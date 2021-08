Leder

Vel blåst, Norge. Dette var stas!

GULL PÅ PRESTISJEFYLT DISTANSE: Jakob Ingebrigtsen slo kenyaneren Timothy Cheruiyot og fikk gullet i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge satte seg et ambisiøst mål om åtte medaljer i Tokyo-OL. Det ble nådd med bravur. All ære til norske idrettshelter.

Mens vi er bortskjemte med gullmedaljer i vinteridretter, er historien mer sammensatt når det gjelder OL-resultater i grener som ikke forutsetter snø.

I de forrige sommerlekene var skuffelsen stor da troppen vendte hjem fra Rio de Janeiro med bare fire bronsemedaljer i bagasjen.

Fem år senere, ett år forsinket på grunn av coronakrisen, er frustrasjon snudd til pur glede i den norske leiren.

Medaljemålet er ikke bare oppnådd – måten de ble hentet hjem på var også ekstra gåsehudfremkallende.

Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk da det gjaldt som mest, og det med en betydelig margin. Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll da han vant 1500 meter bare 20 år gammel, en av friidrettens aller mest prestisjefylte øvelser.

Selv om det er disse to som har fått de aller største overskriftene, er også gullene i sandvolleyball og triatlon enorme prestasjoner, i grener med skarp konkurranse fra mer folkerike nasjoner.

SLO RUSSERNE: Anders Mol og Christian Sørum slo ut russerne Krasilnikov/Stoijanovskij og fikk gullmedaljen i sandvolley. Foto: Bjørn S. Delebekk

Også i sleggekast, roing og seiling sto jubelen i taket over OL-medaljer. For håndballjentene er det ingen hemmelighet at drømmen strakte seg høyere enn en bronsemedalje.

Skuffelsen var stor da de tapte mot «Den russiske olympiske komité» i semifinalen, navnet som brukes som en konsekvens av systemdopingsaken som har versert i årevis.

Men det er ingen selvfølge å hente medalje gang etter gang. Håndballjentene skal ha en stor takk for en serie gode idrettsøyeblikk de har gitt oss i Japan.

SLO SVENSKENE: Håndballjentene med OL-bronse. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

I sum er den norske prestasjonen svært sterk, i et OL som ble annerledes fordi corona gjorde det publikumsfritt. Men selv om stemningen ikke var som vanlig, står de idrettslige prestasjonene ikke tilbake for noe.

Fellesskapsøyeblikkene dette har skapt den siste tiden har stor verdi for mange nordmenn, og det er mange som fortjener en takk. Ikke minst familiene som har ofret så mye for å få sine kjære frem på idrettsbanen, noe som lørdag holdt til gull både i sandvolleyball og i friidrett.

Godt jobbet! De norske idrettsheltene gjør oss stolte. Nå ser vi frem til at også publikum kan levere for full maskin i OL.

SATTE VERDENSREKORD: Karsten Warholm i 400-meter hekk. Foto: Bjørn S. Delebekk