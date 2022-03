USIKKERHET? – Det er ikke rart at Putin føler behov for å fremheve sin maskulinitet alle sammenhenger. Når du stiller svakt, må du overkompensere. Ungdommen har et ord for slikt, skriver kronikkforfatteren.

Slutt med Putin-beundringen

Herr Putin, gratulerer. Kanskje du vinner krigen i Ukraina. Men du har effektivt klart å samle resten av verden mot deg. Og vi glemmer ikke.

BENJAMIN ARVOLA NOTKEVICH, kommunepolitiker i Tromsø (Ap), stormester i sjakk og rådgiver ved UiT

Forrige helg besøkte jeg tilfeldigvis Tallinn i Estland. Av alle ting bodde vi i et gammelt KGB-hus. Vi kom inn i leiligheten, ble vist til vårt soverom, og ble fortalt at i dette rommet hadde KGB i sin tid begravd to personer levende, for å la dem dø en sakte død under gulvplankene.

Det er verdt å tenke over, for det var i KGB, det hemmelige politiet i Sovjetunionen, Vladimir Putin hadde sine formative år.

Til tross for dette er jeg stadig i samtaler der Putin blir omtalt med respekt, nesten ærefrykt, som en briljant strateg som utmanøvrerer kortsiktige, vestlige ledere. Det gjelder også i offentligheten. Aviskommentatorer som Emil A. Erstad skriver i Vårt Land at «Putin speiler som Fyrsten», mens Maja Sojtaric i Nordlys mener russerne lett kan destabilisere Norge. Det ligger under en slags beundring for Putin.

Gjennom måten vi omtaler Putin, gjør vi ham både større og smartere enn det han i virkeligheten er.

Da Sovjetunionen falt begynte Putin å slå seg opp i et lovløst St. Petersburg. Korrupsjonen fra den gangen er ikke egentlig en hemmelighet, selv om han aldri har blitt straffet for den. Noen eksempler:

På 1990-tallet var det stor matmangel i St. Petersburg. Byen solgte råvarer til utlandet og fikk mat tilbake. I denne handelen forsvant store verdier. Store forsyninger med mat kom aldri fram til den russiske befolkningen. Bystyret i St. Petersburg satte ned en kommisjonen, som anbefalte å sparke Putin.

Putin signerte flere tusen kontrakter og lisenser for eksport og overføringer. Bystyret i St. Petersburgs satte i gang undersøkelser som konkluderte med at Putin signerte ulovlige kontrakter, og puttet mellom 25 og 50 prosent av verdiene i sin egen og sine venners lommer

Tyske myndigheters etterforskning tidlig på 2000-tallet konkluderte med at St. Petersburg Real Estate Holding Company ble brukt til å hvitvaske penger.

To straffesaker mot Putin ble utsatt i årevis. Den ene for hans rolle i St. Petersburg Fuel Company, den andre for å bruke ordførers beredskapsmidler til å skaffe seg selv eiendommer. Da straffesakene omsider kom til domstolene, kunne han påberope seg immunitet i kraft av å være president.

Som president bygger han i hemmelighet det som skal være et enormt palass til seg selv. Etter sigende skal han være verdens rikeste mann. Rikdommen kommer fra midler som er ranet fra den russiske befolkningen. Putins makt bygger ikke på enestående evner, de bygger på mafiavirksomhet.

Fundamentet i det russiske samfunnet er svakt. Den innenrikspolitiske situasjon i Russland har vært kritisk i flere år, med en svak økonomi og en befolkning som stemmer med beina og forlater landet. De kritiske stemmene internt i Russland har blitt flere og mer høylytte. Med angrepet mot Ukraina forsøker han å avlede oppmerksomheten bort fra sine interne problemer.

Putin er ikke imponerende. Han styrer et land med en dårlig økonomi, og store, strukturelle svakheter han ikke evner å fikse. Utviklingen under hans lederskap er alt annet enn imponerende.

En leder som står sterkt, trenger ikke kaste sin egen befolkning i fengsel.

En leder som står sterkt, trenger ikke hindre motkandidater i å stille til valg, kaste dem i fengsel eller rote rundt i underbuksene deres

En leder som står sterkt, trenger ikke kaste journalister i fengsel, for å hindre at de ser ham i kortene. Han trenger heller ikke ta livet av dem.

En leder som står sterkt trenger ikke invadere og bombe nabolandet, for å hindre at de følger sin egen vilje.

Det er ikke rart han føler behov for å fremheve sin maskulinitet alle sammenhenger. Når du stiller svakt, må du overkompensere. Ungdommen har et ord for slikt.

Putin har lyktes med å forene verden mot ham. Små land som Georgia eller Moldova merker seg hva som skjer. Ironien er at Ukraina hadde flertall mot et NATO-medlemskap før 2014. I 2017 var støtten i befolkningen steget til 70 prosent.

Kina virker derimot å forstå ham. Kinesiske myndigheter vil ikke «hoppe til konklusjoner», og plasserer ansvaret for konflikten på USA.

15 land er i grensekonflikter med Kina, som allerede frykter sin større nabo. De legger merke til Kinas kommentarer nå. De har svært reell grunn til å frykte at det blir deres tur en gang i fremtiden.

Putin er en skurk. I ordets definisjon. Verken mer eller mindre. Han er en mafiaboss, ikke en briljant strateg. Hans langsiktige fundament er svakt, og han vet det selv. Hans suksess er bygget på korrupsjon og vennetjenester. Hans posisjon er sikret gjennom politi- og militærmakt.

Putins handlinger er ikke briljant strategiske, de er i økende grad desperate.

Herr Putin, gratulerer. Du vinner nok krigen i Ukraina. Men du har effektivt klart å samle resten av verden mot deg. Og vi glemmer ikke.