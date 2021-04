Leder

Hinder for handel

FULL STOPP: Even Given sperret Suezkanalen i over seks døgn. Foto: CNES

Tirsdag i forrige uke ble en av verdens viktigste handelsårer blokkert. Hendelsen i Suez tjener som en påminnelse om hvor avhengig vi er av åpne og sikre handelsruter. Og ikke minst om at det finnes en sårbarhet i forsyningslinjene.

Tirsdag i forrige uke kom det gigantiske containerskipet Ever Given ut av kurs sør i den 193 km lange Suezkanalen, angivelig på grunn av sandstorm og dårlig sikt. Det var som å legge en skyskraper på tvers over kanalen. Ever Given er nesten like lang som Empire State i New York, som lenge var verdens høyeste bygning. Det 220 000 tonn store skipet har 20 000 containere om bord. Det tok nesten en uke å få det løs.

13 prosent av varehandelen og ti prosent av oljetransport til sjøs går gjennom Suezkanalen. Vannveien mellom Rødehavet og Middelhavet er den korteste ruten mellom Asia og Europa for transport av olje, gass, forbruksvarer og industrideler. Globaliseringen har ført til en kraftig økning i trafikken. Kina bygger nye handelsruter mellom øst og vest gjennom gigantiske infrastrukturprosjekter. På sikt kan trafikken over Nordøstpassasjen øke. Men for transport til sjøs i dag er alternativet til Suez den lange og kostbare ruten langs Afrikas kyst.

Det har vært et prestisjeprosjekt for Egypts president Abdel Fattah al-Sisi å øke kapasiteten i Suez-kanalen. En omfattende utbygging skulle gjøre det mulig å fordoble den daglige trafikken fra ca 50 skip til nesten 100. Men investeringene har ennå ikke betalt seg og en blokkert kanal er svært dårlige nyheter for Egypt.

Denne gang var det et uhell som stanset trafikken. Tidligere har krig og konflikt i perioder blokkert Suezkanalen. I dag er forsyningslinjene i verdenshandelen allerede under hardt press på grunn av pandemien. Vi har sett hvor avhengige vi er av andre. Et eksempel var mangelen på enkelt beskyttelsesutstyr som munnbind i pandemiens første fase. I dag ser vi tydelig hvordan vaksineproduksjonen er avhengig av intrikate forsyningslinjer landene imellom.

Når en sentral handelsrute blokkeres, om enn kortvarig, blir de økonomiske konsekvensene betydelige, for nasjoner, selskaper og forbrukere. Både pandemien og den blokkerte Suezkanalen fører til økt oppmerksomhet om sikre forsyningskjeder. Søren Skou, som leder den store danske selskapet Møller-Mærsk sier til Financial Times at en endring er på gang. Fra å motta forsyninger “nøyaktig til rett tid” går det mot å sikre seg tilstrekkelige leveranser for å kunne bygge opp større lagre for sikkerhets skyld.

Vi trenger velfungerende handelsruter, men hendelsene det siste året har også vist også nødvendigheten av å være bedre forberedt på kriser og forstyrrelser. Enten de kommer i form av en global pandemi eller en grunnstøting i Suezkanalen.