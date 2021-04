SJELELIG SPA: – Skjærtorsdag minner oss om renselsens betydning for enkeltmennesker og fellesskap. Jesus sier: «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen.» Da forsto Peter alvoret og lot seg vaske, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

Påskefeiring i spakultur

Vi lever i en «spakultur» der det er ingen grenser for hvor rene og mjuke og varme vi kan bli ved skrubbing, vannmassasje og aromaterapi. Men hva med samvittigheten og vårt indre liv? Vi betaler hva det koster for å få en sanselig velværeopplevelse, men er vi villige til å ta kostnaden for å få fred i sjela?

PER ARNE DAHL, biskop emeritus og prest i Den norske kirke, forfatter og skribent

Nåde den som ikke sørger for at Moder Jord puster i ren luft. Nåde den som ikke bidrar til ren luft, rent vann og renhet i miljøet. Men hva med inneklimaet i oss selv, i våre hjem og på våre arbeidsplasser? Hva med balansen i vår kropp og vår sjel? Mens kloden trues av overoppheting, trues vår indre miljø av kulde og frost.

Vi skubber borti hverandre, småhakker på hverandre og tar lett både på bitre snerter, ironiske karakteristikker, snedige halvsannheter og kjølig avvisning? Er vi overhode villige til å betale hva det koster å forebygge og reparere forurensning av vårt indre, av våre fellesskap og av vår kultur?

En av påskens sentrale dager er Skjærtorsdag som har sitt navn fra det gammelnorske skir som betyr ren. I kirkelige tradisjon ble dette renhetsaspektet ivaretatt i forbindelse med Jesu siste måltid med sine: «Så heller Jesus vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkledet som han hadde rundt livet».

Sånn sett er Skjærtorsdag en renselsesdag som tidligere til og med ble kalt «den grønne dagen» med dobbelt sikte; renselse, med fotvaskingen som selve tegnet, og fellesskapet, med Jesu innstiftelse av nattverdsmåltidet. Begge dimensjoner, synliggjort av Jesus, mannen som elsket sine helt til det siste, og som midt under måltidet reiste seg, la av seg kappen, tok et linklede, som vanligvis var det stoffet som ble brukt til å kle døde i, helte vann i fatet og begynte å vaske disiplenes føtter. Han kom også til Peter, som ble i stuss og spurte: «Skal Du vaske mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»

Den russiske forfatteren Leo Tolstoj opplevde en slik «Skjærtorsdag» i sitt liv. I sin «Bekjennelse» forteller han om sitt turbulente liv hvor han støtt og stadig ble forført av hjertets lyst både til å krenke og tråkke på andre mennesker og dermed ringeakte sitt eget og andres liv.

Det gikk som det måtte gå: Han slet synden ut, og synden slet han selv ut, og han mistet sin livskraft. På sitt livs nullpunkt møtte han en som var større enn ham selv og som tilbød renselse av sinn og sjel gjennom skriftemål og nattverd, og sa: «Leo, du er mye mer enn ditt livs nederlag. Du er et helt liv, skapt i Guds bilde.» Påskeresignasjonen første til hans livs viktigste re-signering. Ja, et «reset» som muliggjorde fortsatt liv.

Som godt voksen prest og tidligere biskop er det viktig og løfterikt å løfte fram skriftemålet når vi feirer påske i en spakultur. Skriftemålet er et forsømt orienteringspunkt i tilværelsen som det er tid for å gjenerobre. Det trumfer alle slags spa-anlegg når det gjelder å få fred i sjela, eller som Søren Kierkegaard sier: «Samvittigheten er som en vakthund, og den bør ikke mettes med sovepiller». Heller mettes med syndserkjennelse og erfaring av tilgivelse!

De fleste av oss har mye godt til gode om vi kunne bli litt modigere til å vise ansikt for Gud og hverandre. Den som kaster maska, mister ikke ansikt, men viser ansikt. Et ansikt du kan bli glad i fordi det er levende og sannferdig. Sånn sett er antagelig skriftemålet den best bevarte hemmeligheten i nyere tid. Stedet der vi erfarer at den som kneler ikke står stille. Den som slutter å lyve kan bli levende.

Erfaringen av synd og skyld er ikke oppfunnet av Gud og påført oss av kirken som et gledesdrepende åk. Våre synder er vår skyld, og samvittigheten vårt egentlige adelsmerke slik tilgivelse og forsoning er Guds aller mest dyrebare gaver til oss, og viser til mysteriets kjennetegn: Alt som er verdifullt har en pris.

Pontius Pilatus, er mannen som har gitt oss begrepet «å toe sine hender». Han ble presset av mengden til å oppgi sin erkjennelse av sannheten om Jesus, slik vi også, forståelig nok kan fristes til å frasi oss ansvar for handlinger og holdninger ved å knytte årsaken til oppvekst, til andre menneskers forsømmelser og andres dumskap.

Ja, vi kan velge strategien til Pontius Pilatus, finne vårt eget vaskevannsfat, toe våre hender og plassere ansvaret alle andre steder enn hos oss selv. «Dette blir deres sak”. Med andre ord at vi skylder på andre i stedet for å ta ansvaret og la Jesus rense oss. Men ingen blir rene av å gjøre andre urene. Ingen kan håpe på noen som helst avling av å bruke benektelse og bortforklaring som såkorn.

Den svenske forfatteren August Strindberg som kjempet hele livet med liv, død, skyld og soning skrev selverkjennende og tilbakeskuende: «Jeg har vært Gudløs og dermed ansvarsløs. Jeg kunne saktens legge skylden på andre. Men jeg lærte å ta skylden på meg selv, for så å oppdage at det fantes en som ville bære den for meg», slik Johannes også beskrev Jesus da han kom forbi: «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd».

Skjærtorsdag minner oss om renselsens betydning for enkeltmennesker og fellesskap. Jesus sier: «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen.» Da forsto Peter alvoret og lot seg vaske. Det var som om han, i likhet med det gamle Israels kong David, etter en tilsvarende kamp ikke fjernet seg fra Gud, men nærmet seg sannheten og sa: «Skap i meg et rent hjerte og gi meg en ny og stø ånd!»

Et første skritt, kanskje, til å få fred i sjela? Velsignet påske!