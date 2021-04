Kommentar

Bidens grønne løfte

Av Per Olav Ødegård

STORE PLANER: President Joe Biden lovet på klimatoppmøte at USA vil kutte CO2-utslippene med 50 prosent innen 2030. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Joe Biden har store ambisjoner om et grønt skifte. Men klarer han å levere?

Publisert: Nå nettopp

Biden lovet på det digitale toppmøtet å halvere USAs utslipp av klimagasser innen 2030. Han vil gjøre USA klimanøytralt innen 2050. Planen er mer ambisiøs enn noe Barack Obama foreslo av klimatiltak. Og Biden representerer et radikalt oppgjør med alt Donald Trump sto for.

Det er ingen bred politisk enighet i USA om å gjennomføre det grønne skiftet som Biden ønsker. Det neste presidentvalget kan føre til at USA igjen fullstendig endrer kurs.

Og innen den tid vil republikanere i Kongressen forsøke å blokkere for Bidens planer. Noen er klimaskeptikere som Trump og andre er mest opptatt av at andre land (les Kina) gjør for lite.

USA står for omlag 15 prosent av verdens CO2-utslipp, ifølge Union of Concerned Scientists. Det er derfor Biden inviterte lederne i andre økonomiske stormakter til klimatoppmøte. Han ønsker sterkere forpliktelser om utslippskutt fra andre land.

Kina står for 28 prosent av klimagassutslippene. En vesentlig årsak er deres bruk av kull som energikilde. Kina står alene for 50 prosent av verdens forbruk av kull.

Kina hadde varslet at president Xi Jinping skulle holde en viktig tale. Han snakket mye om betydningen av harmoni mellom menneske og natur, men mindre om hvordan det store landet skal fri seg fra sin avhengighet av fossile brensler.

Xi sa riktignok at Kina ville starte utfasingen av kull etter 2025. Forøvrig gjentok han en velkjent målsetting om at Kina skal nå utslippstoppen i 2030 og bli karbonnøytrale i 2060. Det betyr at utslippene fra Kina vil fortsette å øke i dette tiåret.

INGEN NYE LØFTER: President Xi Jinping gjentok at Kinas mål er å nå utslippstoppen i 2030. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / X03739

Hverken India, som står for syv prosent av de globale utslippene, eller Russland, som slipper ut fem prosent, kom med nye løfter på Bidens toppmøte. Både India og Kina vil vise til at deres utslipp per innbygger er lavere enn USA og andre vestlige industriland.

I forkant av toppmøtet har imidlertid både EU og Storbritannia forsterket sine løfter om enda større utslippskutt enn de tidligere har forpliktet seg til. Og mange av talerne ga i går uttrykk for hvor viktig det er at USA igjen er blitt en del av Paris-avtalen og at Biden er en pådriver for en grønn omstilling.

– Tegnene er tydelige, vitenskapen er ubestridelig og kostnaden ved ikke å handle blir stadig høyere, sa Biden.

Det digitale toppmøtet kommer som en forløper til det FNs klimatoppmøte i Glasgow i november. Da skal om lag 200 land presentere planer for utslippskutt.

Hvis verden skal klare målsettingen om å hindre at den globale temperaturen stiger mer enn 1,5 grad er det påkrevet å kutte langt mer enn det som til nå er meldt inn. De globale utslippene falt plutselig da pandemien rammet verden, men allerede i år de igjen ventet å øke slik de gjorde i alle år til og med 2019.

Den amerikanske presidenten innfridde i går et løfte fra valgkampen om å invitere regjeringssjefer og internasjonale ledere til et klimatoppmøte denne våren. Alle takket ja.

Til tross for dype motsetninger på mange andre områder møtte Biden både Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin på det digitale toppmøtet. Om lag 40 ledere deltar på det to dager lange klimamøtet, inkludert statsminister Erna Solberg og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

INVITERT: Russlands president Vladimir Putin deltok på Bidens klimatoppmøte. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Alle talere understreket betydningen av internasjonalt samarbeid for å møte en virkelig global utfordring. Men samtidig talte lederne også til sin egen befolkning. Biden var opptatt av at et grønt skifte vil skape nye, gode arbeidsplasser i USA. Og at de som nå investerer i omstilling vil vinne i det lange løp.

Det var et tydelig budskap til amerikanske velgere. Nå er USA tilbake som en internasjonal pådriver. Det gjenstår for Biden å levere konkrete og varige resultater. Hvis ikke Biden lykkes, kan USA om fire år velge isolasjon og utmeldelse. Slik Trump gjorde.