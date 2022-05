Kommentar

Usedvanlig dårlig start

Av Hanne Skartveit

Økende rente er alltid farlig for Ap. Men med dagens pengebruk er det vanskelig å unngå.

Arbeiderpartiets styrke har alltid ligget i at mange velgere opplever det som et styringsparti. At når Ap har makten, er landet i trygge hender. Med ansvarlig økonomisk politikk, som gir forutsigbarhet og lav arbeidsledighet.

Det er ikke tilfeldig at uttrykk som «Trygghet», «Velferd» og «Arbeid for alle» går igjen i partiets slagord opp gjennom årene. Partiet har vunnet oppslutning for helheten, snarere enn for populære enkeltsaker.

På langt nær nok

Derfor er det spesielt alvorlig for Ap når det er usikkerhet rundt økonomien. Når folk føler at deres egen privatøkonomi er i fare. Som nå.

Rekordhøye priser på strøm og drivstoff er alvorlig nok for mange. Økte renter kan ramme norske husholdninger enda mye hardere. Norges Bank har varslet sju renteøkninger innen utgangen av neste år, som følge av høy fart i norsk økonomi. Massiv offentlig pengebruk kan øke behovet for å øke styringsrenten enda mer. Regjeringen kuttet noe i statens utgifter denne uken, da den la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men på langt nær nok.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne fortelle at nordmenn er blant innbyggerne i vår del av verden med høyest privat gjeld. Hver husholdning skylder banken i snitt 3,4 millioner kroner.

Kan bli dramatisk

Veldig mange av dem som sitter med store lån, har aldri opplevd høy rente. Da jeg kjøpte min første leilighet, våren 1993, lå renten på over 13 prosent. Da jeg overtok leiligheten, rett over sommeren samme år, var renten gått ned mot 9 prosent. Den gangen trakk jeg et lettelsens sukk. I dag hadde en rente på 9 prosent knekt økonomien i mange norske familier.

Statsminister Jonas Gahr Støre, her på besøk i London før helgen, har fått en usedvanlig dårlig start som statsminister.

Renteøkninger kan bli dramatisk. Særlig i storbyene, der boligprisene har ligget svært høyt, med tilsvarende høye boliglån. Spesielt for unge folk i etableringsfasen.

En gjeldskrise vil ramme Aps troverdighet som styringsparti. En mager trøst for Støre og hans folk, er at så langt har økte priser, strømkrise og dyrt drivstoff slått mest tilbake på Sp og partiets leder, Trygve Slagsvold Vedum. Som finansminister er det han som fronter alle de dårlige sakene, og som må svare på kravene om at regjeringen må gjøre mer for å hjelpe vanlige folk.

Mot sin hensikt

Vedum svarer ikke spesielt godt. I stedet for å fortelle at vi kan få det vanskelig en stund fremover, har han gjentatt og gjentatt at folk vil få det bedre. At de får mer penger å rutte med. Selv om det skulle vise seg at han får rett, opplever ikke folk det slik. Og da virker slike uttalelser mot sin hensikt.

På bakrommet i Sp prøver de kanskje å glede seg over de mange seirene de tross alt har fått, eller er i ferd med å få, i regjering:

Gratis ferge til steder der det bor få folk. Gjenåpning av politikontor, og reversering av domstolsreformen. Oppløsning av Viken, og av Troms og Finnmark. Utredning av vårt forhold til Europa - uten å ha med et mulig norsk EU-medlemskap. Gjenopprettelse av høgskolen på Nesna. Et raust jordbruksoppgjør. Og ikke minst - at SV står utenfor regjeringen.

Bundet til gamle løfter

Mye av dette lovet også Ap sine velgere gjennom valgkampen - i et forsøk på å vinne tilbake tapte stemmer i distriktene. Her ligger en av årsakene til Aps problemer akkurat nå. For å bli statsminister, forlot Støre det som alltid har vært en del av Aps DNA. I stedet for å modernisere og reformere, gikk han inn for å reversere allerede gjennomførte reformer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er mannen som må svare på krav om at regjeringen må gjøre mer for vanlige folk.

Og i stedet for det tidligere «By og land, hand i hand»-partiet så velgerne et særdeles distriktsvennlig Ap, som var mest opptatt av å demme opp om Sps rekordoppslutning i Aps gamle kjerneområder. Igjen tapte helheten for kortsiktig gevinst.

Og nå er Ap bundet til de gamle løftene fra valgkampen. Mange av dem gir antagelig liten gevinst. Ikke til Sp. Og ikke til Ap i distriktene. De som får gratis ferge, er få sammenlignet med dem som bor på litt større steder, og blir irritert over at ikke de også får gratis tur over fjorden. Om folk flest er opptatt av at domstolen som fortsatt befinner seg på hjemstedet deres, igjen kan få sin egen sorenskriver, sin egne lokale sjef, er også tvilsomt.

Ingen av disse sakene flytter mange velgere. Og i den grad de gjør det, så har de Sps merke på seg. Ikke Aps.

Lite brobygging

Støre og hans folk blir mer preget av Sp når det bare er de to partiene i regjering, enn de ville blitt dersom SV var med som tredjemann. Men også her fikk Vedum og hans folk viljen sin.

For Støre gikk til valg på en rødgrønn regjering. I strid med hva mange trodde, fikk de tre partiene rent flertall. Alt skulle ligge til rette for en flertallsregjering, med Støre som statsminister. Det var det han hadde lovet velgerne.

Mens Sp gjennom hele valgkampen hadde insistert på at de bare ville regjere sammen med Ap. Sp gjorde lite for å bygge bro mellom de tre partiene på Hurdal. Snarere la de nok det de kunne av humper i veien for et slikt samarbeid.

Med SV og Sp sammen i regjering, ville Ap i mange saker befunnet seg i midten, mellom de to andre. I forhandlinger ville da resultatet ofte vært nærmest Aps politikk. Nå befinner Ap seg i en situasjon der de først må forhandle med Sp i regjeringen, for deretter å gå til SV i Stortinget. Resultatet blir at Ap får svært få saker som har deres merke.

Må være forberedt

Da er vi tilbake ved helheten. Ved stødig økonomisk styring. Folk i regjeringsapparatet vil si at de er truffet av en perfekt storm. Etter å ha arvet Erna Solberg-regjeringens massive oljepengebruk, har de fått både strømkrise, Ukraina-krig og en overraskende høy prisstigning.

Men en regjering må være forberedt på kriser. Og tradisjonelt har Ap vært gode til det. I enhver krise ligger det også en mulighet til å vise handlekraft. For eksempel til å kutte i offentlige budsjetter når det er nødvendig, for å hindre at rentene går rett i taket.

Og til å gi oss en fortelling om det vi står midt oppe i, en fortelling folk kjenner seg igjen i, og kan tro på. Peke ut en retning, vise vei.

Nå ser det ut til at renta er det eneste som vil peke oppover. Jonas Gahr Støres regjering har fått en usedvanlig dårlig start. Men det kan alltid bli verre.