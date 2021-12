Leder

Bra at lønnsstøtte kom på plass

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum surret det til om lønnsstøtte, men landet til slutt.

Den perfekte løsningen finnes ikke. Ingen kompensasjonsordning kan fullt ut avhjelpe alle dem som rammes av de inngripende coronatiltakene.

Men når det først er så galt, med nye virusvarianter som igjen snur opp ned på alt, så er det bra at regjeringspartiene, rett nok etter en del surr og uklarheter fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum, ble enige med SV om kompensasjonsordningene som nå blir innført.

Det er en annen årvåkenhet rundt balansen mellom hensynet til arbeidstagerne og bedriftene enn i de første rundene med tiltak, da coronaen først kom til landet. Forhandlingene, og debatten rundt tiltakene, viser at samfunnet har modnet gjennom pandemien.

Statskassen er ikke utømmelig

I første omgang, tilbake i mars 2020, handlet det, naturlig nok, om akutt og ren krisehåndtering. I ettertid har det vist seg at enkelte bedrifter som mottok mange millioner i støtte, gikk med store overskudd – uten at de betalte tilbake pengene de hadde mottatt fra skattebetalerne da det viste seg at de kunne klart seg godt uten offentlig støtte.

Nå er oppmerksomheten mer rettet inn mot helheten. Vi vet bedre enn før at varierende grad av smitteverntiltak er noe vi kanskje må leve med i flere år. Statskassen er ikke utømmelig. Og ordningene er i større grad rettet inn mot å holde arbeidstagerne i aktivitet. Lønnsstøtten er et godt virkemiddel, som både sørger for at bedriftene beholder verdifull arbeidskraft, og gjør det mulig for flere å ha en jobb å gå til, også under de strenge tiltakene.

Britannia Hotell i Trondheim trakk tilbake permitteringene av de ansatte etter at lønnsstøtten kom på plass.

Enigheten mellom regjeringspartiene og SV innebærer at bedriftene må velge mellom å bruke lønnsstøtteordningen, og å permittere de ansatte. De to ordningene kan ikke kombineres innen samme bedrift. I all hovedsak har arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden vært uenige om dette. Ikke overraskende har bedriftseiere ønsket seg den fleksibiliteten som ligger i å kunne sjonglere mellom de to. Mens LO og andre har argumentert for likebehandling innen den enkelte bedriften.

Oljefond å lene oss på

Det er gode argumenter begge veier. Samtidig, dersom bedrifter ser at de har arbeidsoppgaver til kun noen av de ansatte, er det ikke unaturlig om de permitterer de øvrige, og betaler vanlig lønn til de som blir i arbeid. Kompensasjonsordningene skal være gode. Men det er ikke meningen at de skal dekke hundre prosent. Pandemi rammer mange, på så ulike vis. Det ligger i trepartsamarbeidets natur at det skal være en byrdefordeling, mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og staten.

Vi er uendelig heldige, som har en solid økonomi, med et oljefond å lene oss på i tøffe tider. De aller fleste andre land er i en helt annen situasjon. Det er krevende å sy sammen kompensasjonsordninger som favner bredt nok, og som samtidig balanserer de ulike hensynene mot hverandre. Ordningene som nå innføres, synes å treffe godt. Så godt som det er mulig, i en situasjon der behovene er så ulike, og tiltakene rammer så skjevt.