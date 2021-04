Kommentar

Den brutale boligbilletten

Av Leif Welhaven

Det er knallhard kamp i boligmarkedet, og effekten har vært forsterket under coronapandemien. Foto: ROAR HAGEN

Boligmarkedets reise slutter ikke å forbløffe. Men vi har nok sett starten på slutten av den aller villeste veksten.

Hvis du er ung og på boligjakt i disse tider, må det føles absurd å høre oss som var voksne tidlig på 90-tallet fortelle «leilighet på Sankthanshaugen kostet 300.000 kroner-historier».

Med tanke på hvor prisene ligger i dag, er det rart å tenke på at det faktisk ikke er sååå lenge siden det meste var annerledes i boligmarkedet. I 1993 ble leiligheter i Oslo solgt for under 5000 kroner per kvadratmeter.

Den gangen var renten den store bøygen for mange. Men de som for eksempel arvet eller på annet vis hadde tilgang på kapital, kunne gjøre kupp som vil prege privatøkonomien livet ut.

Hvilket tiår du er født inn i kan skape helt forskjellige forutsetninger for hva slags tak du har mulighet til å få over hodet.

Boligmarkedet har forandret seg radikalt, og i pandemien har prisene skutt videre opp. Foto: Berit Roald / NTB

Nå blir drømmen om å eie sin egen bolig fjernere for stadig flere. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen som leier i markedet har økt med ett prosentpoeng siden 2015, noe som utgjør rundt 90.000 personer. Med en utvikling der forskjeller sementeres og forsterkes, er det ikke enkelt å være ung med et så voksent prisnivå som vi har i deler av landet.

Om vi ser på boligprisene i en historisk sammenheng, viser det seg hvor svingende og sårbart det kan være.

På slutten av 1800-tallet hadde Kristiania opplevd en periode med heftig økonomisk oppgang. Men på tampen av århundret inntraff det som kalles «Kristianiakrakket», en kollaps som fikk følger i flere tiår.

Det er jo ikke slik at Norge alltid har vært et rikt land. Før oljealderen hadde vi perioder med boligmangel, og mange familier hadde én arbeidsinntekt og begrenset kjøpekraft. Antallet personer per husstand var i snitt nær dobbelt så høyt i 1930 som i 2015, viser en gjennomgang fra DNB.

Prisene i tidligere tider høres beskjedne ut i dag. Men siden lønningene var det samme, var det for eksempel ikke så enkelt å skaffe seg bolig på 1960-tallet.

I byer ble det ikke lettere av at offentlig regulering av markedet gjorde at mange måtte stå i boligkø. Her fikk vi et skifte på 1980-tallet, da myndighetene slapp boligmarkeder og banker mer fri. Det bidro til at virkelig store forandringer fulgte.

Etter boomen i jappetiden fikk vi en bank- og boligsmell på slutten av 80-tallet. Nedgangen varte frem til at 1993 skulle bli et nytt vannskille.

Siden den gangen har som kjent prisene eksplodert, men samtidig forblir forskjellene store i ulike deler av landet. Dessuten viste finanskrisen i 2008 at vi ikke har vært helt immune mot midlertidige korreksjoner.

I nyere tid var det et stort spørsmål hva som ville skje med boligverdiene da pandemien traff Norge med full tyngde. Kom rubbel og bit til å kollapse?

Fasiten så langt kunne vel ikke vært særlig lenger unna.

De siste 12 månedene har prisene steget med 12,5 prosent på landsbasis. I hovedstaden har økningen - og det fra et allerede skyhøyt nivå - vært på over 15 prosent det siste året.

Det er drøye tall.

Sammenhengen mellom coronaviruset og boligbonanzaen har både en logisk og en lettere paradoksal dimensjon.

Tankekorset handler om hvordan dårlige tider har utløst at folk som skal selge bolig virkelig har kunnet cashe inn.

Forklaringen er først og fremst hvordan det viser seg at rente igjen trumfer andre mekanismer som kan påvirke prisutviklingen.

Norges Bank valgte i fjor å grave historisk dypt i verktøykassen da styringsrenten ble nullet. I tillegg tok regjeringen finanspolitiske grep som understøttet bankene.

Hensikten var å bidra til å stimulere og stabilisere norsk økonomi, i en tid der vi alle kjemper mot den uforutsigbare fienden covid-19. Her skal det understrekes at stor usikkerhet preget boligmarkedet i en periode på vårparten i 2020, før de store grepene fikk effekt.

At en så markant boligprisvekst ble en konsekvens av tiltak som var iverksatt for å holde landet i gang, var nok ikke særlig ønsket.

Et av de store spørsmålene nå, er hvor boligprisene skal fremover. Det er ikke unormalt at spådommer blir gjort til skamme, men én faktor er det neppe mulig å se bort fra.

Rentevåpenet er langt på vei brukt opp, og det blir ikke slik at lånebetingelser stadig vil bli gunstigere fremover.

Signalene er tvert imot at renten skal opp. Trolig vil vi se den første hevingen i løpet av årets siste seks måneder. Dette betyr ikke at et snarlig prisras er sannsynlig. Men flere faktorer taler for at den eksplosive økningen vi har sett vil dempes.

Marstallene viste en fortsatt oppgang i landet som sådan, men i Oslo falt faktisk boligprisene. Det kan ha flere årsaker, som at mange hadde kjøpt før de solgte i vinter.

Ekspertene venter at også 2021 blir et godt år for dem som vil selge, mens mange som drømmer om å kjøpe sliter med å innfri prisnivå og egenkapitalkrav.

Det er dessverre få lysninger i vente for unge - og andre som forsøker å komme seg inn i markedet.

Men en viss avkjøling kan i alle fall gjøre at vondt ikke blir enda verre måned for måned.