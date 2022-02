Kommentar

Fare for en provokasjon

Av Per Olav Ødegård

PÅ GRENSEN: Ukrainske grensevakter patruljerer grensen til Russland, nær Kharkiv i det østlige Ukraina.

En gnist i Donbass kan starte en storbrann. Meldinger om grove brudd på våpenhvilen i det østlige Ukraina gir grunn til dyp bekymring.

Skyting langs den 500 km lange frontlinjen mellom ukrainske soldater og russisk-støttede opprørere er ingen nyhet. 14 000 mennesker er blitt drept i kamper i dette området siden 2014.

Ukraina har aldri fått fred etter at Russland for åtte år siden annekterte Krim og støttet opprørerne i Donbass-regionen, sørøst i Ukraina.

Men i dagens eksplosive situasjon er meldinger om skyting ved fronten alarmerende. Når 130 000 russiske soldater står oppmarsjert ved Ukrainas grenser kan alvorlige hendelser i de opprørskontrollerte områdene få vidtrekkende konsekvenser.

I verste fall kan det gi president Vladimir Putin påskudd for å beordre et militært angrep.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti meldte tidlig torsdag morgen at ukrainske regjeringsstyrker hadde angrepet opprørskontrollerte områder med granatkastere og maskingevær.

Men Ukraina sier at det var opprørerne som åpnet ild, uten at regjeringsstyrkene svarte på angrepet.

Dette fant sted på samme dag som Natos forsvarsministre møttes i Brussel. Generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Nato kjenner til at russiske etterretningsoffiserer er i Donbass og at man har sett forsøk på å iscenesette et russisk påskudd for å invadere Ukraina.

Det er slike «falske flagg» operasjoner særlig USA gjentatte ganger har advart mot. Det vi si at russiske styrker ville fabrikkere et angrep i opprørskontrollerte områder og gi Ukraina skylden.

Kreml har sagt at Russland ikke har planer om å angripe Ukraina, med mindre de blir angrepet eller provosert.

En slik provokasjon kan være et påstått angrep mot russiske statsborgere.

TRAFF BARNEHAGE: Ifølge ukrainske myndigheter ble en barnehage i det østlige Ukraina truffet da opprørere skjøt med artilleri torsdag morgen.

Russland har de siste årene utstedt flere hundre tusen russiske pass til innbyggere i de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Med Moskvas aktive støtte tok prorussisk milits kontroll over store deler av Donetsk og Luhansk i den dramatiske våren i 2014.

På senvinteren hadde Ukrainas prorussiske president Viktor Janukovitsj flyktet fra Kyiv, etter flere måneder med massive demonstrasjoner mot hans styre. Russland reagerte med å annektere Krim og støtte opprøret i Donbass. Minsk-avtalen var et forsøk på å stanse kamphandlingene, men krigen blusset opp med store tap og ødeleggelser.

Frankrike og Tyskland deltok i prosessen som ledet frem til Minsk2-avtalen. Heller ikke den er blitt respektert og gjennomført av partene. Krigshandlingene har fortsatt, i varierende omfang, fra skyttergravene gjennom åtte år. Situasjonen har vært fullstendig fastlåst.

Putin sa denne uken at han var åpen for forhandlinger om å gjennomføre Minsk2. Men hvis han skulle følge opp vedtaket i Det russiske underhuset denne uken om å anerkjenne Luhansk og Donetsk som uavhengige stater, er det lite å forhandle om. EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borrell, fastslår at vedtaket i Dumaen er et klart brudd på Minsk-protokollen.

Svært mange av innbyggerne har allerede russisk pass. Hvis Putin anerkjenner deres uavhengighet kan Russland i praksis annektere de såkalte folkerepublikkene, slik de i 2014 innlemmet Krim.

ADVARER: President Joe Binde sier faren for en russisk invasjon i Ukraina er svært høy.

Etter forsvarsministermøtet sa Stoltenberg at man fortsatt ikke vet hva som er Russlands intensjoner, eller hva som kommer til å skje. Men USAs president Joe Biden kom med en dyster advarsel. Han mener at faren for en russisk invasjon fortsatt er svært høy, og sier at alle indikasjoner tyder på at de forbereder et angrep.

For bare et par dager ble meldinger om russisk tilbaketrekning og vilje til diplomati omtalt som et positivt skritt i riktig retning. Nå er den forsiktige optimismen borte.

Mens Russland hevder at tilbaketrekningen fortsetter og i går gjentok at det ikke foreligger planer om en invasjon, mener USA at russerne i stedet flytter styrker nærmere grensen.

I rekken av dårlige signaler i går sa den russiske utenriksminister Sergej Lavrov at det er umulig å fortsette samarbeider med Nato i fellesorganet Nato-Russlandrådet. Det har tidligere vært et viktig forum for å dempe konflikter, unngå misforståelser og bygge tillit. Det er særlig viktig i en spent tid med fravær av tillit.

Det betyr selvsagt ikke at en krig er uunngåelig. Bare at det blir desto mer maktpåliggende å finne en fredelig løsning. Joe Biden sier at det fortsatt finnes en utvei, gjennom en diplomatisk løsning.

Storkrigen kan komme til å starte i Donbass. Men konflikten i det østlige Ukraina gir også en mulighet for diplomati. Ved å gjenoppta Minsk-prosessen finnes det en farbar vei til avspenning.

Det er krevende å forhandle når 130 000 russiske soldater står ved grensen.

Den russiske presidenten kan når som helst dempe spenningen ved å trekke styrker tilbake. Det må skje på en måte som lar seg bekrefte. Det finnes fortsatt en utvei, hvis Putin vil.