Høyres grenseløse strømnaivitet

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde skriver i VG 24. januar om Høyres iver for å bygge nye utenlandskabler. Høyre mener at bygging av slike kabler er en forutsetning for å bygge ut norske havvindprosjekt. Det er feil, og nok et bevis på Høyres grenseløse naivitet i energipolitikken.

MARIT ARNSTAD, parlamentarisk leder i Sp

Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Senterpartiet vil at dette også i fremtiden skal være et fortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Høyre vil derimot nok en gang tilrettelegge for å sende mer kraft ut av landet.

Industrien vår har lyktes med å konkurrere internasjonalt blant annet på grunn av høy kompetanse og lave strømpriser. Fordi Senterpartiet vil bruke kraften vår til å bygge ny grønn industri har vi kjempet imot North Connect og sier nei til å bygge flere mellomlandsforbindelser, noe som også slås fast i Hurdalsplattformen. Vår oppfatning er at stadig flere mellomlandsforbindelser øker prissmitten og betyr dyrere strøm for folk i Norge.

Mellomlandsforbindelser kan være positivt for forsyningssikkerheten, men vi har nådd et nivå hvor eksportkapasiteten er blitt så stor at det gjør vårt eget kraftsystem sårbart og bidrar til tapping av vannmagasinene våre. Vi eksporterer ikke lenger bare overskudd og effekt. Den nylig åpnede kabelen til Storbritannia er blitt en ren eksportkabel. I november 2021 mottok Tyskland mer enn åtte ganger så mye strøm fra Norge enn det vi fikk tilbake igjen. Nederland mottok over 80 ganger så mye strøm fra Norge som vi fikk i retur fra dem. At Høyre nå vil bygge flere mellomlandsforbindelser er ikke annet enn grenseløst naivt.

Senterpartiet er tilhenger av en stor satsing på havvind, men ikke ved såkalte hybridkabler som i realiteten bare er en ny utenlandskabel med et vindkraftprosjekt på midten. Høyre sier selv i sin energimelding at en slik kabel ikke er såkalt «lønnsom» uten at den samtidig øker prisen på strøm til forbrukere og industri i Norge. Senterpartiet ønsker i stedet å ta strøm fra bunnfast havvind inn til land i Norge for å sikre rimelig kraft for utvikling av egen industri.

Høyres politikk er ignorant ovenfor strømkrisen vi står i, og undervurderer hvilken fastlandsindustri vi selv kan bygge med for eksempel kraft fra havvind. Dessverre er ikke dette nye takter fra Høyre. Utenlandskablene North Sea Link til Storbritannia og NordLink til Tyskland fikk utenlandskonsesjon fra Olje- og energidepartementet i 2014 da Høyre og Frp var i regjering.

I februar 2021 vedtok et Stortingsflertall som Senterpartiet var del av, at Solberg-regjeringen måtte komme med tiltak for å ta tak i problemet med høye strømutgifter. I mars 2021 svarte regjeringen Solberg at det ikke var behov for tiltak. Så sent som 16. september i fjor undertegnet Høyre en krafthandelsavtale for eksportkabelen til Storbritannia, vel vitende om at strømprisene i Norge var på full fart opp.

Alle tiltakene som er iverksatt for å møte de høye strømprisene, som reduksjon i el-avgiften, økt bostøtte og strømstøtteordning til forbrukere og til jordbruket er det den nye regjeringen som fått på plass. Og vi jobber videre med en rekke langsiktige tiltak.

Vi skal sette ned en energikommisjon for å gi Norge fremdeles overskuddsproduksjon av kraft og dermed næringsliv og folk tilgang på rimelig kraft. Senterpartiet mener at vi skal bruke kraften vår for å utvikle landet vårt. Nye utbygginger av ren kraft vil gi Norge nye store muligheter, men da må kraften sendes til norsk fastland.