PROTEST: – Russerne er også Norges naboer og venner. Det skal de fortsette å være. Det er ikke russere vi skal hate. Men disse regimene som igjen og igjen undertrykker ukrainere, russerne selv og andre folk, de må vi nå hate, skriver Rasmus Hansson.

Debatt

Måtte fanden hente deg, Vladimir Putin

Måtte fanden hente deg, Vladimir Putin, og den brutale, umenneskelige framferden din! Du kjører både Ukrainas og ditt eget folk i grøfta. Du jager Europa tilbake til fortiden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

RASMUS HANSSON, stortingsrepresentant (MDG)

Torsdag var vi flere hundre mennesker som demonstrerte utenfor Russlands ambassade, denne gangen mot det russiske regimets groteske overfall på Ukraina. Jeg har stått der før. Da Russland invaderte Tsjekkoslovakia. Da de invaderte Afghanistan. Jeg er vokst opp med flyktninger fra Russlands invasjon i Ungarn og fra invasjonen i Tsjekkoslovakia, som bodde hjemme hos oss.

For noen få dager siden trodde jeg at Russland og verden hadde lært. Det er så bittert å ta så feil, igjen, å måtte stå der enda en gang, for å protestere mot enda et fryktelig, ubegripelig russisk overgrep.

Nå må folk i Ukraina, som står midt i dette uvirkelige marerittet, få se og kjenne vår fulle støtte. Allerede er minst 100.000 barn og familiene deres på flukt fra Øst-Ukraina, ifølge Redd Barna. De som blir nødt til søke beskyttelse i et annet land, skal vite at de vil få det her. Stat og kommuner må være klare til å ta imot. Hver og en av oss må være klare til å ta imot, og det vet jeg vi er. Min dør står også åpen.

Sist det var krig i Europa, tok Norge i mot 12.000 flyktninger fra Bosnia. Vi må ta imot minst like mange ukrainere. De må få automatisk opphold og unntak fra kravet om arbeid for å kunne oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder. Dersom nabolandene til Ukraina har behov for det, bør Norge også tilby transport hit.

Stortinget må slå fast at de kjempeinntektene vi nå vil tjene på at olje- og gassprisene går til himmels, skal gå til nødhjelp i Ukraina og støtte til Polen og andre land som må ta imot et uoverskuelig antall flyktninger. Før jul anslo FN at 1,8 millioner mennesker trengte humanitær hjelp i Ukraina. Nå er behovet mangedoblet.

Men først og fremst har ukrainerne rett til frihet, demokrati og selvbestemmelse i sitt eget land. Det skal de få, igjen! Ukraina må nå få all politisk og praktisk støtte det er mulig å gi. Norge og verden må vise Putin at hans grove overfall på sitt ukrainske nabofolk absolutt ikke blir tolerert. Det kriminelle Putin-regimet må møte så harde mottiltak at de endelig lærer at aggresjon blir aller dyrest for dem selv.

Som et lite naboland til Russland har Norge selv interesse av være blant de fremste som støtter Ukraina, viser aller sterkest samhold med ukrainerne, og er mest villig til å reagere mot Russland. Også om det skulle koste oss selv noe.

EU, USA og verdenssamfunnet bygger nå opp presset mot Putin. Norges regjering signaliserer støtte til sanksjonene. Det er bra, men ikke nok. MDG krever at Norge vurderer selvstendig om vi kan gjøre mer. Norges aller største maktmiddel er at vi er en olje- og energi-nasjon, med verdens største investeringsfond, oljefondet. MDG har sloss i årevis mot den meningsløse påstanden at oljefondet ikke er et politisk redskap. Aldri har det vært tydeligere enn nå at fondet til de grader er vårt største utenrikspolitiske virkemiddel. MDG ber regjeringen omgående vurdere hvordan norsk energipolitikk og oljefondets investeringer, inklusive å stanse russiske selskapers tilgang til norsk sokkel, kan brukes til å svekke Putin-regimet.

Overfallet på Ukraina skyldes at Russland er blant de stadig færre land i verden som aldri har smakt demokrati og menneskerettigheter, aldri har erkjent sine mange overgrep mot andre og eget folk og derfor aldri har kommet forbi sitt idiotiske, imperialistiske verdenssyn.

Nå må ikke minst Norge sette alt inn på at denne enorme russiske krigsforbrytelsen blir siste gang et russisk regime tramper ned andre folks demokrati og selvbestemmelse. Stryken i Norges og verdens reaksjon vil avgjøre om russiske regimer endelig lærer at aggresjon er ulønnsomt, eller om Russland vil fortsette å være en trussel mot fred også i framtiden. Det er vårt eget valg.

Russerne er også Norges naboer og venner. Det skal de fortsette å være. Det er ikke russere vi skal hate. Men disse regimene som igjen og igjen undertrykker ukrainere, russerne selv og andre folk, de må vi nå hate.

Invasjonen i Ukraina må ende med at Putin lider sitt endelige nederlag og at Russland endelig finner veien ut sin mørke, undertrykkende historie. Invasjonen skal og må ende med at Ukraina vinner tilbake sin frihet, og med at Europa går videre på den historiske veien mot fred.