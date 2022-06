Kommentar

Press fra alle kanter

Av Leif Welhaven

Bjørn Dæhlie er sentral i satsingen på et nytt og ambisiøst skilag.

Hvor mye hadde det vært igjen av landslagsmodellen dersom det ikke hadde vært for den norske smøretrailerens fordeler?

Bjørn Dæhlie og Akers felles prosjekt er siste skudd på en stadig mer sammensatt stamme. Det er nemlig mange forskjellige måter det går an å satse på langrenn på.

Det er umulig å spå hvor nasjonalsporten vår står om noen år, men mer og mer tyder på at vi får en substansiell forandring.

Kanskje kommer hovedprinsippet i den norske modellen til å bestå, ved at et forbundsstyrt landslag er navet i elitesatsingen.

Men mindre og mindre tyder på at Norges Skiforbund kan beholde så mye makt og kontroll som de har vært vant til å ha.

Nå ser vi at det landslagsbaserte systemet utfordres fra mange kanter. I Sverige har store navn som Frida Karlsson, Maja Dahlqvist og Linn Svahn valgt å stå utenfor landslaget og i stedet satse på et eget opplegg.

Her til lands er Johannes Høsflot Klæbo inntil videre formelt med, men med et opplegg langt på vei drevet på egne premisser. Didrik Tønseth er tilbake, men også han har en skreddersøm i opplegget.

Samtidig ser vi en økende profesjonalisering i miljøer utenfor landslaget, og her kommer altså den tidligere skikongen nå på banen i samarbeid med Aker-konsernet.

AKER-STØTTE: Bjørn Dæhlie med Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Nå skal den tidligere forbundssponsoren satse på andre utøvere enn landslagsløperne, og løftet er et «fremoverlent» opplegg. Det bedyres at planen er å samarbeide med landslaget , men tankene fremstår såpass seriøse at dette fort blir en konkurrent i praksis.

Dessuten handler det jo om hvor næringslivet velger å investere.

Det nye teamet har en stamme fra Team Koteng Eidissen og Team Telemark, og et totalbudsjett på 15 millioner kroner. Det satses både på langløp, allround og para.

Da blir det jo naturlig at ambisjonsnivået skal handle om å utfordre og kjempe om attraktive plasser.

Her er det interessant at forbundet virker på glid rundt den forrangen landslaget er vant til å ha, og i en moderne verden må nok NSF erkjenne at de ikke kan beholde hendene på rattet i samme grad de er vant til.

Det er ingen selvfølge at landslag gjennom sesongen er det mest bærekraftige på sikt, og ved å tenke satsing på tvers av nasjoner minner det nye laget mer om tankegangen kjent fra sykkel.

MENTOR: Maja Dahlqvist.

Her er det interessant at Maja Dahlqvist skal fungere som en form for mentor.

Det er fordeler og ulemper for utøverne med å stå innenfor eller utenfor landslaget.

Det største plusset ved å stå utenfor handler om frihet, og å få slutt på at forbundet kontrollerer det aller meste av sponsormidler.

Det fremste argumentet for landslaget har hisorisk handlet om et helhetlig opplegg, ikke minst når det skal dras til høyden, der ressurser er tilrettelagt og logistikken satt i system. Dette poenget virker ikke like sentralt lenger.

Men det er ikke til å stikke under stol at smøretraileren og apparatet som hører til, med de sportslige fordelen topp ski medfører, nok har vært aller mest utslagsgivende for at ikke flere har brutt ut.

Jo mer profesjonelle alternative lag blir, desto mer åpent blir spørsmålet om dagens system er det mest bærekraftige på sikt.

Tiden vil vise hvor det ender, men det blir unektelig interessant å se hvordan Dæhlie og Aker påvirker ståa fremover.