Nordmenn, en gjeng med persilleblad

Nordmenn er feige. Det er nesten umulig å få dem til å ta den ubehagelige praten.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Nordmenn er dårlige til å både gi kritikk og ta imot kritikk. Det er godt gjort. Er det noe å kritisere, bør det helst diskuteres bak ryggen på den eller dem det gjelder. En omvei er alltid best. Vi som tar konflikter på stående fot og står for det vi mener, ansikt til ansikt – vi blir sett på som mentalt ustabile. «Henne er det så mye bråk med», tenker nordmenn og løper unna som forskremte høns.

Ofte ringer nordmannen sameiets eller borettslagets leder istedenfor å snakke direkte med naboen som plager eller forstyrrer. Kolleger snakker med hverandre og rapporterer til sjefen i stedet for å ta det opp med den det gjelder. Foreldre ringer til rektor i stedet for læreren de mener ikke gjør jobben sin. Der omveier kan tas, tas dem. Fordi nordmenn er passiv-aggressive og konfliktsky.

En kommunal leder fortalte meg at da de hadde lærling, måtte hun ha egne møter med de ansatte. De ansatte måtte instrueres til å gi tilbakemeldinger direkte til lærlingen, som for eksempel: «Du må legge fra deg telefonen på jobb.» De ansatte mente at dette var en lederoppgave. Men det er jo mye mer alvorlig å bli irettesatt av en leder enn å bli vennlig korrigert av en kollega. Og lederen bør kanskje få slippe å få alle detaljer på sitt bord? Det handler jo om å være tydelig overfor den det gjelder.

På samme måte tør ingen å rydde opp når folk havner i jobber de ikke behersker. Det er et uttrykk om at folk blir fremmet til sitt inkompetansenivå, og der blir de stående. Fordi ingen tør å ta grep og rydde opp!

Kanskje stammer noe av denne dårlige tilbakemeldingskulturen fra skolen. Lærere tør nesten ikke å si i klartekst hvor landet ligger. Ting pakkes inn i bomull slik at alle tror at de er kjempeflinke, også når de ikke er det. Gir læreren god, konstruktiv kritikk når det gjelder faglig innsats (eller manglende sådan), kan eleven nesten bli fornærmet – for ikke å nevne foreldrene. Slikt er utålelig.

En singel venn av meg fortalte at denne feigheten og konfliktaversjonen kom til syne på datingmarkedet også. Han sa at veldig mange ikke turte å gi en ordentlig tilbakemelding, hvis de ville takke nei til å gå på date eller ikke ønsket nærmere kontakt. Resultatet var ghosting, full radiostillhet, eller masse uklart snakk med uklare signaler. Det er ikke deg, det er meg. Du er søt, altså, men jeg er ikke klar for noe nytt akkurat nå, og så videre.

Jeg kan forstå at man ikke har lyst til å såre noen, men hvis man i større grad ble vant til å gi litt mer direkte og usminkede tilbakemeldinger, selvsagt formulert på en høflig måte, hadde man kanskje ikke blitt så såret heller? Det kan være en vanesak, noe du blir vant til å håndtere i hverdagen. Det handler jo å kunne takke nei, gi feedback og kritikk uten at det betyr at noen er et dårlig menneske av den grunn.

Norske ledere er ifølge enkelte undersøkelser de mest konfliktsky i hele Norden. Syv av ti har unngått å ta tak i problemer av frykt for å skape dårlig stemning på arbeidsplassen. Fire av ti har tatt beslutninger i håp om å bli bedre likt blant de ansatte. Kanskje hviler også mye av den utstrakte konsulentvirksomheten på konfliktskyhet hos ledelsen? Det er grunn til å stille spørsmålet.

Jeg snakket her om dagen med en leder i en stor offentlig virksomhet. Hun sa at det er helt tabu å si at «Nå skal jeg bruke styringsretten min.» Gjør man det, har man egentlig tapt som leder. Det gjelder å manøvrere, å få folk på laget – eller i det minste få folk til å tro på at de har vært med på laget. Det er mange som lett blir krenket og såret om de føler seg utelatt fra den livsviktige PROSESSEN.

Arbeidstagere har jo sterke rettigheter i dette landet, og det er som regel kort avstand mellom sjef og ansatte. Noen ganger er avstanden så kort at det svekker legitimiteten til ledere. «Gud forby at jeg kan og vet mer enn assistentene!» sukket en pedagogisk leder til meg. Kanskje er det den norske likhetskulturen som gjør at kritikk oppleves som så vanskelig. Du skal ikke komme her og komme her – og attpåtil tro at du er noen, selv om du faktisk har mer utdannelse og erfaring.

Denne konfliktaversjonen bidrar også indirekte til det vi kjenner som bygdedyret. Det hviskes og tiskes bak ryggen på andre, fordi ingen tør å ta opp ting direkte med dem det gjelder. Gjennom dette har mange nordmenn oppdaget at det er mye kos i misnøye. Og at liv kan bli ødelagt av all baksnakkingen.

Den norske feigheten kommer også til uttrykk i utenriks- og forsvarspolitikken, og i hvordan man nå møter Russland. I stedet for å markere en forutsigbar styrke og vise at det går en grense et sted, benytter norske diplomater og politikere en mer unnvikende form for dialog. Det er flakkende blikk og uklare, myke budskap for å unngå å hisse opp den farlige bjørnen i øst. Men slikt skaper bare forakt på russisk side og frister Russland til å teste grensene enda mer, for å se hva de kan slippe unna med.

Fordi nordmenn ikke har lært å gi eller motta kritikk, fremstår de som en gjeng med persilleblad. Hver gang jeg skriver en kronikk som denne, avstedkommer den mange kommentarer. Noen er hyggelige og konstruktive, men veldig mange er såre, sure og selvrettferdiggjørende. Mange nordmenn tåler ingenting før de blir krenket og ønsker å sende meg med første fly tilbake til Finland. Samtidig er det ingen som noensinne sier noe direkte til meg; man er jo norsk og passiv-aggressiv av vesen. Heldigvis finnes kommentarfeltene. Der kan man gjemme seg bak tastaturet og tømme sin frustrasjon og misnøye uten å se meg i ansiktet.

Det finnes selvsagt noen hederlige unntak, altså nordmenn som er direkte. Jeg ble positivt overrasket i barnehagen her om dagen. Den pedagogiske lederen sa til meg – rett frem og usminket – at jeg vasket rumpa til sønnen for dårlig på morgenen. Han var ofte sår i stumpen ved første bleieskift. Et lite forbigående øyeblikk følte jeg meg som en dårlig mor, men så ble jeg glad. Det er jo mye bedre at hun sier det til meg enn at hun snakker med andre eller i verste fall ringer til barnevernet. For nå kan jeg faktisk forbedre min praksis – og det har jeg allerede gjort. Sønnen min har aldri hatt en renere rumpe enn nå.

Så lærdommen er: Ta den ubehagelige praten med den det angår. Hvis du ikke gjør det, har du ikke lov til å syte og klage til andre eller koke passiv-aggressiv suppe inni deg, heller. For da er det ingenting som blir bedre!