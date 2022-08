Leder

Fra vondt til verre

De garanterte stabilitet og fred. Men ett år etter Talibans maktovertakelse er Afghanistan verre stilt enn noensinne.

Det er vanskelig å vite helt sikkert hva som foregår i det lukkede landet. Uavhengige medier finnes ikke lenger. Dem har Taliban stengt ned. Utenlandske journalister er truet til taushet. De fleste har valgt å forlate Afghanistan for å berge livet.

Offisielle talsmenn for regimet kan man ikke stole på. De fundamentalistiske myndighetene lyver så det renner.

Sist bekreftet ved sin «uvitenhet» om at al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri rent tilfeldigvis bodde i Kabul da han ble drept i et amerikansk droneangrep.

Når Osama bin Ladens etterfølger, en internasjonalt ettersøkt terrorleder, kunne leve og bo i den afghanske hovedstaden sammen med sin familie, er det i seg selv en bekreftelse på at det stadig er kontakt mellom Taliban og al-Qaida – til tross for gjentatte forsikringer fra Taliban om det motsatte.

PÅ PATRULJE: Talibans styrker patruljerer nabolaget der al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et amerikansk droneangrep i starten av august.

Eksemplet er bare ett av flere på at absolutt alt går i gal retning i Afghanistan etter Talibans tilbakekomst: Menneskerettigheter, kvinneundertrykkelse, jenters rett til skolegang og aktiv diskriminering av afghanere som ikke deler Talibans enøyde fortolkning av islam.

En forkvaklet versjon som mullaene i Kabul har funnet på selv, og som hverken deles eller praktiseres av noe annet muslimsk styresett.

VAR I NORGE: Taliban besøkte Norge i januar. Temaet for samtalene under Taliban-besøket i Oslo var menneskerettigheter og nødhjelp til krigsherjede Afghanistan.

Taliban er så isolert som et regime kan bli. En pariastat uten allierte, og uten anerkjennelse fra noe annet land.

Undertrykkelsen av egne borgere savner sidestykke. Unge jenter bankes til blods av talibanere for å ha vist seg offentlig i altfor kroppsnære gevanter, for å ha snakket for høyt, eller – groteskt nok – for å ha smilt, ifølge et vitne The Guardian har snakket med.

Siden maktovertakelsen har Taliban gradvis tapt støtte fra sine egne, som i hovedsak er å finne utenfor byene.

Ifølge en afghansk analytiker med regimenære kilder, har kompleksiteten i det å styre et helt land, kommet overraskende på Taliban.

TILDEKKET: Afghanske jenter fotografert på en religiøs skole torsdag denne uken. De fleste jenter i Afghanistan har ikke vært på skolen det siste året.

De var uforberedt på at nasjonal ledelse og ledelse av byer var noe annet enn å bestyre landsbygden. Og heller enn å tilpasse kartet til det eksisterende terrenget, forsøker de å få terrenget til å passe inn i kartet de allerede satt med. Altså at byene skal bli som landsbygden og tilpasse seg landsens liv, skikker og levesett.

Resultatet er at en generasjon av utdannede afghanere har rømt hjemlandet. I tillegg har Taliban avsatt, fengslet eller drept folk i offentlige lederstillinger, folk med spesialkompetanse eller næringslivsledere som har drevet egen virksomhet.

Funksjoner som i stedet har fått Taliban-tro erstatninger. Denne systematiske innsettelsen av inkompetanse i nøkkelposisjoner har kjørt både institusjoner og økonomi i grøften.

Taliban har vist seg bedre til å trakassere og undertrykke enn til å styre. Til en viss grad kan folk kues til lydighet, men trusler og vold er lite egnet til å stilne sult og betale regninger.