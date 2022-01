Leder

Ekstreme corona-regler truer Norges OL-åpning

OL I FARE: Heidi Weng har vært særdeles forsiktig foran OL. Likevel ble hun og flere andre i den norske OL-troppen smittet.

OL arrangeres på verst mulig tidspunkt i helt feil land.

Det er helt i det blå når – og om – de norske utøverne som har vært smittet av corona får dra til OL. Det første flyet med utøvere som ikke har hatt corona reiste forsinket mandag.

Fremme i Kina er det stor usikkerheten om de kommer seg gjennom smittemuren kineserne har satt opp.

For selv om de klareres i Norge med alle tester og skjema OL-arrangøren har krevd av dem, er det ikke sikkert det holder.

FRYKTER OMIKRON: Kina er dårlig stilt mot viruset som ellers opptrer mildt rundt om i verden.

Det så vi i helgen etter at deler av det norske støtteapparatet hadde ankommet Beijing. Til tross for negative tester før avreise, fikk tre av dem positiv coronatest og havnet i karantene lørdag. Det gjorde også syv andre i delegasjonen, som ble definert som nærkontakter.

Medier meldte om «smitte» i den norske OL-delegasjonen. Men dette er ikke smitte. Det handler om folk som tidligere har hatt corona, men som nå er friskmeldt.

Men en friskmelding i Norge holder ikke i Kina. For der er reglene så strenge at folk som for lengst har hatt corona ses på som positive. Landet bruker tydeligvis testmetoder som er mer sensitive enn Norge. Det selv om OL-arrangøren selv har satt kravene for testingen i Norge før avreise.

To av hopperne våre ble smittet i midten av januar. De er etter norske regler ikke smitteførende lenger, men de har fortsatt måtte tenke mer på coronatester enn konkurrans.

I de fleste andre land ville ikke dette vært noe problem. For hopperne er ikke smittefarlige.

Men om man bestemmer seg for å lete etter nålen i høystakken, går det an å finne den.

Og det gjør Kina.

Dette skjer fordi folk som har hatt corona, kan ha virusrester i kroppen i ukevis, for å ikke si månedsvis – uten at de kan smitte noen.

Det autoritære regimet har ifølge Financial Times også fortalt innbyggerne i Beijing at de ikke skal reagere på bilulykker fordi de kan komme kontakt med OL-deltagere som kan bære på viruset.

Dette er ekstremt.

HAR VÆRT SMITTET: Daniel-André Tande (28) ble smittet i midten av januar. Det fører til et ekstra strengt testregime for utøveren.

Kina har kjørt en streng null-toleranse-strategi for corona. Og nå står de i en mye vanskeligere situasjon enn resten av verden. Landet mangler helt immunitet fra smitte og de hjemmelagede vaksinene deres har skuffet stort.

Dernest kom omikron som er så smittsomt at de allerede menneskefiendtlige metodene som brukes for å isolere viruset, er blitt enda verre.

Det er verst for landets egne innbyggere, selvsagt.

For store deler av verden er dette et mildt virus som begynner å nærme seg influensa i alvorlighet. Men mye av forklaringen på at det er mildere, er immuniteten som er oppnådd globalt gjennom vaksiner og smitte.

Det er ikke saken i Kina.

Det er trist at dette OLet så langt handler mest om karantene, tester og CT-verdier. I ettertid virker det som lekene burde vært utsatt.

Eller de kunne vært arrangert i et annet sted. For i de fleste land hadde det ikke vært noe problem at for lengst friskmeldte utøvere fikk konkurrere i sporten sin.