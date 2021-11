Kommentar

Det røde Norden

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk blomster av nyvalgt partileder Magdalena Andersson etter at han holdt tale på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i helgen. Nå er Norden politisk rødt, men rosenrødt er det likevel ikke.

Nå er Norden rødt, men rosenrødt er det ikke. Den danske statsministeren er i trøbbel, og de svenske sosialdemokratene har et troverdighetsproblem herfra til månen når de nå skal ta tak i problemene med skyting og kriminelle gjenger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Et lynraskt rollebytte

Spådommene om sosialdemokratiets død kan nok legges død for en stund. Etter at Jonas Gahr Støre ble Norges statsminister i høst, har så godt som alle landene i Norden sosialdemokratiske statsledere. I Danmark har Mette Frederiksen vært en handlekraftig klippe som har inspirert naboene. 35 år gamle Sanna Marin har i snart to år vært statsminister i Finland.

Før helgen ble Magdalena Andersson valgt til Stefan Löfvens arvtager. Også Island og Grønland har rødgrønne regjeringer. Kun på Færøyene har de en statsleder som kan kalles borgerlig.

Men om de blå er feid ut av regjeringskontorene, er ikke alt sorgløst for de røde. Det stormer rundt danske Mette Frederiksen, og hun kan i beste fall risikere en skikkelig ripe i den ellers så velpolerte lakken. Sveriges kommende nye statsminister får ingen enkel jobb, og det første hinderet i veien er å faktisk bli valgt. Så skjør er hennes politiske allianse.

De siste årene har stadig flere sett til Danmark. Mette Frederiksen har hatt suksess med omleggingen av sosialdemokratene, hvor hun enkelt sagt har tatt partiet til venstre i den økonomiske politikken og kraftig til høyre i innvandringspolitikken. Et av hennes siste reformforslag er at dagpengemottagere skal jobbe for ytelsene.

les også Tåler vennskapet en pandemi?

Etter å ha hatt stålkontroll og blitt stadig mer populær gjennom pandemien, er hun nå i hardt vær. I pandemiens hete besluttet regjeringen å avlive alle landets mink, om lag 15 millioner, fordi de fryktet mutasjoner. Det viste seg etter hvert at de ikke hadde hjemmel, og den ansvarlige statsråden måtte gå av.

Nå dreier alt seg om hva statsministeren visste. Hun hevder hun handlet i god tro, og alle meldingene på telefonen hennes er beleilig nok slettet. Hun har heller ikke fremstått særlig behjelpelig med å opplyse saken.

Det kan være tilfeldig, men nå er hun under kraftig press av både opposisjonen og regjeringens støttepartier. Politiet gransker politikernes telefoner, og avisene har døpt henne «Slette-Mette». Skamløst, skriver tabloidavisen Ekstra Bladet på hele avisens fremside. I desember må hun selv møte hos mink-kommisjonen.

Det var god stemning da Danmarks statsminister Mette Frederiksen møtte Jonas Gahr Støre på Nordisk råd forrige uke. Men danskene er mest opptatt av hva Frederiksen visste og ikke visste i den pågående minkskandalen.

Mange lurer på om Magdalena Andersson vil gå i Frederiksens fotspor når (hvis) hun blir Sveriges første kvinnelige statsminister. Før sommeren ble det klart at Stefan Löfven valgte å kaste kortene, og det ville være en forskjønnelse å si at han ga seg på topp.

Ikke bare har han slitt med å holde det knappe flertallet samlet. Sverige sliter stort med gjengkriminalitet og parallellsamfunn i de store byene. Det har vært en eksplosiv økning i drap, skuddoppgjør og sprengninger, og de har reelt sett mistet kontrollen i deler av landet. Sannsynligvis er det den viktigste årsaken til at hver femte svenske sier de vil stemme på Sverigedemokraterna.

Oppgaven Andersson får i fanget, er formidabel. Hun må samle en koalisjon som drar i helt ulike retninger i den økonomiske politikken. Dessuten ønsker flere av samarbeidspartiene å videreføre en innvandringsliberal politikk.

les også Det gjenstår å vinne den viktigste kampen

Nå varsler hun at oppgjør med gjengene og kriminaliteten vil bli hovedoppgaven, og at de skal snu hver eneste stein for å komme dette til livs. Dette er et problem som bare vi kan løse, ble det stadig gjentatt fra partikongressens talerstol i helgen. Andersson omtaler kriminaliteten som en gift, og forteller om bander som står utenfor skolene og rekrutterer medlemmer.

Et åpenbart spørsmål er hvorfor de svenske sosialdemokratene ikke har tatt kriminaliteten på større alvor før. De har vist en berøringsangst som rett og slett er vanskelig å forstå, Og har et gedigent troverdighetsproblem. Men nå ser berøringsangsten ut til å slå sprekker.

Nå innrømmer den svenske innenriksministeren at de ser til den danske håndteringen av bander og kriminelle, noe som før har vært et skjellsord blant mange svensker. Nå snakker de til og med om å innføre plikt til å jobbe for å motta offentlige ytelser når man kommer til Sverige.

I 2017 diskuterte sosialdemokratenes ledere Jonas Gahr Støre, Stefan Löfven (Sverige) og Mette Frederiksen (Danmark) hvordan de har tenkt å gjenvinne makten i Norge og Danmark. Det har de lyktes med, men alt er likevel ikke rosenrødt.

Også de strukturelle problemene hos de sosialdemokratiske partiene er sammenfallende. Oppslutningen er jevnt over på et rekordlavt nivå, og de er mer avhengig av allianser og støttepartier enn de er vant, og bekvemme med. Utfordringen er at politikken blir utvasket. Samtidig sliter de i velgergrupper som sannsynligvis blir viktigere. Urbane, grønne velgere i de store byene.

I Norge og Danmark har man valgt arbeiderklassen. Eller vanlige folk, som det heter nå. I store trekk har de orientert seg mot standpunkt som arbeiderklassen er mest enig i: Venstredreining i den økonomiske politikken, strengere innvandringspolitikk, mindre reformer, mer tradisjonell i verdispørsmål, mer nasjonalt orientert og litt nedtonet klimapolitikk. Eller en ikke-moraliserende klimapolitikk, som det heter i Hurdalsplattformen.

Dette i kombinasjon med en mer aktiv distriktspolitikk. Unge, velutdannede i de store byene, som gjerne er grønnere og mer liberale, er valgt bort.

Det store spørsmålet er om det er mulig å appellere både til tradisjonelle arbeiderklassevelgere og til middelklassen. Samtidig.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her