Dette er ikke godt nok

Stikk i strid med faglige råd har regjeringen bestemt at de videregående skolene skal være på rødt nivå etter juleferien. det har stor negativ effekt for elevene og må begrunnes bedre, skriver VG på lederplass.

Vi forventer langt bedre begrunnelser fra regjeringen når smitteverneffekten er begrenset, mens de negative konsekvensene av tiltakene er store.

Stikk i strid med faglige råd har regjeringen bestemt at de videregående skolene skal være på rødt nivå etter juleferien. Det innebærer blant annet krav til få nærkontakter, avstand og en god del digital undervisning.

I pressemeldingen ble det ikke utdypet hvorfor de valgte å overkjøre helsemyndighetene. Begrunnelsene som har kommet i ettertid, er lite overbevisende.

– I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss nå, sier statssekretær Hallvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

Det er for svakt. Helsemyndighetene har brukt usedvanlig sterke ord om de negative effektene av tiltaket. Helsedirektoratet sier at smitteverntiltak og stengte skoler fører til «faktisk læringstap», at elevene mister motivasjonen til å gå på skolen, og at konsekvensene av rødt nivå fordeler seg ujevnt i befolkningen.

De legger til at «stengning og andre begrensninger på skoler og barnehager sannsynligvis har vært de tiltakene som har hatt størst negativ innvirkning på barn og unge».

Utdanningsdirektoratet mener det ikke er forholdsmessig slik smittesituasjonen er i dag. De ber om at rødt nivå i videregående skole må avvikles så snart som mulig.

Før de selv stengte ned landet, argumenterte Arbeiderpartiet og helseminister Ingvild Kjerkol sterkt for at lokale smitteverntiltak bør være normalen. Derfor blir det ekstra underlig at de innfører rødt nivå på videregående skoler også i kommuner der det er lite smitte.

Beslutningen blir ikke mer forståelig når man ser hvordan helsemyndighetene vurderer smittesituasjonen. De mener det er lave smittetall i denne aldersgruppen, og lite smittespredning i de videregående skolene. I tillegg er mange elever vaksinert.

Når regjeringen legger seg på en strengere linje enn helsemyndighetene, burde det blinke en varsellampe. Vanligvis går særlig Helsedirektoratet lenger enn alle andre i å sette hensynet til smittevern og helse foran alt annet. Det er også deres oppgave, men jobben til politikerne og andre aktører er å veie ulike hensyn opp mot hverandre

Det er lett å undervurdere hvor inngripende et tiltak er. Vi må ikke glemme at for mange skoleelever har digital undervisning og kontaktreduserende tiltak vært en stor del av livet deres i snart to år. Internasjonal forskning viser at det faglige utbyttet av hjemmeskole er betydelig redusert. Foreløpig vet vi lite om den totale kostnaden av pandemien for viktige faktorer som livskvalitet, trivsel og den psykiske helsen.

Det har vært en uttalt strategi fra regjeringen å skjerme barn og unge. Inntil nå har de også advart mot å innføre strenge tiltak for å være på den sikre siden.

Hukommelsen er åpenbart sviktende. Det minste regjeringen må gjøre er å begrunne tiltakene sine bedre.