi deg tips til hvordan du kan gjøre det enda bedre neste gang. Tilby andre å lese tekster du du selv har skrevet og er fornøyd med. Spør om dere skal samarbeide om lekser og annet skolearbeid. Hjelp hverandre med å forberede dere til prøver.

Da, og først da, er du med på å skape gode forhold for læring, i din klasse. Da, og først da, blir klassemiljøet trygt nok til at flere kan tørre å delta. Da lærer alle mest. Det er jo det vi faktisk skal drive med på skolen. Vi skal lære oss saker og ting, som vi ikke kan fra før.

Hver gang vi lærer noe nytt, blir vi en enda bedre utgave av oss selv. Målet må alltid være å bli den beste utgaven av seg selv, som man kan bli. Det fine med det er at det er et mål man kan sette seg hver eneste dag, og faktisk nå målet, hver dag. Det aller fineste er at det kan du fortsette med lenge etter at utdanninga di er fullført.

Så lenge livet varer kan du både lære nye ting og bli en stadig bedre utgave av deg selv!