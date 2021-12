Kommentar

Tilbake til hjemmekontoret

Av Astrid Meland

IKKE SIKKER PÅ OM DET HOLDER: Regjeringen har kommet med en rekke nye tiltak i det siste. Nå er håpet at mandagens tiltak skal holde omikron under kontroll.

Igjen skal vi tråkke oppå hverandres permer og ladekabler. Det neste som skjer er vel at ungene kommer og. Nei, du kan ikke avreagere med en øl på byen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Omikron, omikron over skog og hei», kan være refrenget nå i førjulstiden. Men det får bli alene i dusjen. Korsang er som kjent forbundet med den ytterste smittefare.

«Så går jeg rundt den enebærbusk», er anbefalt julesang i år.

Nytt ellers av tiltakskvartal Q4 er at regjeringen advarer mot dans. Og hør på et av de andre rådene fra Støre-regjeringen: «Mer tid bør brukes hjemme».

Har vi tatt tidsmaskinen tilbake til en av etterkrigstidens overformynderske sosialdemokratiske regjeringer?

Nei da, det er bare Jonas Gahr Støre som prøver å håndtere en virusmutant.

Og han prøver så godt han kan, statsministeren, å vifte litt med mistelteinen. Bak en av lukene i Støres adventskalender, er tillatelsen til å invitere 20 hjem til deg i julen.

Helsedirektoratets mente om dette at man burde avlyse private arrangement i julen, kort og godt.

Slik blir det altså ikke. Ikke ennå, i alle fall.

Men det er nok annet. For det er tilbake på hjemmekontoret i fedrelandet. Og skjenking er forbudt over hele landet.

Erna Solbergs regjering fant på setningen «de mest inngripende tiltakene i fredstid». Da har vel Støre innført «de neste mest inngripende tiltakene i fredstid.»

Så blir spørsmålet, kan han slå Erna? Får vi et badestampforbud? Eller hva med gapahuken?

Ennå er de ikke sikre på at dette holder. Kanskje kan man for eksempel innføre en trønderkarantene?

SKJENKESTOPP OVER HELE LANDET: Utelivsnæringen rammes hardt av de nye tiltakene. For mange betyr skjenkestopp at de må stenge.

Vi har ikke stort mer enn galgenhumor igjen nå.

FHIs Camilla Stoltenberg snakker om et «korttidsprognose» som sier at det kan bli 90 000 til 300 000 smittede per dag om tre uker, og sier at hun ikke vet om dette er realistisk.

Hjemme i sofaen sitter antagelig en modellmaker og tørker svette av pannen. Vanligvis pleier FHI å kjefte på oss i mediene når vi slår opp deres høyst usikre og teoretiske modelleringer med mangelfulle forutsetninger som skrekkscenario.

Så bruker de dem selv så aktivt. Og om dette slår til, betyr det altså over to millioner smittede på en uke. Og da når vi toppen av pandemien om tre uker.

Det hadde på én måte vært deilig. Men på alle andre måter ville det vært forferdelig.

Og det er heller ikke dette helsemyndighetene planlegger for. «Det er sannsynlig at det er behov for tiltak over lengre tid, og vi må planlegge for at det kan bli vanskelig med en gjenåpning 4. januar,» skriver FHI.

Helsedirektoratet skriver at det kan være mulig med «en kontrollert gradvis gjenåpning etter at alle over 45 år har fått tilbud om oppfriskningsdose».

HJEMMEKONTOR PÅ ALLE SOM KAN: Det er et av tiltakene regjeringen satser på skal være med på å få ned smitten.

Og det er antagelig riktige og viktige tiltak alt dette. Det skumle med omikron er vekstraten. Den ser ut til å fordoble seg på mellom to og tre dager. Det er observert i flere land nå.

Det ser altså ut til å gå veldig fort.

Kanskje er det skjevheter i disse tallene. Forhåpentligvis vil dette gå bedre. Men myndighetene kan ikke se bort fra tallene.

For om det er slik, skal omikron være veldig mye mildere for at det ikke skal bli fullt på sykehusene.

Det er altså ikke engang sikkert det er nok tiltak. Hvem vet hvilke bjeller omikron spiller på?

Men det er lov å være lei, skuffet, sint og fortvilet. Nå har det snart gått to år. Og vi trodde at når alle voksne var vaksinert, skulle det være trygt å åpne igjen.

Så, for tre uker siden, dukket altså omikron opp. Det er ikke Støre-regjeringens skyld. Det er egentlig ingens skyld. Omikron kan ha mutert i dyr. Eller i en pasient med svakt immunforsvar.

Og vi skal visst smittes av dette viruset før eller siden alle sammen. Men ikke alle samtidig. Og først må flere være vaksinert.

Derfor er den vanlige julen slik vi kjenner den er avlyst. Og den fineste julegaven du kan få i år er et sprøytestikk. Men nissen må du ikke finne på å slippe inn. Det kan være omikron i pakkene.