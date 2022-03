Leder

Dette bør være siste gang

VANT I VIKERSUND: Marius Lindvik (23) fra Frogner på Romerike fikk gull i sitt første VM i skiflyging.

De kvinnelige hopperne ble i helgen på nytt forvist til å følge VM i skiflyging fra tribunen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Denne helgen har de beste mannlige skihopperne i verden fløyet som fugler ned Vikersundbakken i Modum.

Skiflyging er kanskje noe av det aller mest prestisjefylte – og i hvert fall det morsomste – for skihoppere. Men i helgen, under VM i skiflyging i Vikersundbakken, måtte altså kvinnene stå over. På nytt.

Hvorfor?

Vi kan ikke se noen som helst god grunn til at ikke jentene skal få denne muligheten. Nivået i kvinnelig skihopping har steget år for år i lang tid. Det er heller ingenting som tyder på at det er farligere for kvinner enn menn å hoppe i så store bakker.

Den fremste forkjemperen for jentene i hoppbakken, verdensmester og olympisk mester Maren Lundby, mener at muligheten til å drive med skiflyging faktisk er viktigere enn likelønn. Foregangskvinnen fra Toten mener at markedsverdien for kvinnehopp aldri kan konkurrere med herrene om de blir forvist til småbakker.

Hun mener altså at mulighetene til å hoppe i de største bakkene gir to fluer i ett smekk.

Maren Lundby på sletta i Vikersundbakken under VM i skiflyging.

Mange er enig med henne. På kvinnedagen skrev hopperen Silje Opseth (22) hva hun mener om saken på Facebook: – Jeg er lei av å ikke få de samme mulighetene som mennene i min idrett. Jeg blir trøtt av å høre alle argumentene for at vi ikke skal få leke oss i de største bakkene, skrev hun.

Kvinner har konkurrert i hopp siden 1800-tallet, men først på 1990-tallet fikk kvinner være ved i Hoppuka – som prøvehoppere.

Dette går altså sørgerlig sakte, selv om det norske hoppmiljøet har løftet saken og fått den opp i den internasjonale debatten.

Frem til nå har Norge blitt stemt ned i det internasjonale skiforbundet, men den allestedsnærværende Clas Brede Bråthen kjemper kvinnenes kamp og har en god standing i internasjonal hoppsport.

Han er også kjent for at han aldri gir seg.

Spørsmålet om kvinner skal få lov å stille i skiflyging går inn i en kontinuerlig debatt om kvinner bør gå de samme distanser som menn i langrenn slik det for en stor del er i friidrett.

Det viktige er at kvinnene selv får avgjøre dette spørsmålet.

I dette tilfellet er det ingen tvil om hva Maren Lundby & co. vil. De vil stille til start. Og da bør de få lov til det.

Neste gang det blir skiflygingshelg i Vikersund håper vi sterkt å se kvinner på start!