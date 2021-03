Kommentar

Denne vaksinen ligger dårlig an

Av Astrid Meland

AstraZeneca ligger an til å bli skrotet i Norge. I andre land, derimot, settes den i rekordmange nye armer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er rart med den svensk-britiske vaksinen AstraZeneca. Internasjonalt kommer det inn gode nyheter.

Britene har snart vaksinert halve befolkningen, mye takket være vaksinen. De klarer nå 700.000 personer per dag, og har ingen planer om å stoppe.

Til tross for at godt over 11 millioner har fått den, er det rapportert om få alvorlige bivirkninger. Myndighetene sier vaksinen er trygg. Statsminister Boris Johnson tok den på fredag. I Tyskland sier forbundskansler Angela Merkel også at hun skal ta den.

Mandag kom også resultatet fra den store amerikanske studien på AstraZeneca. Den viser at vaksinen er mye mer effektiv enn i tidligere studier. Og det er ikke funnet et eneste tilfelle av blodpropp blant de vaksinerte.

HAR VAKSINERT MANGE UNGE: I Norge var AstraZeneca-vaksinen først kun godkjent for folk under 65 år. Det er særlig helsepersonell som har fått den. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

les også Legemiddelverket: To nye pasienter døde av blodpropp

Tyskland, Polen, Storbritannia, Nederland og en rekke andre land fortsetter å bruke vaksinen. Verdens helseorganisasjon, Det europeiske legemiddelverket og de britiske myndighetene sier den er trygg.

I Norge derimot, er det mer og mer som tyder på at norske myndigheter vil kutte vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram.

Søndag kom den tragiske nyheten om at to personer er døde. Og i forrige uke sa norske eksperter at de mener vaksinen er forklaringen. Tyske eksperter er enige.

Til sammen tre – eller muligens fire – døde gjør inntrykk.

Også i Tyskland har man nå påvist 12 tilfeller av den svært alvorlige bivirkningen med litt over 700 000 doser satt.

TOK VAKSINEN FØR HELGEN: Statsminister Boris Johnson i Storbritannia har hatt covid-19, men fredag fikk han en dose AstraZeneca. Foto: Frank Augstein / PA Wire

les også FHI: AstraZeneca-avgjørelse neste uke

FÅ VAKSINERTE, FLERE ALVORLIG SYKE: AstraZeneca-vaksinen er bare satt på 130 000 relativt unge mennesker i Norge. Likevel har seks fått alvorlig sykdom. Foto: JOEL SAGET / AFP

Nå jobber norske forskere hardt frem til D-dagen på fredag. Da skal myndighetene etter planen offentliggjøre vaksinens skjebne.

Enten starter de opp vaksineringen igjen, slik som mange europeiske land har gjort for lengst. Ellers så skroter de den. Eventuelt velger de en mellomløsning, hvor utvalgte grupper får vaksinen.

Hva skal til for at vi fortsetter å bruke den?

Da bør ekspertene finner ut hva som har gjort folk syke. Kanskje er det noe spesielt som forener dem. Eller de kan finne en rask og sikker behandling.

les også EMA-komité: Anbefaler å legge inn en advarsel om mulige AstraZeneca-bivirkninger

I internasjonal presse rapporteres det at risikoen ved vaksinen er forsvinnende liten. Og det stemmer for så vidt. Når det er funnet fem tilfeller i Storbritannia blant 11 millioner vaksinerte, er det veldig få.

Men slik er det ikke i Norge. Fire døde og seks syke er mye når vi vet at bare rundt 130.000 er vaksinert.

Og særlig fordi unge, friske folk er blitt syke. I Norge er kun tre under 39 år døde av covid-19.

SENTRAL VAKSINE: Her er 228 000 doser på vei til Bolivia. AstraZeneca er billig og enkel og transportere, og derfor sentral i det globale vaksinasjonsprogrammet Covax. Foto: JORGE BERNAL / AFP

les også EMA-komité: Anbefaler å legge inn en advarsel om mulige AstraZeneca-bivirkninger

På den annen side: Norge kommer seg raskere ut av covid-19 pandemien om vi bruker denne vaksinen. Folk lider og dør også av tiltakene mot covid-19, vil mange påpeke.

Og vi aksepterer en viss risiko ved andre medisiner og vaksiner.

les også Mistenkte AstraZeneca-bivirkninger: Dette er de viktigste sporene

Men helsemyndighetene frykter nok at tiltroen til vaksiner generelt går ned om de ikke fjerner AstraZeneca fra sortimentet.

Helseminister Bent Høie og resten av regjeringen sier dette er et rent faglig spørsmål, og er lite lystne på å blande seg borti en splittende og betent sak hvor man kan få liv på samvittigheten.

Men det dukker raskt opp mange politiske spørsmål her.

Hva skal vi gjøre med alle de vaksinene som blir til overs? Skal vi sende fattige land en vaksine vi mener ikke er god nok til å brukes i Norge? Eller skal vi destruere en vaksine naboland higer etter?

Hva med folk i Norge som er villig til å ta risikoen, bør ikke de få lov til å ta vaksinen?

Og er vi villig til å utsette åpningen av landet når store, tunge ekspertorganisasjoner mener risikoen er forsvinnende liten?

Når ulike land reagerer så forskjellig på nyheten om AstraZeneca, har det kanskje å gjøre med at covid-19 har rammet ulikt.

I Polen, hvor innenriksministeren i helgen skjelte ut journalister som ville skrive om bivirkninger ved AstraZeneca, dør det godt over 100 hver dag nå og sykehusene er fulle. I Storbritannia er så langt 130 000 døde. I Sverige er også mange flere unge døde enn i Norge og flere hundre unge har vært innlagt med covid-19.

I Norge er det omvendt. Covid-19 har så langt rammet oss relativt mildt. Det ser ut til at flere friske unge mennesker er døde av vaksinen enn av virussykdommen.

Det store spørsmålet er hvorfor andre land ikke ser det samme. Kanskje er det bare tilfeldigheter. Eller kanskje har norske myndigheter sett best etter.

I alle tilfeller, dette er en risiko som blitt vanskelig å akseptere.