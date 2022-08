Kommentar

Haaland-avtalen er helt krise

Erling Braut Haaland, Jan Åge Fjørtoft og Alfie Haaland under en kamp på Skaugum tidligere i sommer.

Ambassadøravtalen mellom Erling Braut Haaland og Viaplay er en skamplett i norsk sportsjournalistikk. I iveren etter noe eksklusivt blir viktige verdier ofret med åpne øyne.

At Team Haaland og TV-kanalen som viser Premier League nå blir businesspartnere, fremstår som en værmelding som garanterer sol uansett.

Når du denne sesongen hører Jan Åge Fjørtoft eller andre tilknyttet Viaplay stille Erling Braut Haaland spørsmål, er det vrient å vite om lojaliteten er hos seeren eller intervjuobjektet.

På samme måte vil studiosendinger med pappa Alfie som premissleverandør vanskelig kunne ha den troverdigheten vi bør kunne vente av et redaksjonelt produkt.

Det er fare for at det vi TV-seere vil få servert rundt Erling Braut Haaland, i altfor stor grad vil foregå på Haalands premisser. Det er dessverre et grelt eksempel på sportsjournalistikkens største problem, å regulere avstand og nærhet til kilder og aktører.

Uansett hvor stas det føles å ha en superstjerne på laget, rammer dette noe som er alfa og omega i journalistikk.

Troverdighet.

Erling Braut Haaland scoret begge målene da Manchester City slo West Ham i første runde.

Det manglet ikke på superlativer da det ble offentliggjort at Viaplay og Erling Braut Haaland «inngår samarbeid». Det innebærer blant at Haaland skal få en rolle som Viaplay-ambassadør i samtlige land der konsernet har rettigheter til Premier League.

Akkurat hva en «ambassadør» er i en slik sammenheng, er det ikke helt enkelt å få tak på. Men det er aktivt rundt begrepet. Her skal det promoteres, her er vi lagkamerater.

Dermed lukter dette av en sammenblanding av noe som bør holdes atskilt.

Jan Åge Fjørtoft og andre kan gjerne mene at de har integritet så det holder, og at de kan spørre om det de vil. Men hverken de eller andre er dommere over egen troverdighet. Det vil være umulig å riste av seg mistanken om at Haaland-siden har for stor grad av kontroll, når et partnerskap av denne typen inngås.

Haalands overgang til Manchester City er som kjent en sak med flere sider.

En side av saken handler om et helt unikt eventyr, en annen om problematikk relatert til sportsvasking. Det gjør det lurt å ha flere tanker i hodet samtidig.

Erling Braut Haaland har ikke villet kommentere sportsvasking overfor uavhengig presse. Vi har heller ikke fått en forklaring på hvorfor han oppførte seg helt annerledes enn lagkameratene under landslagets markering for menneskerettigheter.

Nå har City-spissen åpenbart sluppet den samme aktøren han er partner med skikkelig inn i varmen, gjennom dokumentaren «Haaland – valget». Også her har Jan-Åge Fjørtoft en sentral rolle som intervjuer av mannen han gjerne støtter i sosiale medier. Riktignok får vi høre at dokumentaren var i gang før den kommersielle delen, men slik det presenteres fremstår det veldig kildestyrt.

Jan Åge Fjørtoft, reporter i Viaplay.

Selvsagt er en tilgang som denne noe spesielt, gitt hvor stor stjernestatusen til Haaland er. Men hvor stor kontroll det er rimelig at Haaland-siden skal få ha?

Viaplay er slett ikke alene om å ta diskutable valg knyttet til stjerner de har kjøpt rettigheter til å dekke. Alle mediehus som handler rettigheter vil føle på spagaten mellom journalistikk og butikk.

Også VG må nå regne med å få kritiske spørsmål rundt troverdighet i Haaland-dekning, all den tid også mediehuset har inngått et samarbeid med Viaplay.

Noen vil da mene at ingen i denne bransjen skal kaste noen steiner, fordi det finnes glasshus underlagt de fleste redaktører. Men egentlig er det vel tvert imot. Vi må snakke mer, ikke mindre, om disse vanskelige problemstillingene.

I vinter var det bråk om at Viaplay valgte å inngå en sponsoravtale med Norges Skiforbund, samtidig som de har rettighetene til å vise skirenn redaksjonelt. Dette samrøret likte Johannes Høsflot Klæbo så dårlig at han på et punkt nektet å bli en reklameplakat for dem.

Problemstillingen som nå diskuteres har noen likheter med den saken, men dessverre flyttes alt enda noen hakk nå.

Noen vil sikkert mene at det er vinn-vinn å inngå samarbeid av denne typen. Da er dessverre ikke prisen for det man gir fra seg tatt med i regnestykket.

Og den er høy. For faget vårt er dette helt krise.